 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Звездные войны. Эпизод 1. РосКосмонавты разругались с американским ЦУПом из-за ремонта МКС
13:04 02.03.2021

Американцы создали конфликтную ситуацию на МКС: не разрешили россиянам ремонт
Задержка с починкой космической станции может привести к печальным последствиям

Спор по поводу ремонта трещин, образовавшихся на борту МКС, разгорелся между российскими и американскими специалистами, работающими на Земле. Речь идет о повреждениях, возникших в переходной камере российского модуля "Звезда". В NASA не дают добро на просверливание концов одной из обнаруженных трещин с целью предотвращения ее дальнейшего увеличения. Таким образом ситуация с их ремонтом может окончательно зайти в тупик и привести в конечном итоге к эвакуации космонавтов и астронавтов с МКС.

Задержка с починкой космической станции может привести к печальным последствиям
ФОТО: AP
Как ранее сообщал "МК", первая трещина в переходном модуле "Звезды", к которому стыкуются грузовые корабли "Прогресс", была обнаружена в октябре 2020 года. Позже космонавты обнаружили еще несколько повреждений, напоминающих трещины. Сейчас, по словам источника из космической отрасли, подтвержденной по-прежнему считается лишь одна, самая первая, зигзагообразная трещина длиной 4,5 см, через которую постепенно уходит воздух со станции. Еще, как минимум пять имеющихся повреждений наши космонавты пока исследуют при помощи специального микроскопа.

По поводу происхождения повреждений имеется четыре версии. По одной, причиной образования течи могла стать жесткая стыковка с кораблем "Союз-МС" в сентябре 2019 года, по второй - нештатная транспортировка через переходную камеру "Звезды" робота Федора, по третьей - динамические нагрузки, которые получал модуль в результате коррекции орбиты станции за счет двигателей пристыкованного к переходному отсеку грузового корабля "Прогресс", по четвертой – усталость металла работающего около 30 лет модуля.

В настоящее время часть экспертов больше склоняется к версии, связанной с роботом Федором.

Несмотря на имеющийся у космонавтов специальный герметик, доставленный с Земли в феврале кораблем "Прогресс МС-16", специалисты долго не решались на жесткую фиксацию трещины, опасаясь после этого дальнейшего ее расползания. На днях было принято решение просверлить на концах трещины отверстия по принципу, который иногда применяют при ремонте трещин на лобовом стекле автомобиля.

Однако, узнав об этом, вдруг воспротивилась американская сторона. Иностранцы испугавлись, что это может привести к необратимым нежелательным последствиям. В Центре управления NASA требуют прежде, чем принимать такие нетривиальные с их точки зрения решения, допустить их космонавтов внутрь нашей переходной камеры. Лишь после, оценив ситуацию, инженеры на Земле могут дать добро на просверливание отверстий в трещине. С их стороны звучит мнение о том, что, может, было бы целесообразней не ремонтировать каждую трещину по отдельности, а наложить одну большую заплату на всю поврежденную поверхность.

Среди наших специалистов пока нет единого мнения по поводу того, пускать или нет американцев в наш переходный отсек.

Как мы уже писали, у космонавтов, в случае неудачной борьбы с течью, есть выход: просто изолировать навсегда отсек, выведя его окончательно из состава нашего модуля (для стыковки кораблей у нас есть другие швартовочные узлы). Как пояснили "МК" в отрасли, все разговоры о том, что космонавтам придется эвакуироваться со станции, лишены основания. Ситуация не считается неразрешимой, потому что модуль может существовать и без переходного отсека.

Наталья Веденеева

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614679440
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