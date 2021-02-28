Бишкекский суд освободил главного крим-"авторитета" страны Камчы Кольбаева. Исправился?

15:28 02.03.2021

Бишкекский городской суд изменил меру пресечения Камчы Кольбаева, сообщили АКИpress 2 марта источники в силовых структурах.



По предварительным данным, он отпущен из-под стражи под подписку о невыезде.



Позже в пресс-службе Бишкекского горсуда подтвердили данную информацию.



Кольбаев был задержан ГКНБ в октябре 2020 года по подозрению в организации преступной группы, по решению суда содержался в ИК-47.