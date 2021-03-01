Дали йаду за фронду. Отравлен известный памирский курбаши Мамадбокир Мамадбокиров

11:50 02.03.2021

Мамадбокир Мамадбокиров госпитализирован с симптомами отравления

Март 01, 2021



Один из неформальных лидеров в ГБАО Мамадбокир Мамадбокиров находится в больнице в Хороге. Его родные указывают на наличие симптомов отравления, врачи связывают его недомогания с синуситом и вирусной инфекцией.



58-летний бывший полевой командир Объединенной таджикской оппозиции и один из влиятельных неформальных лидеров в ГБАО, уже неделю проходит лечение в Медицинском центре Ага Хана в Хороге. Эту информацию подтвердила Радио Озоди его дочь Баргигул Мамадбокирова.



По ее словам, отцу стало резко плохо 22 февраля, когда он находился дома. "У него начались головные боли, озноб, его руки начали сильно дрожать, а температура поднялась до 41 градуса. Он смотрел на нас так, как будто потерял рассудок и не узнавал нас. Когда пришла карета скорой помощи, он не понимал, что у него спрашивают врачи", - рассказала Баргигул. Она отметила, что сама учится на врача в Санкт-Петербургском государственном университете и поэтому сразу поняла, что эти признаки указывают на интоксикацию.



По словам дочери, Мамадбокирова в ноябре месяца оперировали на полости носа из-за гайморита и полипы носа, но подобных признаков у него никогда не было.



Подтвердить отравление родственники Мамадбокирова не могут. В его истории болезни, отмечают они, в качестве причины болезни указано ОРВИ.



Официальных комментарий от Медицинского центра Ага Хана получить не удалось. Однако осведомленный источник Радио Озоди в данном центре отвергает предположения, связанные с отравлением Мамадбокирова. "Ухудшение здоровья наступило вследствие каких-то вирусных инфекций и синусита", - отметил источник. Точной информации о результатах анализа и диагнозе до сих пор нет.



Мамадбокир Мамадбокиров (более известный как Бокир) - полковник в отставке пограничных войск Таджикистана. В регионе его считают неформальным лидером и одним из непримиримых оппонентов властей.



Имя Мамадбокира вновь появилось в СМИ в 2018 году, когда президент Эмомали Рахмон в ходе своей поездки в ГБАО подверг критике т.н. "неформальных лидеров" региона. Позже государственное информагенство "Ховар" опубликовало имена Толиба Аембекова, Мамадбокира Мамадбокирова, Едгора Мамадасламова, Хурсанда Мазорова и Мунаввара Шанбиева в качестве лидеров организованной преступной группировки. Сами они назвали обвинения беспочвенными.



В октябре 2018 года власти Таджикистана предложили указанным лицам подписать бумагу о том, что они отказываются от преступных действий, направленных против безопасности государства и общества. Позже в попытке разрядить обстановку в регионе неформальные лидеры отправились в Душанбе на переговоры с властями, о чем сообщали независимые СМИ. Информация о том, с кем конкретно встречались лица не было опубликовано. Государственные СМИ преподнесли эту поездку как туристическую "для ознакомления с достижениями страны".



Мамадбокир Мамадбокиров был одним из тех, кто отказался от поездки в Душанбе и переговоров с властями.



В последние годы Мамадбокиров официально является безработным.