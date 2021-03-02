 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Политическая весна 2021 года в Киргизии будет жаркой, - В.Прохватилов
15:21 02.03.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 02.03.2021

Упустив инициативу в ходе президентских выборов в январе 2021 года, которые принесли победу Сапару Жапарову, американцы "бросили все силы к подготовке нового сценария по дестабилизации ситуации в Кыргызстане, разглядев для себя массу возможностей при проведении новых выборов: на весну намечены референдум по конституционной реформе и парламентские выборы", отмечает киргизский портал Stan Radar.

28 октября, еще при Трампе, в США была организована онлайн-дискуссия "Kыргызстан: не до конца реализованная "революция". Чем отличаются протесты 2020 года от предыдущих?". Ее участники "высказались на тему смены власти в Кыргызстане", – сообщило "Радио Азаттык". В ходе дискуссии первый заместитель помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Джонатан Хеник заявил, что США ожидают от Бишкека сотрудничества в борьбе с организованной преступностью и в проведении парламентских выборов 2021 года.

Новая американская администрация пытается взять под контроль избирательный процесс в республике еще решительнее, чтобы отобрать у сторонников Сапара Жапарова и поддерживающих его партий "Мекеним Кыргызстан" и "Биримдик" голоса избирателей киргизского Юга.

Расшатывая ситуацию в республике по линии Север – Юг, посол США Дональд Лу стал указывать киргизским властям, как им вести борьбу с коррупцией и организованной преступностью. "Американский дипломат как будто набивается в заместители к председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву", – иронизирует обозреватель "Вечернего Бишкека" Анвар Ажиев.

В декабре Дональд Лу назвал "недостаточными" шаги властей по борьбе с оргпреступностью. МИД Кыргызстана заявил тогда, что в высказываниях дипломата есть элементы вмешательства во внутренние дела страны и давления на следствие по делу о коррупции на таможне. По этому делу бывшему главе таможни Раимбеку Матраимову вынесли обвинительный приговор, и он признал свою вину. В октябре 2020 года сотрудники ГКНБ задержали Матраимова по обвинению в "извлечении теневых доходов при таможенном администрировании", но после обещания Матраимова выплатить государству $24 млн в качестве возмещения ущерба его перевели под домашний арест. Минфин США после этого внес Матраимова в санкционный "список Магнитского", Майк Помпео написал в "Твиттере", что в этот же список включена и супруга Матраимова Уулкан Тургунова.

В декабре Дональд Лу был явно разочарован тем, что объявленного прозападными журналистами "главным коррупционером" Киргизии" Раимбека Матраимова, неформального лидера Юга, суд выпустил на свободу под домашний арест. На юге, где вырос Матраимов, его считают героем. В Кара-Суу, самом густонаселенном районе Киргизии, откуда он родом, семья Матраимова создала благотворительный фонд, который оплачивает обучение десятков студентов из малообеспеченных семей в университетах города Оша, финансирует раздачу продуктов пожилым людям, строит спортивные сооружения, новую мечеть. В Киргизии сейчас "отменить" теневую экономику полностью и разом невозможно: контрабанда через прозрачные южные границы с Китаем и мусульманскими странами формирует значительную часть национального дохода. Перевод теневой деятельности базаров в Бишкеке, Оше, Кара-Суу в налогооблагаемое пространство лишит большинство населения республики средств к существованию.

11 февраля в Первомайском районном суде Бишкека состоялось судебное заседание по делу Раимбека Матраимова. Он признал свою вину, и суд оштрафовал его на 260 тысяч сомов ($3 тыс.). Ранее Матраимов вернул государству $24 млн. в качестве возмещения причиненного им ущерба.

А три дня спустя, 14 февраля, в Бишкеке состоялся так называемый марш "За справедливость", организованный прозападным движением "Баштан Башта" ("Начнем сначала"), лидер которого Улан Усойун подвизается на ниве возрождения "исконно кыргызских традиций" в рамках программы "Укрепление Верховенства права для продвижения мира и стабильности в Кыргызской Республике" посольства Великобритании в КР и Программы развития ООН. Движение Усойуна было на передовой линии протестов и осенью прошлого года.

