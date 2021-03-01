Оманский залив попал в зону конфликта Ирана и Израиля, - И.Субботин

00:08 02.03.2021

Нетаньяху возложил на Тегеран вину за диверсии против гражданского судна

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

1.03.2021



За нападением на принадлежащее израильской компании судно Helios Ray в Оманском заливе стоит Иран. С таким заявлением выступил 1 марта премьер-министр Биньямин Нетаньяху, дав традиционное обещание "остановить" регионального противника еврейского государства. На этом фоне ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) успели нанести очередной удар по предполагаемым иранским позициям в окрестностях сирийской столицы. С учетом новой политики администрации президента США в Арабской Республике, есть все основания ожидать, что подобные операции ЦАХАЛ участятся.

"Несомненно, это была операция Ирана", – заявил Нетаньяху в эфире радио "Кан". Так он прокомментировал недавнюю диверсию против гражданского судна в Оманском заливе. Премьер-министр заявил, что он "решительно настроен остановить" иранское руководство. Отвечая на вопрос, какие ответные меры может принять еврейское государство, он повторил свои прежние заявления о готовности предотвратить появление у Исламской Республики ядерного оружия. "У иранцев не будет ядерного оружия, со сделкой или без нее (имеется в виду возможность обновления подписанного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД. – "НГ"). Я также сказал это моему другу Байдену", – заметил Нетаньяху.



Инцидент в Оманском заливе произошел на минувшей неделе, когда в результате взрыва был причинен ущерб грузовому судну Helios Ray. Оно принадлежало израильской компании, однако шло под флагом Багамских островов. По некоторым данным, Helios Ray следовало из Саудовской Аравии в Сингапур. Несмотря на то что никто из команды не пострадал и сам корабль остался в удовлетворительном состоянии, после взрыва он был направлен в ближайший порт. После первых сообщений об инциденте израильские СМИ обратили внимание на то, что иранская сторона могла знать о принадлежности Helios Ray, несмотря на флаг Багамских островов. Позже эти выводы подтвердили официальные лица еврейского государства.



"Это судно находилось близко к Ирану, и иранцы знали, что оно израильское, и это дает нам возможность думать, что это связано", – заметил министр обороны Бени Ганц. Предварительный анализ показал, что злоумышленники использовали магнитные мины, а не ракеты.



В МИД Ирана категорически отвергли обвинения в причастности Тегерана к нападению на принадлежащее Израилю судно в Оманском заливе, заявив, в свою очередь, что отслеживают все действия еврейского государства, которые "направлены против безопасности Ирана". Официальный представитель дипведомства Исламской Республики Саид Хатибзаде заявил 1 марта, что "сам источник этих обвинений (имеется в виду Нетаньяху. – "НГ") указывает на их безосновательность". "Премьер-министр сионистского режима – душевнобольной. Этот режим знает: в том, что касается нашей безопасности, мы даем ясный и точный ответ", – прокомментировал Хатибзаде выступление главы израильского правительства.



Атака израильских ВВС, которая произошла в Сирии в ночь на 1 марта, была интерпретирована региональными СМИ как элемент возмездия за Helios Ray. Однако, учитывая растущую частоту воздушных операций ЦАХАЛ, ночное нападение было больше похоже на рутину. В ходе рейда был атакован пригород сирийской столицы Сейида-Зейнаб, который находится на пути в международный аэропорт Дамаска. Несколько ракет было выпущено по этой зоне со стороны Голанских высот. Очевидцы говорят о сильных взрывах, которые прогремели вблизи от штаба и лагеря боевиков организации "Хезболла". Сирийские СМИ сообщили, что силы ПРО Арабской Республики "открыли огонь по воздушным целям противника" и "поразили большую часть ракет".



Это была вторая за прошедшие две недели атака ВВС ЦАХАЛ в Сирии: последнее нападение на позиции проиранских сил в Арабской Республике произошло 15 февраля. В результате рейда двухнедельной давности в районе международного аэропорта Дамаска погибли три военнослужащих и четыре иранских военных советника.



Есть все причины ожидать, что в перспективе Израиль интенсифицирует свои действия в Сирии. Соответствующий пример ему подала администрация президента США Джозефа Байдена, которая недавно одобрила операцию в районе сирийско-иракской границы по объектам проиранских иррегулярных формирований. Пентагон заявил, что это было сделано в ответ на недавние нападения в Ираке на представителей США и международной антитеррористической коалиции.



У подобных действий есть и обратный эффект. В Тегеране уже заявили, что не считают необходимым в нынешних условиях проводить предложенную европейскими дипломатами встречу по ядерной сделке с участием США, потому что в подходе Вашингтона никаких принципиальных изменений не произошло. Как обратил внимание в разговоре с ТАСС замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, американский удар по объектам в Сирии "пришелся на самый ответственный момент работы над идеей организации такой встречи". "Нет сомнений, что влиятельные силы в Вашингтоне предприняли шаги с целью срыва этого мероприятия", – подытожил российский дипломат.