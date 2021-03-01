Как Россия может защитить русских Украины

00:16 03.03.2021 Предложения российского аналитического центра



В связи со вступлением в силу наиболее дискриминационных положений Закона Украины "О государственном языке" (фактически это закон о запрете русского языка в общественной жизни) российский аналитический центр Института диаспоры и интеграции (Институт стран СНГ) провел семинар "Этноцид в законе. Наступление на права русского и русскоязычного населения Украины".



Со вступительным словом выступила завотделом Украины Института СНГ Валентина ГОЙДЕНКО. Она напомнила все этапы насильственной (принудительной) украинизации земель, входящих в состав современной Украины – от времен Талергофа до принятия вышеупомянутого закона. "Украина никак не отреагировала на заявления МИД РФ, Государственной думы и Совета Федерации по поводу этого закона, – подчеркнула Валентина Григорьевна. – В то же время маленькая Венгрия продемонстрировала реальную возможность постоять за венгерский язык в Закарпатье, где проживает несопоставимое с количеством русских и русскоязычных число венгров. Понятно, что Венгрия заблокировала продвижение Украины в НАТО и ЕС. Но у России есть другие рычаги, и она должна их включать, встав на защиту миллионов русских, чьи дети, к примеру, лишены права получать образование на родном языке".



Методом вентиля и рубильника



Публицист Дмитрий СКВОРЦОВ, отвечая на вопрос конференции "Что может и/или должна предпринять Россия для защиты русскоязычных граждан", призвал участников осознать, что "на Украине никакие эволюционные изменения, "всерьез и надолго" улучшающие положение русских, невозможны". "Даже если условный Медведчук в какой-то момент обладает наивысшим рейтингом, суммарный рейтинг русофобских сил все равно значительно выше. То есть антирейтинг условного Медведчука – также среди самых высших. Это значит, что даже если волею невероятных обстоятельств русофильский кандидат станет властью, ему, чтобы "сшивать страну" и банально удержаться при власти, придется прогибаться перед русофобским большинством. Что делали Кравчук, Кучма, Янукович даже тогда, когда русофобы были еще в меньшинстве.



Любой президент Украины, под какими бы лозунгами он ни побеждал, становится заложником идеи украинства (а значит, русофобии), без которой проект "Украина" теряет смысл.



Следовательно, Россия, чтобы избавиться от анти-России у себя под боком и хотя бы в отдаленном будущем дать русским в этой анти-России шанс на выживание, должна рассчитывать только на катастрофическое развитие ситуации. Катастрофическое по Гегелю, разумеется.



Если Москва решится содействовать тому, что и так рано или поздно случится (но для Москвы лучше рано, естественно), то единственно действенным способом здесь видятся контрсанкции. Ведь Украина своими санкциями, в том числе против собственных граждан (невиданная до сих пор в мире практика!), сама провоцирует контрсанкции. Причем Москва может даже не утруждать себя определениями, симметричные это санкции или асимметричные. Ведь введение антироссийских санкций по высосанному из пальца поводу – на ровном месте – уже асимметричный шаг.



И будет ли в будущем Москва вообще дожидаться новых санкций от Украины? Представим себе, что она, как говорится, "пойдет навстречу пожеланиям". Заявил же Зеленский, что прекратит потребление электричества из России – так что мешает последней "предупредительно" проявить инициативу: на следующий же день выключить рубильник. Арестовало СНБО нефтепровод Медведчука – поддержать решение и закрутить вентиль.



Украинская власть уверена, что РФ на это никогда не пойдет, потому что это ощутимо ударит по российскому бизнесу. А значит, и по работникам, в нем задействованным, что усилит настроения протеста внутри России. Ведь немало в России людей, живущих сегодняшним днем, сегодняшним состоянием кошелька, не особо задумывающихся о перспективах своей страны, своих детей и внуков.



Значит, власть должна заботиться об укреплении рядов своих сторонников. А это невозможно без разворота от чисто капиталистической модели экономики к социально ориентированной. Невозможна массовая готовность пострадать за государственническую идею в стране, где наблюдается колоссальный разрыв между доходами "верхов" и "низов".



Невозможна решительная внешняя политика без продвижения национальной идеи и идеологии. А значит, без очищения государственного телевидения от гламурных мультигендерных "властителей умов". Без прекращения господдержки театрам, сознательно развращающим народ. Без баснословных гонораров бездарным актрискам, зовущим навальнят на площади.



А главное, невозможна внутренняя поддержка смелым шагам на внешнем контуре без возвращения к исторической правде. На нынешней Украине, кроме действительно национальных меньшинств, живут либо русские (малороссы, великороссы, карпатороссы), либо обманутые русские (скажем так, стихийные "украинцы"), либо т. н. вырусь (но это максимум 20% бесповоротно свидомых).



Представим себе, что российские политологи, публицисты и, главное, политики перестанут оперировать этнонимом "украинец" хотя бы во внутреннем потреблении. Тогда и граждане России поймут, что претерпеть некоторое возможное снижение уровня жизни им ненадолго придется за русских же, а не за каких-то "хохлов", которые "пусть сами и разгребают".



Нужно понимать, что с каждым десятилетием система образования Украины будет перемалывать в свидомых русофобов все новые поколения русских. Значит, с каждым новым поколением украинцев российской экономике придется все больше страдать от такого соседства или сожительства".



