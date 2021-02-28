Картина Уинстона Черчилля ""Башня мечети Кутубия" ушла с торгов за $11,6 млн

16:13 02.03.2021

Принадлежавшая Анджелине Джоли картина Черчилля продана за рекордную сумму



Картина "Башня мечети Кутубия", написанная бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, была продана за рекордные для его работ 8,2 миллиона фунтов (11,6 миллиона долларов).



Картина была выставлена на торги американской актрисой Анджелиной Джоли, говорится в сообщении аукционного дома Christie"s.



Имя покупателя неизвестно. Изначально стоимость полотна оценивалась в 1,5-2,5 миллиона фунтов стерлингов (2-3,4 миллиона долларов).







"Башня мечети Кутубия" была написана Черчиллем и подарена экс-президенту США Франклину Рузвельту в 1943 году, а затем по наследству досталась его сыну, пишет РИА Новости.



Позже у работы были другие владельцы, а в 2011 году она была приобретена семьей Джоли.



Это единственная картина, написанная Черчиллем во время Второй мировой войны, отмечают в аукционном доме.



На ней изображен закат над самой крупной в марокканском Марракеше мечетью, построенной в XII веке.



Предположительно, британский премьер написал эту картину после Касабланской конференции в 1943 году.