 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 02.03.2021
00:08  Оманский залив попал в зону конфликта Ирана и Израиля, - И.Субботин
00:06  Егор Воронов: "Донбасс уже не является Украиной…"
Понедельник, 01.03.2021
22:00  Ожесточенная борьба со свободой слова на Украине переходит в новую стадию, - В.Пойманов
21:24  Видимость геополитики. Что означает для России и США новый кризис в Грузии, - С.Маркедонов
21:16  Кыргызстан намерен покупать электроэнергию у Узбекистана и Казахстана
20:58  В Ташкенте подожгли кафе "Шовотландия". Погибли пять человек
20:50  Борьба еврейских укр-мальчиков. Зеленский пытается раскулачить Коломойского

18:45  Круговорот елба-балбесни. Нерадивый вице-министр Казнацэкономики Юсупов назначен главой Kazakh Invest
18:34  "Пусть она замолчит". Власти Туркменистана объявили "охоту" на разоблачительницу туркменских тюремных порядков
17:41  У Путина нет "проекта будущего", способного сплотить Россию, - Сергей Удальцов
17:30  Депутат КырПарламента Абжалиев подозревается в незаконном обогащении
17:28  Парламентские выборы в Кыргызстане перенесены с весны на осень
16:38  Экс-президента Франции Саркози посадили в тюрьму. За коррупцию
11:13  USA Today: американская военная империя неэффективна, но Байден от нее не откажется
11:12  Попали в капкан: глобальный долг достиг критической отметки
11:10  Второй подход: ученые подтвердили, что после COVID-19 нужна прививка
11:05  Вышел в свет 2-й том публицистики Олжаса Сулейменова
10:40  C безвизом – в европейское рабство, - Вл.Малышев
10:30  Разрушит ли гонка вакцин дружбу Москвы и Пекина, - The Diplomat
09:10  Территориальные споры Японии: Китай, Южная Корея, Россия и другие, - Джулиан Райолл
09:04  Почему вновь в Казахстане заговорили об истории 1920–30-х? - Д.Ашимбаев
08:57  Молдавия в тупике. Санду додонит, Додон сандит..., - Зураб Тодуа
08:40  Москва оказалась в центре политической бури государств СНГ, - С.Гамова
08:26  Познер и православие. Высоколобая деменция, - А.Соколов
08:06  Люди Z. Вакцинированных казахстанцев поставят на особый учет
00:29  Избавление России от сырьевой зависимости оказалось бухгалтерской иллюзией, - А.Комраков
00:27  Политический кризис в Армении: что ждет Нагорный Карабах? - Ст.Тарасов
00:12  Парижское соглашение по климату как величайшая афера века, или Климатгейт, - В.Катасонов
00:05  Бессмертная Маншук. Одна, тяжело раненая, "положила" из пулемета 70 фашистов
Воскресенье, 28.02.2021
21:50  Умер "мутный" депутат КырПарламента бирболовец Алмас Акматов
16:49  Разбойничий шарм казахов Гирея и Джанибека. К просмотру фильма "Казахское ханство. Алмазный меч", - Н.Даутбеккызы
15:38  Скончался хороший казахстанский журналист Казис Тогузбаев
12:46  ВКС России уничтожают армию боевиков, решивших создать халифат в России и Средней Азии (видео)
11:39  В Оше митингуют "матраимовцы". Требуют освободить своего курбаши
11:05  Пайтагт ("Столица") и Мерджен. Аркадаг начал придумывать туркменам имена
10:42  В РФ инет-пользователей будут "идентифицировать" по телефону
09:18  Что или кто удерживает Пашиняна от отставки? - Ара Наранян
00:53  В США возвращаются свирепые времена маккартизма, - В.Прохватилов
00:41  Подсыпал Эр-Рияду: пересмотрит ли Байден отношения с королевством
Суббота, 27.02.2021
20:25  Скончался атаман Семиреченского казачьего войска Владимир Овсянников
19:22  Миллиарды Трампа тают: его роскошная жизнь скоро останется в прошлом? - Focus
17:21  Министр в центре Кабула. Афганский связной Атмар пообъехал всех в Москве
15:41  В Намангане найдена печать Ходжи Ахмеда Ясави
15:21  Модный приговор: почему на Украине националисты грозят новым майданом, - И.Кармазин
14:20  Умер экс-глава Налогового комитета Таджикистана Абдуллоджон Орифов
14:17  Токаев все балуется "реформами". Высший совет безмотивного балабольства...
11:22  Искоренением коррупции в Киргизии руководит... американский посол Дональд Лу
10:35  "Исчерпавший кредит доверия" раздолбай Абдрахимов возглавил КазТуризм
10:30  Растрата 1,5 млрд тенге в "Казахалтыне": стали известны новые подробности
10:12  Никол Пашинян выходит сухим из войны. Премьер Армении демонстрирует чудеса политического выживания, - "Къ"
09:07  Китай победил бедность не с помощью подачек, а ростом экономики, - М.Морозов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Оманский залив попал в зону конфликта Ирана и Израиля, - И.Субботин
00:08 02.03.2021

Нетаньяху возложил на Тегеран вину за диверсии против гражданского судна
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
1.03.2021

