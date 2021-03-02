Мистер Горбачев: 90 лет, а ума нет? - П.Беседин

20:03 02.03.2021

Одному из разрушителей СССР Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет. О нем снимают фильмы, у него берут интервью, и выглядит это печально и странно.



В начале февраля отметили 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина. Теперь отмечают 90-летие другого разрушителя - Михаила Горбачева. Да, они родились с разницей в месяц - в 1931-м. Только ныне Ельцин - в могиле, а Горбачев жив. О нем снимают фильмы, у него берут интервью. И выглядит это печально и странно.



Вот, к примеру, Михаил Сергеевич заявляет: "Я вспоминаю середину 80-х годов. Тогда и у нас, и за океаном многие говорили, что в отношениях с США ничего не получится. Но мы возобновили диалог, встретились на высшем уровне - после шестилетнего перерыва - и приняли совместное заявление". Горбачев вообще очень любит размышлять об умении договариваться. И его ставит себе в заслугу.



Но, простите, где оно, это умение? Договариваться - значит блюсти интересы двух сторон, когда те способны на компромиссы. В случае же Горбачева на закате СССР имелись только уступки, подчас скатывающиеся в предательство.



Так было в конце 80-х. На Западе вообще мало кто ожидал, что все случится настолько легко, и Советский Союз совершит суицид в стиле easy. Но тут - "перестройка", а следом - падение Берлинской стены. Москва не только не препятствовала Германии воссоединиться - она тому помогала. Горбачев, рассчитывавший на щедрую финансовую поддержку ФРГ, зажег зеленый свет и позаботился, чтобы тот горел ярко. В ноябре 1989 года Берлинская стена пала, а в августе 1991 года пал и Советский Союз.



Как договаривался Горбачев? Какие преференции для страны выбил? Она погибла, а следом начался беспредел в постсоветских республиках. И пострадали от него, прежде всего, русские люди, когда их преследовали, унижали, убивали даже, а на стенах домов и дверях квартир писали "Убирайтесь отсюда!". Это ваше умение договариваться, Михаил Сергеевич?



А как быть с нашим военным контингентом? Его просто бросили на произвол. И тысячи танков стояли в степях, а солдаты и офицеры жили в палатках. Это начал Горбачев, а Ельцин продолжил. Так где отстаивание национальных интересов? Его не было.



Главным своим достижением Горбачев считает перестройку. За прошедшие 30 лет он так и не пересмотрел своего отношения к ней. Вот что говорит в свежем интервью: "Я глубоко убежден, что перестройка была необходима и что мы вели ее в правильном направлении. Главное, чего мы достигли внутри страны, - люди обрели свободу, покончили с тоталитарной системой".



Изменения действительно были необходимы, но не теми методами, не теми способами, которые предложил и реализовал Горбачев вместе со свитой (часто управлявшей "королем"). И нельзя понять - возможно, и простить тоже - мучений и смертей миллионов людей, остававшихся нищими, спивавшимися, терявшими и работу, и человеческое достоинство, брошенных, униженных, оскорбленных. Но еще труднее понять и простить последнего генсека, слыша от него о благе перестройки спустя столько лет. Неужели так ничего и не поняли, Михаил Сергеевич?



"Покончили с тоталитарной системой", - говорите вы. Но ведь тоталитаризм может быть разный. Чем этот лучше прежнего? Не знаю, читал ли Горбачев "О дивный новый мир" Олдоса Хаксли, но англичанин в предисловии к своему роману совершенно точно пишет, что тоталитаризм нового образца не нуждается в полицейских дубинках и слезоточивом газе - он основан на добровольном рабстве, когда рабы счастливы, а роль ограничителей и регуляторов выполняют администрации.



И вот, глядя на то, что Горбачев сделал тогда, на то, что он говорит сейчас, понимаешь, в чем кроется главная трагедия - к власти в великой, пусть и потрепанной, измученной стране пришла абсолютная посредственность. Тот, кому и колхоз доверить-то было нельзя. Система сработала так, что пустила на свою верхушку неумного, но очень амбициозного человека, наглостью компенсирующего отсутствие ума. А рядом с ним находились трусы и предатели, сдавшие национальные интересы.



Судя по тому, что говорит сегодня Горбачев, он так ничего и не понял. И вокруг него вьются новые адепты, бубнящие заскорузлые мантры о тоталитаризме. Но главный вопрос тут, на самом деле, в другом: поняли ли мы сами, что произошло? Дали ли правильные оценки? Не допустим ли мы кошмара в будущем?



Да, можно винить Горбачева, Ельцина, но делалось все это с согласия, а подчас и при содействии части населения. Думали о мире равных возможностей? О справедливости и свободе? О джинсах, жвачке и песнях Оззи, несущихся из кабриолета? Но получили несколько иное, а подчас совсем иное. Получили ад, рефреном к которому звучит слоган из рекламы, в которой к окончательному позору снялся Горбачев (год 1997-й): "Зато у нас есть пицца…"



Ну да, есть. А что еще? Выводы сделаны? Дай Бог. Иначе картина "Простите" с подписью Горбачева, проданная на аукционе за 12 миллионов рублей со 120-кратным превышением первоначальной цены, выглядит не просто издевкой, а злым пророчеством.



2 марта 2021

Платон Беседин