Жапар-хан начал переговоры с Токай-датха в Нур-Султане. "В узком формате"

08:40 02.03.2021

2 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев начали переговоры в узком составе



Состоялась церемония официальной встречи президентов Кыргызстана Садыра Жапарова и Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.



Отмечается, что церемония прошла во дворце президента "Акорда" в городе Нур-Султане. После взаимных приветствий глав государств оркестр Республиканской гвардии исполнил государственные гимны Кыргызстана и Казахстана. Далее начальник почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств, после чего они по ковровой дорожке направились к государственному флагу Республики Казахстан и легким поклоном головы поприветствовали государственный символ.



"Затем в фойе "Акорды" состоялось совместное фотографирование Садыра Жапарова и Касым-Жомарта Токаева, после чего главы государств направились на переговоры в узком формате", - говорится в сообщении.