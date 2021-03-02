Целовал насильно. Губернатора Нью-Йорка влиятельного "демократа" Куомо уличили в харассменте

20:53 02.03.2021

Губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвиняют в домогательствах



2 марта 2021,



Генпрокуратура штата Нью-Йорк изучает обвинения против губернатора. Ведомство предоставит обществу всю информацию о расследовании. В изучении материалов задействуют независимую юридическую фирму. Коллеги Эндрю Куомо заявили о домогательствах с его стороны, передает телеканал "Известия". О харассменте заявили две бывшие сотрудницы администрации штата. Одну из чиновниц - Линдси Болайн - Куомо поцеловал против ее воли. Другой коллеге - Шарлотте Беннетт - губернатор делал непристойные намеки. Политик назвал свои действия "нежелательным флиртом". Глава штата отметил: на работе он пребывает в игривом настроении.



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