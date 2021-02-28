Афганский вице-спикер Катовзай обвинен в контрабанде 90 кг золота и $15 млн, конфискованных в Таджикистане

08:11 03.03.2021

Вице-спикер Афганистана: я не причастен к контрабанде 90 кг золота и $15 млн, конфискованных в Таджикистане

Февраль 28, 2021



Мирзо Катавозай, вице-спикер парламента Афганистана, заявил, что он не причастен к контрабанде 90 килограммов золота и 15 миллионов долларов из Афганистана в Таджикистан и попытке переправить их в третью страну.



"Такого просто не может быть, так как я политик, а не бизнесмен", - ответил он на вопрос корреспондента Радио Озоди 28 февраля.



"Абсолютно все сообщения, в которых меня обвиняют в контрабанде, являются ложными", - прокомментировал Катавозай сообщения в афганских СМИ, но при этом не разъяснил, почему его имя всплыло в деле о контрабанде золота и валюты.



Наш разговор с Катавозаем, который состоялся сегодня, в воскресенье, в посольстве Афганистана в Душанбе, был очень краток и больше он разговаривать и отвечать на другие вопросы по этому поводу не стал.



Между тем афганские СМИ сообщают, что 90 килограммов золота и 15 миллионов долларов, изъятые таджикскими властями, связаны с Мохаммадом Мирзо Катавозаем, заместителем спикера Волуси джирга – нижней палаты парламента Афганистана.



27 февраля афганский телеканал "1" сообщил со ссылкой на собственные источники, что золото и миллионы долларов, конфискованные в Таджикистане, связаны с Мохаммадом Мирзо Катавозаем и что теперь он "прикладывает все усилия для того, чтобы инцидент не приобрел широкую огласку".



По информации корреспондентов этого канала, именно по этой причине Катавозай встречался недавно с послом Таджикистана в Афганистане. Сообщается, что руководство Афганистана в курсе дела, и при этом журналисты указывают на недавнюю встречу Саймумина Ятимова, председателя Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, с Абдулло Абдулло, главой Высшего совета национального примирения ИРА.



Разоблачения телевизионного канала прозвучали на фоне рабочего визита спикера нижней палаты парламента Миррахмона Рахмони, который вчера вечером, 27 февраля, прибыл в Таджикистан во главе официальной делегации. В программу визита входят встречи с президентом Эмомали Рахмоном, министром иностранных дел и спикером Маджлиси намояндагон. По словам корреспондента Радио Озоди в Душанбе, в состав делегации входит и Мохаммад Мирзо Катавозай.



Афганские СМИ при этом цитируют заявление пресс-секретаря Волуси Джирга Афганистана, который сказал, что рабочий визит спикера нижней палаты Афганистана Миррахмона Рахмони никакого отношения к вопросу о контрабанде не имеет и был согласован гораздо ранее громкого задержания.



Таджикские правоохранительные органы задержали в ноябре 2020 года в аэропорту Душанбе группу из семи человек при попытке контрабанды 90 килограммов золота и 15 миллионов долларов в Объединенные Арабские Эмираты. Власти заявили при этом, что по данному факту были задержаны трое таджикских таможенников.



Рахмонали Рахимзода, сотрудник таможенной службы Таджикистана, сообщил на пресс-конференции 18 февраля, что в ноябре прошлого года некая группировка пыталась переправить золото и деньги из Афганистана через Таджикистан в Дубай (ОАЭ). По его словам, трое сотрудников таможни, работавшие на КПП Нижний Пяндж, обвиняются в "ненадлежащем изучении документов и халатности".