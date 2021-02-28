Лукашенко произвел своего старшего сына Витю в генералы

10:20 02.03.2021

Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел своего старшего сына Виктора в генералы. Соответствующий указ был подписан в понедельник, 1 марта, сообщает пресс-служба главы республики.



Уточняется, что Виктор Лукашенко получил "очередное воинское звание генерал-майора запаса". Помимо него, президент Белоруссии присвоил звание генерал-майора полковникам Владимиру Куприянюку, Роману Подлиневу, Николаю Карпенкову, Дмитрию Шахраеву и Андрею Павлюченко, а также звание генерал-майора милиции - полковнику милиции Геннадию Казакевичу, первому замминистра внутренних дел Белоруссии.



Какое звание Виктор Лукашенко имел до присвоения ему генеральского звания, не указано. Кроме того, сведений о присвоении ему очередных званий майора, подполковника и полковника запаса с 2001 года найти не удалось. Из открытых источников известно только то, что с 1998-го по 2001-й он служил в погранвойсках в звании капитана.



Ранее 1 марта стало известно, что старшего сына президента Белоруссии уволили с поста помощника главы государства по национальной безопасности. Отставка связана с его переходом на выборную должность.



26 февраля Виктор Лукашенко занял кресло председателя Национального олимпийского комитета (НОК). Он сменил на этом посту своего отца, который возглавлял ведомство с 1997 года. Виктор Лукашенко с 2019 года был первым вице-президентом НОК.