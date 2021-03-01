Огромный раскачок для всего человечества. Страны ОПЕК+ готовятся увеличивать добычу нефти, - "Къ"

00:14 03.03.2021

Участники соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи 3–4 марта будут обсуждать увеличение производства нефти с апреля. Сильные морозы этой зимой поддержали рост цен до уровня выше $65 за баррель. Теперь Россия и страны ОПЕК, как ожидают аналитики, согласятся увеличить производство на 500 тыс. баррелей в сутки. А Саудовская Аравия, скорее всего, откажется от дополнительного сокращения добычи на 1 млн б/с, на которое королевство пошло в феврале-марте.



ОПЕК+ 3 марта начнет обсуждать новое повышение добычи нефти с апреля. Последний раз ОПЕК+ принимала решение в декабре прошлого года - тогда страны договорились, что совместно увеличат добычу на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), а Россия получила дополнительные 65 тыс. б/с в виде исключения. При этом Саудовская Аравия решила в одностороннем порядке сократить добычу на 1 млн б/с в феврале-марте, что объяснялось опасениями за спрос из-за второй волны пандемии.



На деле, впрочем, оказалось, что планы России и Казахстана увеличить добычу не реализовались из-за сильных морозов, которые создали технологические проблемы на месторождениях.

В феврале среднесуточная добыча в РФ даже сократилась. Морозы повлияли и на других производителей, в частности, в США. В результате к началу марта предложение нефти сократилось сильнее, чем ожидалось, а цены превысили $65 за баррель.



На фоне форс-мажорных морозов и плана по эмиссии ликвидности в США цены выглядят немного перегретыми, считает Дарья Козлова из Vygon Consulting. Она отмечает, что по февральскому прогнозу EIA к апрелю добыча ОПЕК+ должна была вырасти на 2,2 млн б/с, что привело бы рынок к балансу. Поэтому сейчас участники рынка ждут от ОПЕК+ увеличение предложения, и "вопрос в том, насколько".



Теоретически ОПЕК+ может повысить добычу в апреле на 500 тыс. б/с, а с учетом отмены добровольного сокращения Саудовской Аравией это будет означать рост предложения сразу на 1,5 млн б/с.

Дарья Козлова отмечает риски для спроса, поскольку второй квартал традиционно является сезоном ремонтов на НПЗ, а из Китая приходят слухи о значительном росте коммерческих запасов.



Рост добычи примерно на 500 тыс. б/с в целом по блоку - самый вероятный сценарий, он позволит сблизить позицию России, которая хотела бы начать наращивать добычу, и Саудовской Аравии, которая ратует за более консервативный подход, считает Дмитрий Маринченко из Fitch. Что касается возвращения объемов Саудовской Аравии, то, по его мнению, оно не будет одномоментным.



С этой точкой зрения согласен и партнер KPMG Антон Усов. Он полагает, что Саудовская Аравия задумывается о снижении добровольного сокращения, но, вероятно, не в полном объеме. "Это отражает здоровый реализм королевства в отношении нестабильной ситуации на рынке,- считает господин Усов.- Российские компании, думаю, продемонстрируют повышение уровня добычи чуть позже, так как процесс расконсервации скважин в наших климатических и географических условиях - дело непростое".



Поскольку цена на нефть прибавила 20% с начала года, ОПЕК+ логично было бы нарастить добычу, чтобы не уступать долю рынка другим производителям, согласна Анна Бутко из "Атона".

Она также считает, что ОПЕК+ будет действовать согласно плану по росту добычи на 500 тыс. б/с, а Саудовская Аравия не продолжит добровольное сокращение на 1 млн б/с.



Но, по мнению аналитика, определенная интрига в переговорах остается, так как страны ОПЕК+, вероятно, будут осторожно подходить к увеличению добычи. Госпожа Бутко отмечает, что сохраняется неопределенность относительно темпов восстановления экономик после пандемии, к тому же сильные морозы, которые поддерживали цены в феврале, завершились.



Дмитрий Козлов