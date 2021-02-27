Турция и соседи. Жулики политического базара, - С.Кожемякин

01:46 02.03.2021 Турция и соседи. Жулики политического базара



Соперничество за ресурсы Восточного Средиземноморья углубляется, вовлекая все новых участников. В центре противостояния находится Турция, чья буржуазия грезит о расширении сферы своего влияния и пытается заглушить недовольство внутри страны.



Неудавшийся прорыв



"Долгожданное урегулирование многолетних споров" - такой лейтмотив преобладал в международных изданиях в начале года. Поводом стали переговоры турецкой и греческой делегаций в Стамбуле. Первые за пять лет, они действительно шли вразрез с тенденциями двусторонних отношений. Напомним: Анкара предъявила претензии на морские недра Греции и союзной ей Республики Кипр и отправила туда исследовательские суда в сопровождении военного флота. Несколько раз напряжение едва не доходило до вооруженных столкновений.



Причиной стали открытые запасы природного газа. Они оцениваются в 3,5 трлн кубометров, что равнозначно мировой добыче за год. Учитывая стремление Турции снизить зависимость от импорта топлива, а также курс ее правящего класса на овладение новыми рынками, январская встреча в Стамбуле была обречена на провал. Не придя ни к какому решению, стороны договорились возобновить диалог в марте. Однако вероятность этого стремится к нулю.



Спустя несколько дней после переговоров греческие и египетские ВМС провели совместные учения. Это вызвало раздражение Анкары, ведь отношения с Каиром у нее не лучше, чем с Афинами. В прошлом году Греция и Египет подписали соглашение о разграничении морских зон, перечеркнувшее турецкие притязания на средиземноморские недра.



В ответ Анкара провела масштабные учения в районе сухопутной границы с Грецией. В ходе них была отработана переброска тяжелой боевой техники через речную преграду. Поскольку две страны разделяет река Марица, сигнал более чем ясный. Также Афины обвинили Анкару в участившихся нарушениях воздушного пространства, сообщив о 128 инцидентах только за январь.



В свою очередь, власти Турции обличают Грецию. Выступая перед активистами правящей Партии справедливости и развития (ПСР), президент Тайип Эрдоган пригрозил, что Афины "узнают о ярости турок". Провокациями названы посещения греческими чиновниками греческих же островов в Эгейском море, что якобы усиливает напряженность. Тем самым Анкара напомнила о своем несогласии с "аннексией" островов по итогам Первой мировой войны.



Империалистический отбор



Еще одним событием, развеявшим даже призрачные надежды на нормализацию обстановки, стал "Форум дружбы". Саммит с таким названием прошел 11 февраля в Афинах с участием делегаций из Греции, Египта, Республики Кипр, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна. Кроме того, гостей по видеосвязи приветствовал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Все эти страны объединяют натянутые отношения с Турцией, что не очень-то скрывалось в ходе выступлений. Глава греческого МИД Никос Дендиас заявил о "солидарном осуждении незаконных действий, подрывающих мир и безопасность". "Наша цель - создать оплот против угроз насилия и вторжений, экстремизма, нетерпимости и искажения религии", - добавил он.



Схожими были высказывания остальных участников. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри, например, назвал недопустимой "иностранную экспансию в арабские земли", явно намекнув на турецкое присутствие в Ливии и Сирии.



Официальные документы, правда, были выдержаны в нейтральных тонах. Совместное коммюнике говорит о стремлении придать "Форуму дружбы" регулярный формат, сделав его инструментом обеспечения мира, стабильности и процветания в регионе. А это, заявили участники, проложит мост всестороннего партнерства между Европой и Ближним Востоком. Подобные формулировки не успокоили Анкару. Там разразились гневными филиппиками, заявив, что без Турции - "ключевой страны региона" - ни один форум не сможет создать "эффективный и успешный механизм сотрудничества в регионе". Мало того, Афины и их новые союзники обвинены в попытках создания "коридора террора" в Сирии и Ираке.



