Рубили, пилили... Яблоневые сады будут возрождать в Казахстане

09:27 02.03.2021

Более 6 га интенсивных яблоневых садов посадят в регионах Казахстана, сообщил на заседании правительства министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, передает корреспондент zakon.kz.



На сегодняшний день общее потребление яблок составляет 344,3 тыс. тонн, импорт составляет 144 тыс. тонн. Насыщение внутреннего рынка предполагается за счет закладки новых интенсивных садов на площади 6,6 тыс. га, - сообщил Омаров.

Он уточнил, что закладку новых садов предлагается сконцентрировать в основных садоводческих регионах, как Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях и в Шымкенте.



Ежегодная закладка садов будет в объеме в среднем 2 тыс. га, что с постепенным выходом на полное плодоношение позволит покрыть дефицит в яблоках и в 2024 году выйти на полное самообеспечение, - отметил глава МСХ.

Айша Тулеубекова , Нур-Султан