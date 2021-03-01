В Узбекистане внедрили новую систему "талабабай". Студентов вузов разделят на цвета

21:56 02.03.2021

2 марта в Законодательной палате Олий Мажлиса состоялся очередной "Правительственный час".



Как передает корреспондент Kun.uz, в нем депутаты обсудили вопрос "О проводимой работе по обеспечению жильем студентов, обучающихся в высших учебных заведениях".



На вопросы народных представителей ответил министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Тошкулов.



В ходе своего выступления чиновник сообщил, что на местах сформированы рабочие группы и в махаллях студентов изучают по системе "талабабай" (в разрезе студентов).



Тошкулов также отметил, что студенты, которые арендуют квартиры, будут разделены на зеленые, желтые и красные цвета.



Ранее сообщалось, что заместитель премьер-министра провел заседание после трагедии в Юнусабадском районе. Бехзод Мусаев заявил, что в Узбекистане вводится система мониторинга студентов, проживающих на квартирах.



Напомним, в Юнусабадском районе в одном из домов были обнаружены тела пятерых студентов.



По данным Генпрокуратуры, скончались три студента второго курса Ташкентского университета информационных технологий, студент второго курса Сингапурского института развития менеджмента и студент первого курса университета Инха.



Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что смерть наступила в результате отравления неизвестным веществом.