Ожесточенная борьба со свободой слова на Украине переходит в новую стадию, - В.Пойманов

22:00 01.03.2021

ВЛАДИМИР ПОЙМАНОВ | 01.03.2021 |



Все, что нужно знать об украинской власти



Эта борьба может закончиться тем, что под запрет попадут не только оппозиционные партии, но Украинская православная церковь (МП) и профсоюзы.



Журналисты закрытых по указу Зеленского оппозиционных телеканалов ZIK, NewsOne и "112" приобрели по 1% акций нового телеканала "Первый независимый", который должен был начать вещание на спутнике ASTRA-4A и в крупнейших кабельных сетях украинских провайдеров.



Генпродюсер канала "112" Артем Марчевский заявил, что "если у трех заблокированных телеканалов был понятный собственник, против которого незаконно ввели санкции, то пусть теперь попробуют ввести их против сотни журналистов". Ведущая NewsOne Диана Панченко в свою очередь призвала Зеленского "выйти из информационной теплой ванны" и посмотреть эфир о рекордных долгах за коммуналку, о вакцинации, которая проводится через странную фирму-прокладку, и о ситуации в Донбассе.



Судя по всему, Зеленский на призыв Дианы Панченко откликнулся – уже через час вещание нового канала было прекращено. Журналисты заявили, что это было сделано по требованию СБУ, что "чиновники Украины продолжают целенаправленно уничтожать свободу слова в стране". Они призвали власть прекратить расправу над неугодными СМИ и остановить машину политических репрессий против журналистов, а также обратились за помощью к депутатам Европарламента, в ОБСЕ, Human Rights Watch, к "Репортерам без границ" и в другие международные организации.



Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) выступила с заявлением, в котором указала, что лица, причастные к закрытию нового телеканала, "должны быть привлечены к уголовной ответственности". Она выразила уверенность, что "партнеры Украины рано или поздно осознают, что не должны выполнять для Зеленского и его окружения не только роль банкомата, но и роль послушного слуги".



К слову, "Репортеры без границ" через три недели после закрытия трех украинских телеканалов наконец-то проснулись. Руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии Жанн Кавелье осудил "эскалацию информационной войны" и указал на то, что Украина "нарушает международные обязательства", а запрет телеканалов "обязательно усилит насилие против журналистов".



50 сотрудников украинских СМИ создали движение "Клуб защиты журналистов" и обратились к Зеленскому с письмом, в котором указали, что тот обещал "закончить с войной и эпохой бедности", посадить преступников и не закрывать телеканалы. "Ваши депутаты называют нас террористами, а силовые структуры бездействуют в отношении радикалов, создающих списки неправильных журналистов и публикующих наши персональные данные. Вспомните, что вы обещали и прекратите атаку на журналистов".



Вряд ли власти отреагируют на эти призывы. Они приготовили для граждан "подарок", который может кардинально изменить ситуацию в стране. "Слуги народа" подали в Раду два законопроекта о коллаборационистах. Под это определение попадут граждане, предприниматели, юридические лица, общественные организации и политические партии, обвиненные по ст. 111 Уголовного кодекса – государственная измена. Деятельность обвиненных может быть прекращена по административному иску, а лидеров посадят на 10–15 лет.



Однако и этого мало. В УК появится новая статья, которая поясняет, что такое "коллаборационистская деятельность": публичное отрицание гражданином вооруженной агрессии против Украины, временной оккупации части ее территории, поддержка решений или действий государства-агрессора, сотрудничество с ним, а также непризнание суверенитета на временно оккупированных территориях. За это предусмотрено лишение права занимать должности на 10–15 лет.



За осуществление гражданином пропаганды в учебных заведениях, независимо от типов и форм собственности, в целях содействия вооруженной агрессии против Украины посадят в тюрьму на 3 года. За организацию и проведение мероприятий политического характера или осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором наказание строже: 10–12 лет тюрьмы.



Причем в законопроектах указано, что репрессиям будут подвергаться лица, организации и партии, высказывающие "возражения неопределенному кругу лиц, в том числе в сети интернет или с помощью СМИ", или уличенные в организациях съездов, собраний, митингов, демонстраций, конференций и круглых столов.



Термины законопроектов сформулированы так расплывчато, что в "коллаборационизме" можно обвинить кого угодно. Например, в тюрьму можно угодить за вопрос, почему Украина покупает у страны-агрессора электроэнергию и отказывается от вакцины "Спутник V". Вместо нее жителям Украины предлагают колоться индийской вакциной CoviShield, предназначенной для стран третьего мира и не получившей одобрение в ЕС. Согласно лицензии, ее эффективность составляет 62,1%, причем Украине она обошлась в 2,5 раза дороже, чем препарат от компании AstraZeneka.



Форсированная ликвидация на Украине гражданских и политических свобод не добавит Зеленскому популярности. На падение его рейтингов обратила внимание крупнейшая газета Германии Süddeutsche Zeitung: "Зеленский встроился в постсоветскую систему правления и закрывает глаза на коррупцию и беззаконие в обмен на то, что он и его аппарат в значительной степени сохраняют контроль над положением в стране". "Есть много оснований полагать, что годы Зеленского окажутся для Украины такими же потерянными, как и годы его предшественника Порошенко".



Насколько верно суждение немецких специалистов о "потерянных годах" Украины?



Объем государственного долга Украины по отношению к ВВП в конце 2020 года составил 56,8%. Годом ранее этот показатель составлял 44,3%. По словам президента Центра рыночных реформ Владимира Ланового, никто на Украине экономикой не занимается, избранный правительством путь бесперспективен. Завтра надо будет одалживать не $15-16 млрд., а все $20 миллиардов. Украину по-прежнему выручают только заробитчане. В 2020 году они перечислили на родину $9,48 млрд., что на 23,6% больше, чем в 2019 году. Власть выталкивает граждан из страны. И это все, что нужно знать об украинской власти.