Власти Таджикистана вернут буквы "щ" и "ц" в таджикский алфавит? - И.Фируз

11:37 02.03.2021

Март 01, 2021

Искандар Фируз



Правительство Таджикистана должно в ближайшее время одобрить подготовленные Комитетом по языку и терминологии очередные изменения в правописании таджикского языка.



Четвертый раз за последние тридцать лет будут внесены изменения в орфографию таджикского языка – их будет 108, сообщили ранее в Комитете по языку и терминологии при правительстве Таджикистана.



Специалисты - филологи говорят, что постоянные изменения в грамматику создают многочисленные трудности при правописании.



Глава комитета Олимджон Мухаммаджонзода недавно на пресс-конференции в Душанбе сообщил, что новые изменения касаются заимствований из других языков, а также букв, характерных для них, например, "ц, щ, ь, ы".



Рахим Зулфониен, завотделом Комитета по языку и терминологии говорит, что последний раз изменения в грамматику таджикского языка были внесены в 1998 году. Напомним, тогда буквы "ц", "щ", "ы" и "ь", которые считались русскими, были исключены из таджикского алфавита.



"Новые изменения призваны оставаться неизменными столетия", добавил зулфниен. По его словам, сейчас школьники совершают ошибки даже в таких простых словосочетаниях как "чойи кабуд" ("зеленый чай"). "Дело в том, что неопределенность орфографии привела к противоречиям. Несколько предложений касаются заимствований из других языков, а также букв, характерных для них, например, "ц, щ, ь, ы", говорит Рахим Зулфониен. По его словам, после одобрения изменений в правописании планируется переиздание учебников таджикского языка за счет госбюджета.



В Комитете по языку и терминологии сообщили, что правильное написание географических названий был согласованы с МИД Таджикистана.



Тем временем, учителя таджикского языка школ страны говорят, что не только учащиеся, но и они сами запутались в изменениях в правописании. "Дети не знают, как некоторые слова пишутся правильно. К тому же, многие дети дома разговаривают дома на диалекте, в котором не соблюдаются правила грамматики таджикского языка", говорит Шарофат Рашидова, учительница таджикского языка в одной из душанбинских школ.



Шохджамшед Умари, таджикский режиссер, комментируя предложенные изменения в правописании заявил, что он знает лишь одно - сегодня в таджикском языке нет букв "ц, щ, ь, ы", "Я за то, чтобы в нашем языке не было чужих букв, но с другой стороны, постоянные изменения в грамматику ни к чему хорошему не приводят", уверен он.



Ранее профессор Абдунаби Сатторзода, научный сотрудник Института языка и литературы Национальной Академии наук Таджикистана заявил, что предложенные новые изменения в орфографию не будут способствовать развитию таджикского языка. В них, по словам ученого, остаются неясности при использовании букв "у", "ӯ", "ӣ", "ц" и "ь".



Изменения в грамматику оказывают негативное влияние на знание родного языка детьми более 1 млн. таджикских трудовых мигрантов, считает живущая в российском городе Ярославль таджикская писательница Марзия Сулаймони. "Дети мигрантов здесь учатся в русских школах. После возвращения на родину у них возникают проблемы при изучении таджикского языка, так как они даже и не слышали об изменениях в грамматику", говорит она.



Таджикский язык получил статуса государственного в 1989 году. Согласно принятому тогда закону о языке, в органы власти и суды Таджикистана можно было обращаться как на государственном, так и на русском языке, а в районах населенных преимущественно узбекским населением допускалось писать обращения, жалобы и заявления на узбекском языке. В 2009 году был принят новый закон "О государственном языке", обязывающий каждого гражданина Таджикистана знать государственный язык, которым является таджикский.



Глава Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая 4 октября 2019 года на торжественном мероприятии в честь Дня государственного языка Республики Таджикистан, отметил необходимость соблюдения правил, норм и орфографии государственного языка, особенно для работников периодической печати, радио, телевидения, редакционных и издательских учреждений, педагогов и попечителей образовательных и дошкольных учреждений, а также родителей в обучении и воспитании детей.



Тем временем, Дориюш Раджабиен, основатель группы "Забони порси" ("Персидский язык") в Фейсбуке, считает, что проблемы таджикского языка можно решить лишь с переходом с кириллицы на арабский алфавит. По его словам, попытки Комитета по языку и терминологии вряд ли будут успешными, так как таджикская письменность первоначально базировалась на арабской графике.



До конца 20-х годов прошлого века таджики использовали арабский алфавит. В 1930 году Советский Таджикистан перешел на латиницу, а после 1940 года был создан таджикский алфавит на основе кириллицы.



Сотрудники местных СМИ утверждают: постоянные изменения в правописании таджикского языка привели к тому, что многие таджики перестали читать таджикоязычную прессу и настаивают на публикацию материалов на более понятном им русском языке.