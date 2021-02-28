Баткенский непотизм. Генерал-губернатор Суваналиев опровергает назначение "окул бала" своим замом

11:43 02.03.2021

2 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Омурбек Суваналиев опровергает назначение окул бала своим замом



Полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев опровергает назначение своего окул бала на пост зама. Об этом он сообщил 24.kg.



По словам Омурбека Суваналиева, Эрлан Сапарбаев действительно стал замом полпреда в регионе. Он будет курировать экономику и финансы.



"Эрлан Сапарбаев никогда не был моим посаженным сыном. Это смешно. Я его хорошо знаю, это правда. Но никаких родственных отношений у меня с ним нет", - сказал он.



Полпред правительства в Баткене признался, что "никто из толковых ехать в глубинку и пахать не хочет".



"Я его еле уговорил. Эрлан Сапарбаев - опытный чиновник. У него много хороших качеств. Надеюсь, он справится. Ведь мы тут решаем не только приграничные проблемы, мы хотим развивать Баткенскую область. Но Сапарбаев - не мой окул бала. У меня вообще нет ни одного окул бала", - резюмировал Омурбек Суваналиев.