 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зеленский предлагает громадянам прививаться "святыми водами Ганга"
11:01 02.03.2021

Отказавшись от "Спутника V", Украина массово отказывается и от "мутной" индийской вакцины

Алексей Ильяшевич

Если бы борьба с коронавирусом в Европе была соревнованием, то Украина определенно находилась бы на самом дне турнирной таблицы. Даже ниже, чем непризнанные Донецкая и Луганская народные республики, в которых массовая вакцинация населения стартовала месяц назад.

Страна победившего Майдана начала прививочную кампанию одной из последних на континенте. Но это только полбеды. Препарат, о поставках которого договорилась команда Зеленского, мягко говоря, не входит в шорт-лист самых популярных вакцин.

Изначально Киев рассчитывал на помощь своих западных партнеров. Глава Минздрава Максим Степанов рассказывал, что через платформу COVAX Украина получит аж 8 миллионов доз вакцин передовых производителей: AstraZeneca, Novavax, Pfizer, Moderna. Полный "джентльменский набор"! Потом выяснилось, что ни одна из перечисленных компаний не горит желанием осваивать украинский рынок. Только Россия предлагала "незалежной" оперативно наладить импорт "Спутника V". И даже самостоятельно производить его на базе харьковской лаборатории.

Одним выстрелом Зеленский мог убить двух зайцев: решить проблему вакцинации собственного населения и подзаработать на поставках "Спутника V" за рубеж.

Вполне возможно, Москва рассматривала Украина как "прокладку", через которую проще "толкать" вакцину в западном направлении - в страны Европейского союза. Функции посредника сулили большую выгоду, от которой Зе-команда демонстративно отказалась. Более того, Степанов отверг возможность импорта российской вакцины, даже если ее будет рекомендовать Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Но как объяснить собственному населению, что лучше лечь в гроб, чем уколоться "Спутником V"? Президент Украины и его подельники даже не пытались это сделать. На все вопросы у них был один ответ - вакцина придет!

Не добившись результата в переговорах с ведущими фармацевтическими компаниями Запада, украинский Минздрав положил глаз на китайскую Sinovac.

Но препарат из Поднебесной так и не прибыл. Созданные при поддержке Запада Национальной антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) инициировали расследование по закупкам вакцины, в которых обнаружились признаки коррупции. Поставки в итоге сорвались.

Эксперты теряются в догадках, что это было. Одна из версий - борьба "соросят" с министром Степановым, который не является выходцем из "грантоедской" среды и не пользуется доверием западных кураторов. Не исключено, что поставки Sinovac на Украину "зарубили" американцы (их соперничество с Китаем распространяется, в том числе, и на фармацевтический рынок).

Глава Минздрава оказался в очень неприятной ситуации. Сорван единственный контракт на поставку вакцины от коронавируса. Запасного варианта нет. А Зеленский требует, чтобы вакцинация началась в ближайшее время, ибо дальше тянуть нельзя.

По слухам, Степанову пригрозили отставкой, если он не справится с поставленной задачей в течение нескольких дней. Он и справился - раздобыл для украинцев препарат, о котором они в большинстве своем ни разу не слышали.

Речь идет об индийской вакцине CoviShield, которая производится по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca. Команда Зеленского взяла на вооружение этот факт. "Мы уже говорим о двух вакцинах, на которых мы ставим первые приоритеты: это была Pfizer и AstraZeneca. Сейчас мы говорим об AstraZeneca… Мы говорим о первой партии именно AstraZeneca", - заявил президент Украины.

Невольно возникает вопрос: а почему законтрактованная Киевом вакцина называется CoviShield, если она "именно AstraZeneca"? Зеленский просто врет. Предпочитает не рассказывать соотечественникам о том, что CoviShield - это не полный аналог распиаренной западной вакцины, достоинства которой, кстати, ставят под сомнение. Общая эффективность AstraZeneca спустя 14 дней после второй дозы составляет всего 66,7% (такие данные опубликовал медицинский журнала Lancet). Сколько у CoviShield - неизвестно. Третья фаза клинических испытаний этого препарата не завершена, о чем Зеленский умалчивает. А ведь именно он говорил, что украинцы "не кролики", когда речь шла об использовании "Спутника V". Выходит, все-таки кролики?

