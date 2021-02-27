Ночь, улица, бунтарь, Армения. Как Коля Пашинян показал, что может быть властью и революционером одновременно, - "Къ"

00:43 02.03.2021

Армянский премьер Никол Пашинян 1 марта выиграл уличное противостояние с оппозицией. Созванный им вечерний митинг в Ереване продолжился ночным шествием по городу, которое вел лично господин Пашинян. В этот день глава правительства пошел в контратаку на оппонентов и показал, что может быть властью и одновременно вести вполне революционную борьбу с оппонентами.



Никол Пашинян умудряется совершать в политике невозможное. Обладая в стране всей властью, он, когда нужно, мгновенно вживается в роль революционера. И эта магия работает. 1 марта по его призыву центральную столичную площадь Республики послушно заполнили десятки тысяч сторонников премьера.



В этот день они были необходимы здесь господину Пашиняну. Почти одновременно с акцией премьера оппозиция, объединившаяся в "Движение по спасению Родины", проводила у парламента свой митинг. И Николу Пашиняну было важно продемонстрировать, на чьей стороне поддержка. Это получилось. Массовка на площади Республики выглядела внушительней, чем антиправительственный протест.



Премьер прошел на площадь прямо из здания правительства по безопасному коридору, который заранее образовали полицейские. Он поднялся на сцену и больше часа дирижировал толпой, заставляя ее то одобрительно орать, то возмущенно гудеть, то послушно замолкать. Это походило на гипноз и больше всего напоминало митинги времен "бархатной революции" 2018 года.



Играй Никол Пашинян в кино, он мог бы претендовать на "Оскар".



Если не знать, что со сцены выступает человек, который уже три года правит страной, можно было подумать, что яркий оратор - это оппозиционный лидер, поднимающий народ на борьбу с режимом.

То, что он здесь власть, господин Пашинян дал понять лишь однажды, извинившись в начале речи за допущенные ошибки. "За последние десять месяцев наше правительство допустило всевозможные ошибки. И я хочу извиниться перед всеми армянами Армении, Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха.- "Ъ") и диаспоры. Простите меня за мои ошибки",- покаялся Никол Пашинян. В память о погибших в недавней карабахской войне он попросил всех включить фонарики на своих мобильных телефонах. И площадь вспыхнула огнями.



Остальную речь произносил уже не Пашинян-премьер, а Пашинян-революционер. В Армении, заявил он, только народ может решать, кто должен быть у власти. Это был ответ на требования оппозиции и офицеров Генштаба о его отставке, которое премьер назвал "попыткой отобрать власть у народа".



"Мы сегодня собрались здесь, чтобы сказать, что мы этого не допустим. Народ продолжит быть властью в нашей стране",- заявил Пашинян. Ставить знак равенства между собой и народом - любимый прием главы армянского правительства. И весьма эффективный: площадь ответила на его слова аплодисментами, взревев: "Пашинян - премьер!"



Никол Пашинян пытается удержать власть тем же способом, которым взял ее три года назад

Потребовавший отставки премьера Генштаб Никол Пашинян обвинил в попытке военного переворота. За заявлением военных, убеждал он толпу, стоит бывший лидер Армении Серж Саргсян, которого господин Пашинян при помощи "улицы" вынудил уйти в отставку в апреле 2018 года. "1 марта 2008 года власти подняли армию против народа, и, как результат, десять граждан Армении были убиты. Те же люди сегодня пытаются поднять армию против народа и избранной этим народом власти,- говорил Никол Пашинян.- Серж Саргсян использовал свое влияние на генералов из Генштаба, чтобы те выступили с требованием моей отставки".



За это он назвал главу Генштаба Оника Гаспаряна "предателем", обвинив его в выполнении приказа Сержа Саргсяна. Других генералов, подписавших заявление, Никол Пашинян призвал отказаться от этой идеи и вернуться к службе, заранее заметив, что с ними ничего случится.



В армии Армении не будет вендетты",- успокоил он, добавив однако, что Оник Гаспарян должен покинуть свой пост.



"Это неизбежно из-за политического заявления Генштаба",- несколько раз повторил Никол Пашинян. И по-простому обратился к господину Гаспаряну: "Оник-джан, ты допустил ошибку, ты не выполнил приказы своего руководителя, но выполнил приказы отвергнутого (Сержа Саргсяна.- "Ъ"). Это позор для офицера и его чести".



Премьер-министр выразил надежду, что президент Армен Саркисян, который накануне вернул ему ходатайство об увольнении главы Генштаба, в конце концов примет решение, отвечающее "интересам государства".



Толпе, жадно ловившей каждое его слово, господин Пашинян сообщил новость: в октябре этого года пройдет конституционный референдум по возвращению полупрезидентской формы правления. Конституция, которая была принята в 2015 году и вступила в силу три года назад, по словам премьера, выявила огромное количество недостатков и создает риски возникновения кризисных ситуаций.



Мы считаем, что переход к полупрезидентской форме будет одним из лучших вариантов",- объявил Никол Пашинян.



Он добавил, что отдельные статьи основного закона, для изменения которых нет нужды проводить плебисцит, может поменять парламент.



Нынешний же кризис, считает глава правительства, можно разрешить через досрочные парламентские выборы. Он и его команда, заверил премьер, к ним готовы, если парламентская оппозиция подпишет с ними меморандум.



Уточнять, как можно инициировать роспуск парламента, он не стал. По конституции для внеочередных выборов премьер должен подать в отставку, а парламент - дважды провалить голосование по кандидатуре нового главы правительства. Недавно фракция правящего пропремьерского блока "Мой шаг" выдвинула идею самороспуска парламента для проведения досрочных выборов.



Такой механизм в конституции сейчас не установлен, но власти были готовы внести соответствующую поправку. Правда, если еще несколько месяцев назад это можно было сделать без труда, то сейчас успех не гарантирован: из фракции "Мой шаг" вышли пять депутатов, и конституционного большинства у блока больше нет.



Источник "Ъ" во фракции "Мой шаг" сообщил на условиях анонимности, что процесс организации досрочных выборов будет запущен в самое ближайшее время - сразу после того, как решится вопрос с главой Генштаба.

Президент, по словам собеседника, готов подписать повторно поданное премьером ходатайство об отставке военачальника. "Как только Армен Саркисян его подпишет, мы приступим к организации досрочных выборов. Они нами рассматриваются как возможность для выхода из сложившейся ситуации",- сказал "Ъ" депутат от правящего блока.



Владимир Соловьев, Аршалуйс Мгдесян, Ереван