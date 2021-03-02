 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ссора США и Саудовской Аравии воодушевила йеменских хуситов, - Р.Мустафин
00:10 03.03.2021

Йеменские противники Эр-Рияда перешли в наступление перед мирными переговорами

Равиль Мустафин
2.03.2021

Мирные жители Йемена – главные пострадавшие от обострения вооруженного конфликта.
Ни правительственные войска, ни ведомая Саудовской Аравией коалиция не в силах остановить наступление сил движения "Ансар Аллах", более известного как хуситы, на северойеменский город Мариб. На фоне ожесточенных боев под председательством Швеции и Швейцарии в режиме онлайн прошла конференция по сбору средств для погибающего от голода и отсутствия медикаментов Йемена. Правда, особого успеха она не достигла.
Наступление хуситов сопровождается обстрелами территории Саудовской Аравии. Подконтрольные движению СМИ сообщили 28 февраля об обстреле Эр-Рияда.

Трудно сказать, на какую реакцию со стороны хуситов рассчитывали в Белом доме, когда объявляли о решении исключить движение "Ансар Аллах" из списков террористов, подкрепленном чуть позже и другими шагами, которые, мягко говоря, трудно назвать дружественными по отношению к Саудовской Аравии. Речь идет об отказе Вашингтона поддерживать боевые действия саудовской коалиции, приостановке продажи Эр-Рияду 10 тыс. авиабомб на сумму 770 млн долл., о введении санкций против 86 высокопоставленных саудовских чиновников, нежелании президента Джозефа Байдена иметь дело с наследным принцем Мухаммедом бин Сальманом, которого напрямую обвиняют в организации убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги и массовых нарушениях прав человека.

Как бы то ни было, сегодня в Вашингтоне, других европейских и арабских столицах ломают голову над тем, как остановить наступление йеменских хуситов-мятежников на северойеменский город Мариб, переполненный временно перемещенными лицами, в свое время бежавшими от боевиков "Ансар Аллах". Единственное средство, которое хоть как-то может подсластить горькую пилюлю, приготовленную американцами для Эр-Рияда и его йеменских друзей, – это уверения Госдепа в том, что Америка не разорвет отношения стратегического партнерства и будет заботиться о защите королевства.

Хуситы продолжают наступление на Мариб, тесня правительственные войска, которые с трудом и при помощи саудовской авиации отбивают атаки мятежников. По сообщениям правительственных СМИ, силы "Ансар Аллах" наносят ракетные удары по наиболее населенным кварталам города, используют дроны. Чтобы не терять темпов наступления, хуситы даже не убирают с поля боя и не хоронят своих убитых, что чревато вспышкой новых эпидемий помимо коронавируса.

Как передает иранское агентство новостей MEHR, представители "Ансар Аллах" предупредили Эр-Рияд, что в случае продвижения саудовских сил в сторону нефтяных месторождений в йеменском районе Сафар мятежники немедленно атакуют нефтяные объекты саудовской компании ARAMCO. На этот раз хуситы обещают нанести намного более мощные удары по сравнению с предыдущими, которые были нацелены сразу на пять саудовских аэропортов, что привело к задержке десятков авиарейсов в королевстве.

Тем не менее ряд арабских военных экспертов считают, что нынешнее наступление хуситов на Мариб скорее всего будет их последней по времени крупной боевой операцией перед началом переговоров о прекращении огня и перемирии. Старший научный сотрудник Центра стратегических исследований Йемена Абдель Гани аль-Ирьяни полагает, что сам Мариб нужен хуситам только для того, чтобы упрочить собственные позиции на предстоящих переговорах по прекращению огня. Йеменский эксперт не уверен даже в том, что силы мятежников будут вообще входить в Мариб. Дело в том, что город как минимум наполовину заполнен временно перемещенными лицами, в свое время покинувшими свои дома из-за страха перед хуситами и настроенными по отношению к ним довольно враждебно. Есть вероятность, что силы "Ансар Аллах" просто возьмут город в кольцо, говорит аль-Ирьяни, и перекроют дороги в Саудовскую Аравию.

Пока враждующие между собой йеменцы выясняют с помощью оружия отношения, мировое сообщество пытается собрать необходимую сумму денег, чтобы спасти от голодной смерти некогда почти 30-миллионное население страны. В понедельник в режиме онлайн под председательством правительств Швеции и Швейцарии прошла конференция по сбору денег для Йемена. Удалось заручиться обещаниями стран-доноров на общую сумму 1,7 млрд долл. Эта цифра более чем в два раза меньше той, на которую рассчитывали в ООН, что вызвало глубокое разочарование у международных чиновников, в первую очередь у генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша.

В прошлом году удалось собрать 1,9 млрд долл. Однако и этой суммы не хватило, чтобы удовлетворить все потребности Йемена в продовольствии и лекарствах. В этом году в "пущенную по кругу шапку" рассчитывали со 100 стран собрать 3,85 млрд долл. Однако в связи с пандемией коронавируса, повлиявшей на экономики большинства государств, которые вынуждены сокращать свои расходы, такие расчеты не оправдались. Недобор средств наверняка станет причиной гибели десятков, а то и сотен тысяч йеменцев, прежде всего детей, которых можно было бы спасти.

По сообщению саудовской англоязычной газеты Arab News, в число ведущих доноров попала Саудовская Аравия. По иронии судьбы эта страна, как никакая другая, сделавшая все, чтобы вбить Йемен в каменный век, обречь на жуткие страдания миллионы людей, сегодня чуть ли с гордостью объявляет о своем "рекордном" благотворительном взносе в размере 430 млн долл.

А вот Великобритания, в бюджете которой на текущий год была предусмотрена статья о помощи зарубежным странам в объеме 0,7% госрасходов, неожиданно объявила, что вынуждена наполовину сократить благотворительную помощь для Йемена. В то же время Лондон, по данным иранского информагентства ABNA, которое ссылается на неназванного британского министра, не последовал американскому решению о приостановке поставок оружия в ту же Саудовскую Аравию, поскольку не считает себя связанным с решениями других стран, которые призывают прекратить экспорт вооружений в этот регион.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614719400
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