Путин назвал Горбачева "выдающимся госдеятелем современности"

13:59 02.03.2021

Уважаемый Михаил Сергеевич!



Примите поздравления по случаю знаменательного, 90-летнего юбилея.



Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории.



Отрадно, что большой профессиональный и жизненный опыт, энергия и творческий потенциал помогают Вам сегодня активно участвовать в востребованной общественной, просветительской работе, уделять внимание реализации международных гуманитарных проектов.



Желаю Вам здоровья и всего самого доброго.



Владимир Путин