За нападением на принадлежащее израильской компании судно Helios Ray в Оманском заливе стоит Иран. С таким заявлением выступил 1 марта премьер-министр Биньямин Нетаньяху, дав традиционное обещание "остановить" регионального противника еврейского государства. На этом фоне ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) успели нанести очередной удар по предполагаемым иранским позициям в окрестностях сирийской столицы. С учетом новой политики администрации президента США в Арабской Республике, есть все основания ожидать, что подобные операции ЦАХАЛ участятся.
"Несомненно, это была операция Ирана", – заявил Нетаньяху в эфире радио "Кан". Так он прокомментировал недавнюю диверсию против гражданского судна в Оманском заливе. Премьер-министр заявил, что он "решительно настроен остановить" иранское руководство. Отвечая на вопрос, какие ответные меры может принять еврейское государство, он повторил свои прежние заявления о готовности предотвратить появление у Исламской Республики ядерного оружия. "У иранцев не будет ядерного оружия, со сделкой или без нее (имеется в виду возможность обновления подписанного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД. – "НГ"). Я также сказал это моему другу Байдену", – заметил Нетаньяху.

Инцидент в Оманском заливе произошел на минувшей неделе, когда в результате взрыва был причинен ущерб грузовому судну Helios Ray. Оно принадлежало израильской компании, однако шло под флагом Багамских островов. По некоторым данным, Helios Ray следовало из Саудовской Аравии в Сингапур. Несмотря на то что никто из команды не пострадал и сам корабль остался в удовлетворительном состоянии, после взрыва он был направлен в ближайший порт. После первых сообщений об инциденте израильские СМИ обратили внимание на то, что иранская сторона могла знать о принадлежности Helios Ray, несмотря на флаг Багамских островов. Позже эти выводы подтвердили официальные лица еврейского государства.

"Это судно находилось близко к Ирану, и иранцы знали, что оно израильское, и это дает нам возможность думать, что это связано", – заметил министр обороны Бени Ганц. Предварительный анализ показал, что злоумышленники использовали магнитные мины, а не ракеты.

В МИД Ирана категорически отвергли обвинения в причастности Тегерана к нападению на принадлежащее Израилю судно в Оманском заливе, заявив, в свою очередь, что отслеживают все действия еврейского государства, которые "направлены против безопасности Ирана". Официальный представитель дипведомства Исламской Республики Саид Хатибзаде заявил 1 марта, что "сам источник этих обвинений (имеется в виду Нетаньяху. – "НГ") указывает на их безосновательность". "Премьер-министр сионистского режима – душевнобольной. Этот режим знает: в том, что касается нашей безопасности, мы даем ясный и точный ответ", – прокомментировал Хатибзаде выступление главы израильского правительства.

Атака израильских ВВС, которая произошла в Сирии в ночь на 1 марта, была интерпретирована региональными СМИ как элемент возмездия за Helios Ray. Однако, учитывая растущую частоту воздушных операций ЦАХАЛ, ночное нападение было больше похоже на рутину. В ходе рейда был атакован пригород сирийской столицы Сейида-Зейнаб, который находится на пути в международный аэропорт Дамаска. Несколько ракет было выпущено по этой зоне со стороны Голанских высот. Очевидцы говорят о сильных взрывах, которые прогремели вблизи от штаба и лагеря боевиков организации "Хезболла". Сирийские СМИ сообщили, что силы ПРО Арабской Республики "открыли огонь по воздушным целям противника" и "поразили большую часть ракет".

Это была вторая за прошедшие две недели атака ВВС ЦАХАЛ в Сирии: последнее нападение на позиции проиранских сил в Арабской Республике произошло 15 февраля. В результате рейда двухнедельной давности в районе международного аэропорта Дамаска погибли три военнослужащих и четыре иранских военных советника.

Есть все причины ожидать, что в перспективе Израиль интенсифицирует свои действия в Сирии. Соответствующий пример ему подала администрация президента США Джозефа Байдена, которая недавно одобрила операцию в районе сирийско-иракской границы по объектам проиранских иррегулярных формирований. Пентагон заявил, что это было сделано в ответ на недавние нападения в Ираке на представителей США и международной антитеррористической коалиции.

У подобных действий есть и обратный эффект. В Тегеране уже заявили, что не считают необходимым в нынешних условиях проводить предложенную европейскими дипломатами встречу по ядерной сделке с участием США, потому что в подходе Вашингтона никаких принципиальных изменений не произошло. Как обратил внимание в разговоре с ТАСС замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, американский удар по объектам в Сирии "пришелся на самый ответственный момент работы над идеей организации такой встречи". "Нет сомнений, что влиятельные силы в Вашингтоне предприняли шаги с целью срыва этого мероприятия", – подытожил российский дипломат.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614632880
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 февраля 2021 года №514
- Н.Нигматулин: мажилисмены рассмотрят международный договор о товарных знаках
- Государственный секретарь Крымбек Кушербаев принял участие в торжественной церемонии открытия празднования 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева
- Почему вновь в Казахстане заговорили об истории 1920–30-х?
- Более 20 рекомендаций направил Сенат по итогам Правительственного часа
- Кадровые перестановки
- О ситуации на финансовом рынке в январе 2021 года
- Алматинская область - фаворит рейтингов коррупции
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  