 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Лукашенко произвел своего старшего сына Витю в генералы
10:20 02.03.2021

Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел своего старшего сына Виктора в генералы. Соответствующий указ был подписан в понедельник, 1 марта, сообщает пресс-служба главы республики.

Уточняется, что Виктор Лукашенко получил "очередное воинское звание генерал-майора запаса". Помимо него, президент Белоруссии присвоил звание генерал-майора полковникам Владимиру Куприянюку, Роману Подлиневу, Николаю Карпенкову, Дмитрию Шахраеву и Андрею Павлюченко, а также звание генерал-майора милиции - полковнику милиции Геннадию Казакевичу, первому замминистра внутренних дел Белоруссии.

Какое звание Виктор Лукашенко имел до присвоения ему генеральского звания, не указано. Кроме того, сведений о присвоении ему очередных званий майора, подполковника и полковника запаса с 2001 года найти не удалось. Из открытых источников известно только то, что с 1998-го по 2001-й он служил в погранвойсках в звании капитана.

Ранее 1 марта стало известно, что старшего сына президента Белоруссии уволили с поста помощника главы государства по национальной безопасности. Отставка связана с его переходом на выборную должность.

26 февраля Виктор Лукашенко занял кресло председателя Национального олимпийского комитета (НОК). Он сменил на этом посту своего отца, который возглавлял ведомство с 1997 года. Виктор Лукашенко с 2019 года был первым вице-президентом НОК.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Лента.Ру
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