По мнению балканиста, эксперта по "цветным революциям" (начиная с "бульдозерной" в Югославии) Александра ДУДЧАКА, Украина, хоть и яркий, но отнюдь не феномен в плане русофобии на постсоветском пространстве. Подобные настроения взгреваются Западом даже в Белоруссии и Казахстане, не говоря уже о других участниках СНГ по периметру российских границ. "Мы должны осознать, что Россия, по сути, находится в состоянии войны, – призвал Александр Васильевич. – То, что война пока ведется без участия вооруженных сил, позволяет нам спокойно, без паники донести до российского общества, что необходима мобилизация. Пусть не лихорадочная – не по тревоге. Но только мобилизовав общество, мы сможем эффективно вести нашу политику в первую очередь на украинском направлении. На Украине есть люди, с которыми можно работать. Если мы их не знаем, это не значит, что их нет. Да, есть те, кто не боится и сейчас высказывать свое мнение. Они часто жертвуют своим здоровьем, а то и жизнью. Но активные действия России произведут синергетический эффект в первую очередь потому, что и остальные миллионы русских и русофилов увидят, что они не брошены. Я сам пережил подобные чувства в дни "оранжевой революции", когда порой задавался вопросом, может, это я один действительно схожу с ума, а все вокруг нормальные. Слава Богу, оказалось, что нас большинство, мы просто об этом не знали".



Как экономист Дудчак продолжил тему транзита электроэнергии и связанного с этим внутреннего изменения структуры российской экономики: "Чтобы выключить рубильник, роль государства в энергетике действительно должна быть увеличена. Вы не заставите участвовать в санкциях частные энергетические компании, для которых прибыль превыше всего. Поэтому и слышим постоянно: "Там же люди, которые наши соотечественники еще по Советскому Союзу…". Пора понять: простым людям, русским, там лучше не будет, если Россия даже дотировать станет украинскую энергетику. Там все равно накрутят цены и рассуют по карманам прибыль.



А теперь представим, что мы выключим рубильник и просто не будем отвечать на их звонки, как это делает по отношению к украинским президентам Путин. Как они будут объяснять своему населению, что "агрессор отказался увеличить поставки электроэнергии?" И народ выйдет-таки на улицы и скажет: "Панове, кэрманычи, нам тепло надо".



Политика последних семи лет уже всем показала, что, "пытаясь помочь", мы не оказываем реальной помощи населению Украины. Коммуналка как росла, так и продолжает расти. При этом никакой благодарности мы в ответ не получаем. Более того, нарастает разочарование по отношению к России у тех, кто еще в 2014-м рассчитывал на ее помощь. Пора прекратить скрашивать действительность, обманывая самих себя, веря в то, чего не существует! Нужна правда, а не тот сироп, который выдает "Россотрудничество"".



Пока же "плакать хочется"



"Когда я смотрю на деятельность "Россотрудничества" на Украине, – соглашается главный редактор еженедельника "Кіевскій телеграфъ" Владимир СКАЧКО, – когда скакавшая на майдане русскоязычная поэтесса Бильченко становится символом русского сопротивления на Украине, хочется тихо плакать. Но все-то смеются. А смех в такой ситуации – это самое сильное оружие, работающее против присутствия России на Украине".



Завотделом Института стран СНГ по связям с церковью Кирилл ФРОЛОВ отметил, что по крайней мере православные на Украине уже готовы к решительным действиям в защите собственных интересов: "Индикатором здесь может служить заявление замглавы ОВЦС УПЦ о. Николая Данилевича. Известный как ставленник Драбинко, даже он сжигает мосты и заявляет, что УПЦ (МП) будет действовать "по черногорскому варианту". В прошлом году каждый верующий Сербской православной церкви в Черногории вышел на крестные ходы, и этим они переломали хребет антиправославному режиму Джукановича. Так и в Малороссии, если выйдут верующие, будет Черногория-2".



Выступление замруководителя Института стран СНГ Владимира ЖАРИХИНА было посвящено ответу на вопрос конференции "Насильственная ассимиляция и последствия создания враждебного социокультурного пространства для русских Украины". Он подробно остановился на особенностях советского периода украинизации.



Доцент кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета Наталия КИСЕЛЕВА подвергла критике украинское языковое законодательство с точки зрения международного права. Однако пояснила, что "международное сообщество" тем не менее готово закрывать глаза на "лингвоцид", потому что ему выгодно существование анти-России.



Председатель Русской общины Украины Константин ШУРОВ считает, что "с теми в мире, кто поддерживает Украину, разговаривать следует на том языке, который они понимают – на языке четкого соблюдения законов". "Если мы документально подтверждаем, что их поддержка украинского руководства входит в противоречие с их же декларируемыми принципами и постулатами, то они оказываются в крайне невыгодном моральном положении. А потерять лицо для европейского чиновника крайне нежелательно. Россия славилась прекрасной адвокатской школой. Кони, Плевако, Урусов, Стасов… Неужели нет ни одного адвоката достойного, который, получив в руки неопровержимые аргументы (только последние законы противоречат четырем статьям Конституции Украины и 12 международным договорам), не смог бы выстроить позицию защиты русского языка в международных судах? Я не верю в это. Поищите в закромах! Мы со своей стороны открыты к сотрудничеству. Но это должно быть равноправное сотрудничество, а не указующий перст из Москвы. Потому что мы – на передовой борьбы за русский язык. И хватит с нами поступать так, как поступали последние 20 лет".



В конференции принял участие также ведущий советник комитета по международным делам Совета Федерации Михаил СИНИЦЫН, который заверил, что предложения участников были ценны для него "с точки зрения практической работы". Источник - fondsk.ru

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