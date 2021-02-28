Долой воров и алкоголиков! Актеры облдрамтеатра в Уральске восстали против руководства

11:59 02.03.2021

Артисты драмтеатра в Уральске требуют отставки директора



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Новый скандал на театральных подмостках. Теперь - в Уральске. Там двадцать актеров местного драмтеатра вышли на акцию протеста. Творческий коллектив требует отставки руководителя. Говорят, незаконно уволила полсотни служителей искусства, а взамен пристроила родственников. Директор же говорит, ею недовольны, потому что не позволяет воровать и распивать алкоголь на работе, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.



Закулисная война началась с октября минувшего года. У актеров - претензии к гонениям и притеснениям со стороны нового руководителя. По каждому поводу директор требовала объяснительные. И таким образом уволила 50 человек. Галия Ибрашева, к примеру, работала заместителем директора, но стала переводчиком.



Потом она начала собирать свою команду - начиная с родственников. Она просто попросила меня прийти в кабинет и сказала: "Вы должны уйти с этой должности, потому что придет мой человек". Но сама директор не согласна. Говорит, наоборот, навела порядок. Ей удалось погасить долги театра, наладить делопроизводство и заключить договоры, которых раньше не было. Тогда как при прежнем руководстве обнаружили растрату в 200 млн. тенге. По уголовному делу до сих пор разбираются, - сказала экс-заместитель директора Казахского драмтеатра имени Букеевой Галия Ибрашева.

Салтанат Абулгазиева, директор театра, недоумевает, почему эти люди не поднимали шум, когда были такие долги и растраты у театра.



От коллектива я просто требовала порядка, чтобы работники не употребляли на рабочем месте алкогольные напитки, не опаздывали и не отсутствовали на работе без причины. Они получали положенные надбавки к зарплатам. Я работаю в рамках закона и права людей не нарушала. Мнения коллектива разделились. Часть выступает в поддержку руководителя. А в управлении культуры провели служебное расследование, но никаких нарушений в деятельности театра не нашли, - заявила директор.

Руководитель Управления культуры ЗКО Сайран Дуйсенов подтвердил, что 55 работников театра уволились по разным причинам, в том числе и по собственному желанию.



Мы проводили проверку, подключали инспекторов труда. По закону нет оснований для того, чтобы освободить директора от занимаемой должности. Но сейчас нам нужно принимать какие-то меры, чтобы поставить точку в этом вопросе. Сотрудники написали коллективное обращение в министерство культуры. Руководитель в ответ намерена подать на подчиненных в суд. Труппа ждет развязки этого конфликта - чтобы спокойно творить и радовать поклонников театрального искусства, - сообщил он.