Настороженность турецких властей усиливается тем, что к участию в альянсе приглашены новые страны, включая Францию, Сирию и даже Индию. Выбор последней не случаен. Эрдоган неоднократно заявлял о праве жителей Кашмира - территории на севере Индии, населенной преимущественно мусульманами, - на самоопределение. А в последние недели появилась информация о возможной отправке туда сирийских боевиков по примеру Ливии и Нагорного Карабаха.



На этом фоне укрепляются отношения Анкары с Исламабадом. С 1 по 12 февраля пакистанские военные участвовали в совместных с Турцией и Азербайджаном учениях в провинции Карс на границе с Арменией. В те же дни двусторонние маневры "Ататюрк-2021" прошли в Пакистане. Индийские СМИ и вовсе сообщили о планах Анкары получить от Исламабада ядерное оружие вместе с баллистическими ракетами.



Греческая дипломатия усиленно осваивает ближневосточное направление. С Израилем подписано оборонное соглашение, включающее закупку Афинами военных самолетов и создание летного училища для греческих пилотов. В середине февраля состоялись переговоры премьер-министра Кириакоса Мицотакиса с главой иракского МИД Фуадом Хусейном. Для Анкары это стало неприятным уколом, особенно в свете турецкой военной операции "Коготь орла-2". Она проводится против отрядов Рабочей партии Курдистана на севере Ирака. В Багдаде открыто говорят о нарушении суверенитета страны.



Турецкие власти сделали ответные шаги. В Эгейское море направлено судно "Кесме", которое до начала марта будет проводить гидрографические исследования в районе греческих островов Лемнос и Скирос. Кроме того, страна взяла курс на провозглашение полной независимости Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Ее президент Эрсин Татар, избранный недавно при поддержке Анкары, уведомил ООН о стремлении к созданию на острове двух государств с равным международным статусом, чтобы "не жить под греческим игом". Такая позиция идет вразрез с международной программой урегулирования, предусматривающей образование федерации. Татара поддержал Эрдоган, добавивший вопрос о необходимости разделения природных богатств Кипра.



Далек от урегулирования ливийский кризис. В соответствии с мирным планом в Женеве собрался форум политического диалога, в который вошли 74 представителя от разных регионов и племен страны. После долгих дебатов он избрал руководителя временного "правительства единства" - Абдулхамида Дбейба - и новый состав президентского совета во главе с Мухаммедом аль-Манафи. Этим органам поручено подготовить к декабрю выборы, однако препятствий здесь немало. Так, правительство должно быть утверждено заседающей в Тобруке Палатой представителей, где у Дбейба много недоброжелателей. Его называют марионеткой Эрдогана, напоминая о давних бизнес-связях с Турцией. Сама Анкара продлила на полтора года пребывание своих военных в Ливии, хотя мирные соглашения требовали вывода иностранных сил уже к концу января. "Ласточкой" нового конфликта стало аннулирование судом на востоке Ливии меморандума о разграничении морских зон между Турцией и правительством в Триполи.



Преграды для мира



Взрывоопасная ситуация в регионе встроена в более широкое межимпериалистическое соперничество. Анкара использует конфликты для повышения ставок в игре с Евросоюзом и США, цель которой - укрепление позиций турецкого капитала. Как подчеркнул недавно руководитель международного отдела ЦК Компартии Греции Элисеос Вагенас, "правительство Тайипа Эрдогана ведет непрерывную торговлю в стиле восточного базара с евроатлантическими силами, которые стремятся удержать Турцию от "дурного влияния" России и Китая". Сравнение удачное. Поведение Анкары действительно напоминает базар, когда покупатель шумно спорит с продавцом за каждый грош, демонстративно уходит и возвращается для нового торга.



После смены администрации в США этот процесс только активизировался. С одной стороны, Анкара устами главы МВД Сулеймана Сойлу обвинила США в организации попытки переворота в 2016 году. С другой - турецкие власти заявили о возможности уступок по вопросу закупленных у России ЗРК С-400. По их словам, страна согласна не ставить комплексы на постоянное боевое дежурство, а активировать их лишь при появлении угроз. В ответ Анкара ждет от Вашингтона уменьшения поддержки курдских сил в Сирии.



