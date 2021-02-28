Китай модернизирует шахтные ядерные ракеты, - "МК"

13:15 02.03.2021

Экспертов встревожили успехи Китая по модернизации ядерного оружия.



Новые подземные шахты для ракет усилят позиции Пекина перед лицом России и США



Западные эксперты встревожены успехами Китая по модернизации своего ядерного потенциала. Анализ спутниковых снимков недавно построенного ракетного полигона дает основания предполагать, что Пекин, похоже, быстрее продвигается к способности запускать свои новые ядерные ракеты из подземных шахт, возможно, чтобы улучшить свою способность быстро реагировать на ядерную атаку.



Новые подземные шахты для ракет усилят позиции Пекина перед лицом России и США



Как сообщает Associated Press, эксперт по ядерным силам США, России и КНР, - директор Проекта ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен утверждает, что спутниковые снимки говорят о том, что Китай пытается противостоять тому, что он может рассматривать как растущую угрозу со стороны Соединенных Штатов. В последние годы Соединенные Штаты указали на ядерную модернизацию Китая как на ключевое оправдание для инвестирования сотен миллиардов долларов в ближайшие два десятилетия в создание совершенно нового американского ядерного арсенала.



Хотя, отмечает Associated Press, нет никаких признаков того, что Соединенные Штаты и Китай движутся к вооруженному конфликту, не говоря уже о ядерном, доклад Ханса Кристенсена появился в период обострения напряженности между Вашингтоном и Пекином по весьма широкому спектру, проблем от торговли до национальной безопасности. Более сильные ядерные силы Китая могут повлиять на расчеты США в отношении военного ответа на действия Китая, например, по отношению к Тайваню или в Южно-Китайском море.



Пентагон отказался комментировать проведенный Кристенсеном анализ спутниковых снимков, но прошлым летом в своем ежегодном отчете о военных разработках в Китае заявил, что Пекин намерен повысить готовность своих ядерных сил, разместив их в подземных шахтах, и обеспечив более высокий уровень готовности, при котором он может запускать ракеты при предупреждении о нападении.



"Политика КНР в отношении ядерного оружия отдает приоритет поддержанию ядерных сил, способных выдержать первый удар и ответить с достаточной силой, чтобы нанести неприемлемый ущерб противнику", – говорится в докладе Пентагона.



В более широком смысле Пентагон утверждает, что китайцы модернизируют свои ядерные силы в рамках более широких усилий по созданию к середине века вооруженных сил, которые равны военному потенциалу США, а в некоторых отношениях превосходят его.



Ядерный арсенал Китая, который, по оценкам правительства США, составляет около 200 единиц, значительно уступает арсеналу Соединенных Штатов и России, который насчитывает тысячи единиц. Пентагон прогнозирует, что ракетные силы Народно-освободительной армии Китая увеличат как минимум вдвое свой ядерный арсенал в течение следующих 10 лет, при этом им останется гораздо меньше, чем у Соединенных Штатов.



Пекин публично не обсуждает количественные показатели или уровень готовности своих ядерных сил, кроме того, что говорит, что они будут использованы только в ответ на атаку. Соединенные Штаты, напротив, не исключают, что могут нанести удар первыми, хотя президент Джо Байден в прошлом стремился устранить эту двусмысленность, приняв политику "неприменения первым".



Ханс Кристенсен рассказывает, что полученные им коммерческие спутниковые фотографии, похоже, показывают, что Китай в конце прошлого года начал строительство 11 подземных шахт на огромном ракетном полигоне недалеко от Цзиланьтая на севере центральной части страны. Ранее здесь началось строительство пяти других объектов.



Эти 16 шахтных шахт, как их идентифицировал Ханс Кристенсен, станут дополнением к 18-20 другим, которые Китай сейчас использует для старых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) DF-5, сообщает AP.



"Следует отметить, что даже если Китай удвоит или утроит количество шахт межконтинентальных баллистических ракет, это составит лишь часть от количества шахт МБР, эксплуатируемых США и Россией, - написал Ханс Кристенсен в своем блоге на сайте Федерации американских ученых. – У ВВС США 450 шахт, из которых 400 загружены. В России около 130 рабочих объектов".



Почти все новые шахты, обнаруженные Кристенсеном, по-видимому, предназначены для размещения китайской межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения DF-41, которая построена с использованием твердотопливного компонента, что позволяет оператору быстрее подготовить ракету к запуску по сравнению с DF-5. Более сложная жидкотопливная система DF-41 позволяет им нацеливаться на Аляску и большую часть континентальной части США.



У Китая уже есть железнодорожная и мобильная версия ракеты DF-41, сообщает АР.



"Они пытаются повысить живучесть своих сил", разрабатывая шахтные базы для своих современных ракет, - высказывался Ханс Кристенсен в интервью.



Фрэнк Роуз, чиновник Госдепартамента по контролю над вооружениями при администрации Обамы, недавно заявлял, что мало шансов заставить Китай присоединиться к международным переговорам по ограничению ядерного оружия. Администрация Трампа пыталась это сделать, но потерпела неудачу, и Роуз не видит причин полагать, что ситуация изменится в ближайшее время.



"Они не собираются делать это по доброте души", - сказал он, но им было бы интересно поговорить, если бы Соединенные Штаты были готовы принять во внимание озабоченность Пекина по поводу связанных с этим вопросов, таких как противоракетная оборона США.



По словам Роуза, основной интерес Китая заключается в наращивании своих неядерных ракет малой и средней дальности, которые в сочетании с возможностями кибератак и системами для поражения или уничтожения американских спутников могут вытеснить Соединенные Штаты из западной части Тихого океана. Это осложнит любые попытки Соединенных Штатов вмешаться в случае, если Пекин решит применить силу против Тайваня.



Андрей Яшлавский