Сапар Жапаров, понимая возможные последствия повторного ареста Матраимова, все же санкционировал 18 февраля задержание некоронованного короля киргизского Юга. Посольство США отметило, что Соединенные Штаты "приветствуют расследование в отношении Матраимова и его арест".

Американцы недовольны тем, что пока у них не получается сделать из преследуемых властями фигур "гонимых режимом" оппозиционеров. Тех, кто сбежал на Запад, прикрывают и обхаживают. Недавно глава ГКНБ республики Ташиев заявил, что "если посол искренне хочет бороться с преступностью, то американцам следует задержать и выдать экс-депутата Аскарбека Шадиева", обвиняемого в отмывании преступных доходов в особо крупном размере. Дональд Лу на эту просьбу не откликнулся. А на просьбу Бишкека помочь вернуть на родину скрывающегося в Великобритании коррупционера Максима Бакиева, заочно приговоренного в Киргизии к пожизненному заключению, США демонстративно закрыли его уголовное дело.

23 февраля Госдеп объявил Болота Темирова, главного редактора киргизского сайта Factheck.kg, лауреатом "впервые учрежденной награды "Поборник борьбы с коррупцией", вручаемой 12 лицам по всему миру. Во время вручения награды Темирову в посольстве США Дональд Лу отметил, что такие люди, как Матраимов должны "понести ответственность за свои преступления". Спонсором Factheck.kg являются Фонд Сорос-Кыргызстан и американская НПО Internews Network.

Последствия ареста Матраимова уже проявляются. У мэрии Оша 28 февраля прошел митинг в поддержку Матраимова и его семьи и одновременно против прозападных НПО и "Радио Азаттык". Такие же митинги состоялись в Бишкеке и Кара-Суу. Митингующие требуют освободить Матраимова и закрыть филиал "Радио Свобода" "Радио Азаттык".

Установилось своего рода равновесие сил протеста. На одних митингах и маршах участники финансируемых Западом НПО требуют покарать Матраимова по всей строгости, на других – освободить его и закрыть прозападные структуры.

Градус противостояния будет возрастать. Оппозиционный киргизский телеграм-канал "Апрель ТВ" сообщил о совместной "тренировке" с белорусским ТГ-ресурсом Nexta. Выступления Госдепа США против Раимбека Матраимова основаны на данных журналистского расследования, проведенного "Радио Азаттык"***, киргизским ресурсом Kloop (спонсоры – Фонд Сороса*** и Internews) и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), финансируемым USAID, Фондом демократии ООН и соросовским фондом "Открытое общество".

Причастность к коррупции бывшего главы таможни и одного из наиболее влиятельных в народе политиков Юга Киргизии, конечно, делает отношения с ним уязвимыми. Киргизские власти продолжают расследование по контрабанде, предъявляя Матраимову одно обвинение за другим. Матраимов признает вину, возвращает нажитые средства, но американцам нужно другое: им нужно, чтобы перед выборами люди, оставшиеся без средств к существованию, вышли на улицы с протестом. Основная роль в мобилизации настроений протеста отводится фонду "Общее дело", получающему финансирование от USAID, NDI, Internews и посольства США в Бишкеке.

Впереди апрельский референдум по изменению Конституции и майские выборы в парламент. Дональд Лу продолжает критиковать конституционную реформу, которая, по его словам, "перечеркнет все достижения демократии" в Киргизии. "Гражданские активисты" рассказывают, что инициативу Жапарова по изменению конституции не одобряет Венецианская комиссия, консультативный орган Совета Европы. Многочисленные киргизские НПО проводят еженедельные марши протеста.

Политическая весна 2021 года в Киргизии будет жаркой.

Источник - fondsk.ru
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