"Мы можем найти решение в рамках нашего с США разговора об С-400, однако мы ожидаем, что они учтут наши интересы", - заявил министр обороны Хулуси Акар. Также он сообщил о желании Турции вернуться в программу производства истребителей F-35. Для лоббирования этого вопроса Анкара наняла американскую юридическую компанию "Арнольд и Портер", заплатив ей 750 тыс. долл.



Еще откровеннее выразился официальный представитель президента Ибрагим Калын. Отметив, что турецкое правительство "стремится открыть новую страницу в отношениях с администрацией Байдена", он выразил заинтересованность в закупке американских ЗРК "Пэтриот". В качестве "жеста доброй воли" турецкие ВМС провели совместные с США учения в Черном море.



Аналогичная игра ведется с ЕС. На встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Эрдоган признался, что видит будущее Турции в Европе, для чего считает нужным обновить Таможенный союз и сделать шаги в вопросе полноправного членства Анкары в Евросоюзе.



Такое лавирование служит и внутриполитическим задачам. Положение правительства сложно назвать устойчивым. Оппозиционная коалиция, по опросам, опередила в популярности правящий альянс в составе ПСР и Партии националистического движения. А мэр Стамбула Экрем Имамоглу имеет больше шансов на победу, чем Эрдоган. Неприятная перспектива только усилила популизм властей. За последнее время президент успел пообещать согражданам отправить ракету на Луну к 2023 году, ввести страну в десятку ведущих мировых экономик и провести новую конституционную реформу.



Одновременно усиливается давление на оппозицию. Жестоко избит зампредседателя Партии будущего Сельчук Оздаг. На востоке страны арестованы свыше 700 курдских активистов, включая глав городских администраций от Партии демократии народов. Саму эту организацию власти грозятся закрыть, параллельно запустив процесс создания лояльной прокурдской партии.



Однако ни популистский шум, ни насилие не останавливают людей. В стране продолжаются волнения, связанные с Босфорским университетом. Пользуясь недавно полученными полномочиями, Эрдоган назначил его ректором своего соратника, сторонника коммерциализации высшего образования Мелиха Булу. Это вызвало протесты студентов и преподавателей, подавленные силой. Полиция ворвалась в кампус, избивая и арестовывая несогласных. Тогда недовольство выплеснулось на улицы Стамбула, Анкары и других городов. Число задержанных превысило 1 тыс. человек. В поддержку студентов выступили творческие работники Турции, включая 147 писателей. Они призвали "не покоряться жестокости и угнетению". Эрдоган, однако, отказался прислушиваться, назвав протестующих "террористами".



Экономическая ситуация способствует социальному напряжению. Согласно недавно проведенному исследованию, доходы 38 процентов работников находятся на уровне минимальной зарплаты. Еще 17 процентов получают меньше этого порога. Свыше 70 процентов граждан признаются, что не смогут покрыть экстренные расходы в 1 тыс. лир (10 тыс. руб.) самостоятельно. В прошлом году 3 млн абонентам была отключена подача газа и электричества за неуплату. Правительство, однако, утверждает, что "бедность более не является проблемой Турции".



Шагами навстречу Западу Анкара стремится заручиться его поддержкой для решения внутренних проблем. Но к нормализации обстановки в регионе это вряд ли приведет. Борьба буржуазии Турции и других стран за ресурсы тесно переплетена с интересами внешних игроков. "Наши народы могут прийти к взаимопониманию и миру, но это может произойти только в конфликте с теми, кто подрывает их будущее - с эксплуататорами и их союзниками", - заявляет в связи с этим Компартия Греции.



Ее поддерживают коммунисты Турции. Там подчеркивают, что урегулирования отношений между Анкарой и Афинами не будет до тех пор, пока в них господствует капитал и они являются членами НАТО.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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