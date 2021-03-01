 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Российские военные наемники "армии Вагнера" берут под контроль Ливию, - The Times
10:02 02.03.2021

1 марта 2021 г.
Самер аль-Атруш | The Times
Российские наемники группы Вагнера заправляют в битве за контроль над Ливией
"Вскоре после того, как российские наемники группы Вагнера появились на линии фронта возле Триполи, американские чиновники предупредили маршала Халифу Хафтара, человека, нанявшего этих наемников, что он заключает фаустовскую сделку. Хафтар, который намеревался захватить столицу и объявить себя диктатором Ливии, вполне может закончить тем, что станет их слугой. Наемники, подчиняющиеся только российскому минобороны и Кремлю, заправляют здесь. Они больше не делают вид, что работают на Хафтара и его Ливийскую национальную армию (ЛНА). Его высокопоставленные сотрудники хотят, чтобы они ушли отсюда", - передает The Times.

"Однако силы Вагнера численностью около 2 тыс. человек, рассредоточенные по восточной и южной Ливии и поддерживаемые истребителями, направленными Россией, окапываются. Они и турецкие силы с другой стороны должны были покинуть страну в прошлом месяце, но ни одна из сторон не демонстрирует никакого намерения оставить страну, обладающую крупнейшими в Африке подтвержденными запасами нефти", - говорится в статье.

"Высокопоставленные офицеры ЛНА явно обеспокоены перспективой потери ливийцами какого-либо контроля над процессом принятия решений, - заявил один западный дипломат. - Наемники стали хозяевами".

"США при президенте Байдене оказывают давление на Объединенные Арабские Эмираты, еще одного союзника Хафтара, который, по утверждению Пентагона, платит за пребывание бойцов Вагнера, с целью перекрыть их финансирование", - утверждает газета, сообщая со ссылкой на трех западных чиновников и двух ливийских компандиров, что "(..) в сентябре 2019 года в результате удара турецкого беспилотника по базе ЛНА погибли, по меньшей мере, три представителя Эмиратов, управлявших ракетным комплексом российского производства "Панцирь ". ОАЭ отреагировали на это попыткой перебросить в Ливию одну из своих ракетных батарей американского производства, что вызвало упрек со стороны США, заявили два чиновника. Это размещение нарушило бы экспортное соглашение и могло бы предоставить России доступ к американской системе", - указывает The Times. (...)

Источник: The Times

Источник - ИноПресса
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