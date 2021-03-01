Токаев и Жапаров выяснили, что они - родня и подписали массу бумаг

18:14 02.03.2021

Жапаров Токаеву: И судьба нас связала одна



Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в узком составе, передает zakon.kz.



Пресс-служба Акорды сообщает, что двусторонним переговорам предшествовала официальная церемония встречи в президентском дворце. После того как прозвучали государственные гимны двух стран, начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт президентам Казахстана и Кыргызстана. Главы государств совершили обход Почетного караула, затем в "Восточном зале" резиденции состоялась встреча в узком составе.



Приветствуя Садыра Жапарова, Касым-Жомарт Токаев отметил важность его первого государственного визита в нашу страну в качестве Президента Кыргызстана.



Мы расцениваем данный шаг как проявление уважения к Казахстану. Ваш визит имеет большое значение. Мы надеемся на то, что он придаст значительный импульс дальнейшему развитию отношений между двумя странами. Программа Вашего визита весьма содержательна. Сегодня мы обменяемся мнениями по самым актуальным вопросам сотрудничества. Уверен, что достигнутые нами договоренности будут служить во благо интересов наших народов, – сказал Глава государства.



Отметив традиционную дружеские отношения между казахским и кыргызским народами, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан рассматривает Кыргызстан не только как союзника, но и в качестве братского государства.



Мы высоко ценим эту традицию. Наша задача заключается в том, чтобы продолжить эту традицию, укрепить ее. Полагаю, что наши сегодняшние переговоры станут плодотворными, – заявил Глава государства.

В свою очередь Президент Кыргызстана выразил глубокую признательность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение посетить Казахстан с государственным визитом, отметив близость двух народов. Садыр Жапаров привел отрывок из поэмы выдающего казахского поэта Жубана Молдагалиева, в котором символически отражена близость казахского и кыргызского народов.



Я казах, но кыргыз мне родня. И судьба нас связала одна. Может статься, одна черноокая мать ломоть хлеба нам в детстве делила двоим, – процитировал лидер Кыргызстана.



В ходе встречи лидеры Казахстана и Кыргызстана рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего стратегического партнерства. В частности, обсуждались ключевые аспекты политического, торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-логистического, водно-энергетического, культурно-гуманитарного сотрудничества, совместные усилия по борьбе с коронавирусом, а также взаимодействие по линии Евразийской интеграции и многосторонних структур.



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Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели переговоры в расширенном составе, сообщает zakon.kz.



По информации Акорды, главы государств обстоятельно обсудили перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Основной акцент на переговорах в расширенном составе был сделан на наращивании торгово-экономического партнерства и тесном взаимодействии в политической, энергетической, культурно-гуманитарной сферах.



Приветствуя кыргызскую делегацию, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что обе страны традиционно связывают братские узы дружбы и сотрудничества.



Хочу отметить, что мы всегда готовы поддержать и оказать всемерную поддержку нашим кыргызским братьям. Нас с незапамятных времен связывают добрососедские, братские отношения, дружба и единство. Народная мудрость хранит немало ярких пословиц и поговорок о родстве и близости казахов и кыргызов, – подчеркнул Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе переговоров в узком формате были определены магистральные направления дальнейшего взаимодействия между странами.



Отрадно отметить, что между нашими странами нет каких-либо вопросов, по которым мы не смогли бы найти взаимоприемлемые решения. Напротив, мы выразили готовность оперативно и в конструктивном ключе подходить к рассмотрению любых аспектов нашего взаимодействия. Мы приветствуем, что Кыргызстан под вашим руководством подтвердил решительный настрой на решение всех вопросов и реализацию ранее достигнутых договоренностей. Со своей стороны заверяю, что и Казахстан остается твердо привержен курсу на комплексное углубление стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между нашими странами, – отметил глава государства.

Президент Кыргызской Республики поблагодарил руководство и народ Казахстана за содействие и готовность оказать поддержку и посильную помощь в борьбе с коронавирусом.



Сегодняшние переговоры традиционно проходят в духе союзнических отношений и стратегического партнерства, которые характеризирует взаимоотношения между нашими государствами. На встрече в узком формате мы с Касым-Жомартом Кемелевичем затронули ряд важных вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия наших стран в рамках региональных и международных организаций. Хочу заявить, что между нашими странами нет никаких политических противоречий, – сказал Садыр Жапаров.

Стороны договорились о необходимости всестороннего расширения деловых связей, развития инвестиционного взаимодействия, совместного использования транспортно-транзитного потенциала двух стран, а также о реализации совместных проектов в сфере цифровизации.



Учитывая культурно-историческую и языковую общность двух народов, Президенты подтвердили приверженность дальнейшему развитию сотрудничества в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, туризма и спорта.



Говоря о глубоких исторических корнях, связывающих казахов и кыргызов, Президент Казахстана процитировал Абая и Магжана Жумабаева.



Великий Абай говорил: "Ни один казах не усомнится в едином происхождении кыргызов и казахов". Есть немало примеров, свидетельствующих о духовном родстве двух народов. Наши связи укрепились благодаря таким великим личностям, как Ауэзов и Айтматов, Жамбыл и Токтогул, Кенен и Оспанкул. Выдающийся казахский поэт Магжан Жумабаев писал: "Кыргыз – горный конь, казах ­– степной скакун". Все это подтверждает, что у нас общие истоки, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По итогам переговоров были подписаны следующие документы:

Совместное заявление Президента Республики Казахстан и Президента Кыргызской Республики;



Соглашение между Правительством РК и Правительством КР об оказании безвозмездной военно-технической помощи;



Соглашение между Министерством культуры и спорта РК и Государственным агентством по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР о развитии национальных видов спорта и народных игр;



Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Кыргызской Республики на 2021-2022 годы;



Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Государственным комитетом информационных технологий и связи Кыргызской Республики;



План совместных мероприятий Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан и Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики на 2021– 2022 годы;



Протокол Министра энергетики, Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министра энергетики и промышленности Кыргызской Республики по товарообмену электроэнергией;



План мероприятий сотрудничества между Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством обороны Кыргызской Республики на 2021 год.