"Вакцина CoviShield производится по лицензии AstraZeneca под другим торговым названием, и соответственно, эта компания не несет ответственности за результаты вакцинирования и возможные осложнения, как и, кстати, ее производитель - вся ответственность за это ляжет на украинскую власть, так как они везут сюда вакцину, которая не подтвердила ее безопасность", - предупреждает глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

На Западе CoviShield называют "вариантом AstraZeneca для бедных стран". Из-за высоких темпов производства Индия отправляет эту вакцину в качестве гуманитарной помощи таким странам, как Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал и т. д. В одном ряду с ними оказалась и Украина. Разница только в том, что она закупает CoviShield, а не получает его безвозмездно. Цена вопроса неизвестна, но со временем наверняка выяснится, что за "святые воды Ганга" государственный бюджет заплатил огромную сумму. Чем дороже вакцина, тем больше откат. А заработать на жизни и здоровье украинцев для любой украинской власти - это дело святое.

"Смущает то, каким образом вакцина попала к нам. Согласно документам, регистрация индийской вакцины CoviShield прошла через фирмы-прокладки, а не напрямую - по договору между производителем и правительством Украины", - констатирует глава Свободного профсоюза медработников Украины Олег Панасенко. При этом компания, через которую осуществляются поставки CoviShield, зарегистрирована в Киеве всего три месяца назад с уставным капиталом в 28 тысяч гривен. Ее основным видом деятельности указана оптовая торговля фармацевтическими товарами, но она также торгует овощами, фруктами, мясом. И кто поверит, что сделка с индийцами обошлась без коррупционной составляющей?

"Эпопея с корона-вакциной, которая из штатовской/швейцарской плавно превратилась в мутную индийскую - явно закончится уголовными делами. Но уже после смены власти", - прогнозирует недавно исключенный из фракции "Слуга народа" депутат Александр Дубинский.

Масла в огонь подливают сами представители власти, которые не спешат демонстративно вакцинироваться CoviShield. Ни один топ-чиновник этого не сделал. "Зеленскому, который стоит во главе всего этого, нужно публично вколоться именно этой вакциной и вакцинировать всю свою семью.

Поскольку именно депутаты парламента разрешили везти все это к нам и проголосовали за выделение на это денег, считаю, что Зеленский также обязан публично обратиться к парламенту с требованием публично вколоть себе и своим семьям то, что везет Степанов", - заявил украинский политолог Михаил Чаплыга.

Впрочем, представители высших эшелонов власти на Украине уже наверняка привиты какими-то западными вакцинами. А "челядь" пусть колется препаратом, который не закупила ни одна европейская страна. Проблема только в том, что "челядь" не доверяет восторженным отзывам офиса президента о CoviShield. Украинское издание "Вести" цитирует врача одной из бригад скорой помощи: "Я не знаю точных цифр, поскольку вакцинация только началась. Но большинство отказались прививаться. Среди медиков большое недоверие к индийской вакцине, наспех купленной нашими чиновниками. Если бы это были вакцины AstraZeneca, Moderna или Pfizer, я бы лично еще подумал. Ведь именно их изначально обещали, а не китайскую или индийскую".

"В нашем подразделении согласился привиться только один человек. Остальные написали отказ. Мы имеем на это право", - рассказал тому же изданию военнослужащий ВСУ.

Резюмируем: Украина одной из последних в Европе закупила "мутную" вакцину, которую Индия отправляет в качестве гуманитарной помощи бедным странам. Через некоторое время наверняка вскроются коррупционные детали этой сделки, а борьба с эпидемией коронавируса станет, как минимум, позорным пятном в политической биографии Зеленского. Но свою главную миссию в качестве зиц-председателя президент Украины выполнил: российский "Спутник V" на Украину не попал. Остальное - мелочи жизни.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614672060
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