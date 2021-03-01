 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вакцинное восстание в ЕС, - "Daily Express"
21:40 02.03.2021

Вакцинное восстание в ЕС: Австрия, Дания, Польша и Словакия отказываются от Брюсселя - "слишком медленно работаете" (Daily Express, Великобритания)

Александра Скотто ди Сантоло (Alessandra Scotto di Santolo)
Несостоятельность Европейской комиссии в закупках нужного количества вакцин для граждан Европы оказалась слишком серьезной, по мнению некоторых лидеров ЕС, которые сейчас ищут альтернативные варианты поставок в Китае, России и Израиле.

Австрия и Дания объявили в понедельник, что заключат сделку с израильским правительством по поставке и производству вакцин.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что обсудил новое начинание по производству вакцин с двумя европейскими лидерами, которые встретятся с ним на этой неделе.

Канцлер Австрии Себастьян Курц и премьер-министр Дании Метте Фредериксен, как ожидается, прибудут в Израиль на этой неделе, чтобы лично убедиться в быстром запуске производства вакцины в Израиле.

Господин Нетаньяху сказал, что лидеры также обсудят идею создания "международной корпорации по производству вакцин".

Г-н Курц заявил немецкой газете "Бильд", что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) "слишком медленно" одобряет вакцины для медицинского применения.

Он сказал: "Мы больше не должны зависеть только от ЕС в производстве вакцин второго поколения".

Словакия также отказывается от плана действий ЕС по вакцинации и присоединилась к Венгрии в ее партнерстве с Владимиром Путиным, чтобы купить его вакцину "Спутник V".

Министр здравоохранения этой восточноевропейской страны заявил, что правительство закупило два миллиона доз вакцины, и это вторая страна в ЕС, которая пошла на то, чтобы купить вакцину, которая еще не одобрена EMA.

Премьер-министр Словакии Игорь Матович провел пресс-конференцию в понедельник в аэропорту Кошице, куда прибыла первая партия вакцины.

Он заявил, что российская вакцина позволит стране ускорить программу вакцинации на 40%.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен получила еще один удар, когда польский президент Анджей Дуда объявил, что будет покупать вакцины в Китае.
Вчера у господина Дуды состоялся телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

Польский лидер поздравил президента-коммуниста с тем, как он справился с пандемией, и пообещал расширить двустороннее сотрудничество между странами.

Переговоры продолжатся, но президент Дуда приветствовал заявление китайского лидера о готовности Пекина сделать вакцины китайского производства против covid-19 глобальным общественным благом.

Чешская Республика - с самым высоким в мире недельным показателем инфицирования на душу населения - также рассматривала возможность использования российской вакцины. Там ранее было заявлено, что страна будет ждать одобрения [на использование вакцины] от агентства ЕС по лекарственным средствам EMA, которое еще не было запрошено.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил в воскресенье, что страна больше не может ждать.

И еще одним ударом по руководству ЕС стало объявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что он изменит стратегию вакцинации в стране, чтобы сделать как можно больше первичных прививок перед лицом быстро распространяющейся инфекции. Таким образом будет расширен объем вакцинации, что обеспечит по крайней мере некоторую защиту реципиентам.

Следуя британскому подходу к вакцинации, главный врач Венгрии Сесилия Мюллер (Cecilia Muller) заявила, что ожидает всплеска новых случаев заболевания коронавирусом в ближайшие недели, поэтому Венгрия попытается растянуть поставки, продлив период между двумя уколами и сохраняя при этом безопасность.

Венгрия - первая страна в Европейском союзе, которая разрешила и использовала вакцины из России и Китая, что вызвало беспокойство западных коллег, но способствовало быстрому росту вакцинации населения, поскольку поставки теперь поступают от пяти производителей.

Западные закупки также возросли, и Венгрия увеличила свой заказ вакцин от "Пфайзер-Биотек" до 10,87 миллиона доз с более раннего заказа в 6,5 миллиона.

Страна также заказала поставки вакцин от компаний "Модерна" и "АстраЗенека" и рассчитывает заказать поставки однократной дозы вакцины от компании "Джонсон энд Джонсон" (Johnson & Johnson), как только та станет доступна в ЕС.

Новый подход к вакцинации означает 12-недельный разрыв между прививками "АстраЗенека" и 35 дней между прививками "Пфайзер", как в Великобритании.

Премьер-министр Италии Марио Драги на саммите Совета ЕС на прошлой неделе также призвал лидеров ЕС следовать британскому подходу [к вакцинации].

Оригинал публикации: EU vaccine rebellion: Austria, Denmark, Poland and Slovakia abandon Brussels - "too slow"Опубликовано 02/03/2021

Источник - иноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614710400
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