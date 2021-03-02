 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мирзиеев тоже собрался в Москву. Меняться с Путиным касками? - "НГ"
00:08 03.03.2021

Москва укрепляет позиции в Центральной Азии

Расширение сотрудничества с Узбекистаном открывает новые горизонты
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

2.03.2021

Абдулазиз Камилов и Сергей Лавров готовят визит президента Узбекистана в Россию.

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ход подготовки к предстоящему государственному визиту президента Шавката Мирзиеева в Россию. Планируется подписать более 30 документов, в том числе декларацию о всеобъемлющем и стратегическом партнерстве между Россией и Узбекистаном. Этот документ должен стать обобщением того, чего стороны достигли за прошедшие несколько лет, и стать основой для развития дальнейшего сотрудничества.
Это второй государственный визит Шавката Мирзиеева в Россию за его первый президентский срок. "Это говорит о реальности намерений двух стран. И хотя на первый план больше выносится экономическая составляющая, но тем не менее присутствует также и военно-политическая", – сказала "НГ" завсектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина.

Визит должен был состояться еще в прошлом году, однако пандемия спутала планы. Дату предстоящих переговоров пока не называют – говорят, как только позволит эпидемиологическая обстановка. Коронавирус также оказал негативное влияние и на экономические связи: хотя показатели и высокие, но, как говорят эксперты, могли быть и лучше.

По итогам 2020 года Россия заняла второе место среди ключевых торговых партнеров Узбекистана: объем взаимной торговли составил 5,9 млрд долл. (в 2016 году – 2,7 млрд долл.), российский экспорт увеличился на 19,2% по сравнению с 2019 годом (4,7 млрд долл.). Узбекистан существенно нарастил поставки своей текстильной, продовольственной и иной продукции в различные регионы России (до 1,2 млрд долл.). "И это очень важно, поскольку речь идет не только о таких важных проектах, как строительство первой в Центральной Азии атомной электростанции, но также есть договоренности в машиностроении, гидроэнергетике", – отметила эксперт.

Напомним, впервые Шавкат Мирзиеев посетил Москву в начале апреля 2017 года. Тогда по итогам переговоров с главой РФ Владимиром Путиным было подписано 39 соглашений и меморандумов на общую сумму 15 млрд долл. В основном это были инвестиционные проекты. В ходе предстоящего визита узбекского президента акцент будет сделан на развитии сотрудничества в обрабатывающей промышленности.

"Особый аспект российско-узбекских отношений – трудовая миграция. Узбекистан первым из государств СНГ участвует в пилотном проекте в сфере трудовой миграции, когда договора на приглашение трудовых мигрантов заключаются на уровне регионов и предприятий. Первой трудовых мигрантов начала принимать Ленинградская область. Сейчас уже подключаются и другие регионы", – отметила Елена Кузьмина. После получения Ташкентом статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) этот вопрос решается гораздо проще. При этом эксперт считает, что "статус наблюдателя для Узбекистана сейчас наиболее оптимальный, и вряд ли республика в ближайшее время станет постоянным членом ЕАЭС, если не произойдет что-то экстраординарное – со стороны Китая или США". Но в этом случае решение будет скорее политическим, нежели экономическим.

"Для России развитие отношений с Узбекистаном означает укрепление собственных позиций в Центральной Азии и расширение рынков сбыта собственной несырьевой продукции. Для Узбекистана же значительную роль играет необходимость привлечения инвестиций в собственную экономику, развития промышленной кооперации и, конечно же, увеличения экономического присутствия на емком российском рынке. Политическое, военное и гуманитарное сотрудничество также находится в фокусе пристального внимания сторон", – сказал "НГ" научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Александр Воробьев.

Рассматривается вопрос взаимодействия Москвы и Ташкента в борьбе с пандемией коронавируса. В середине февраля в Узбекистане была зарегистрирована российская вакцина "Спутник V", которая будет использоваться наряду с китайско-узбекским препаратом ZF-UZ-VAC 2021 для массовой вакцинации населения. Впрочем, стороны обсуждают открытие производства российской вакцины в Узбекистане.

Что же касается военного сотрудничества, то, как сказал "НГ" военный эксперт Виктор Литовкин, в Узбекистане очень много осталось советской техники от Туркестанского военного округа. "Эта техника практически не использовалась. Узбекистан не вел войны, у него не было вооруженных конфликтов. Поэтому сегодня Узбекистану нужна современная техника – ПВО, новые вертолеты, самолеты, бронетранспортеры, танки и другое вооружение. Весь вопрос в том, у кого будет закупать технику Ташкент. Безусловно, России выгоднее, чтобы покупали у нее. Тем более что Узбекистан когда-то входил в ОДКБ, его военнослужащие взаимодействовали с вооруженными силами ОДКБ. Возобновление такого плотного военно-технического сотрудничества выгодно и Узбекистану, и России", – отметил эксперт. Литовкин подчеркнул, что узбекские военные были наблюдателями на оперативно-тактических учениях, например таких, как учения "Центр-2019", "Каскад -2020". Поэтому не исключено, что Узбекистан будет заинтересован в расширении военно-технического сотрудничества с Россией и военного сотрудничества с целью перенимать опыт у Российской армии. Не исключен также вариант производства российского оружия на заводах Узбекистана.

Источник - ng.ru
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