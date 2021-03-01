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|Путин назвал Горбачева "выдающимся госдеятелем современности"
13:59 02.03.2021
Уважаемый Михаил Сергеевич!
Примите поздравления по случаю знаменательного, 90-летнего юбилея.
Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории.
Отрадно, что большой профессиональный и жизненный опыт, энергия и творческий потенциал помогают Вам сегодня активно участвовать в востребованной общественной, просветительской работе, уделять внимание реализации международных гуманитарных проектов.
Желаю Вам здоровья и всего самого доброго.
Владимир Путин