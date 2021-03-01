Попробуй только подумать не строем. РосДемШиза вновь переругалась, - "МК"

08:34 03.03.2021

Скандал с Лебедевым и Толстой заставил бояться прекрасного будущего

Попробуй только подумать не строем



От сетевого скандала с Артемием Лебедевым и писательницей Татьяной Толстой трясет отечественный сегмент Интернета. Либеральная общественность негодует и обзывается на маму с сыном нехорошими словами. И хорошо видно, что проблема с нашими либералами заключается в терминологии. Они по духу на самом деле не либералы, а самая что ни на есть "кровавая гэбня". С поправкой на время – этическая гэбня.



Попробуй только подумать не строем



Только защищают они не коммунизм, а свой прекрасный открытый мир. Но только свой, только для своих, тех, которые строем думают светлые мысли. Попробуй подумать не строем – захлебнешься в ненависти.



Артемий Лебедев опубликовал "документ" о немецком гражданстве Юлии Навальной. Почти мгновенно сообразил, что это фейк, и сам же тут же написал об этом. Затем опубликовал извинения перед Навальной. Публично (в Сети) попросил прощения за то, что "погнался за жареным и опубликовал непроверенный факт", попытался объясниться: "Вы оказались в этой истории потому, что выбрали путь публичности, а я не делаю скидок публичным персонажам. На мой радар вы попали исключительно в качестве жены человека, с которым у меня много лет идут публичные дебаты в онлайне и офлайне".



Юлия Навальная извинений не приняла: "Вы умудрились солгать даже в своем извинении, заявив, что опубликовали этот фейк потому, что я "выбрала путь публичности". Но на самом деле вы опубликовали его, потому что момент показался вам удачным: мужа посадили, а значит, можно атаковать жену".



Смысл приносить извинения был только для Лебедева (в мире без феминитивов это была норма: накосячил – признал свою ошибку, извинился, по возможности возместил ущерб). Сторонники толерантности, уважения к чужому мнению и свободы слова мгновенно и яростно смешали Лебедева с дерьмом.



Не то чтобы что-то сказать – даже косо посмотреть в сторону Юлии Навальной нельзя. Потому что она "жена неправомерно осужденного". Жена осужденного страдает от лишений во глубине сибирских руд, ей, потерявшей единственного кормильца, не на что кормить детей и не хватает денег даже на поездку в Германию? Да вроде хватает…



А вариант, что кто-то имеет право считать, что Навальный осужден правомерно, даже не рассматривается. Не имеет никто такого права. А если так считает – то он подлец и должен быть вычеркнут из "приличного" общества и подвергнут люстрациям. В идеале несогласных с прекрасным новым миром нужно сажать на баржи и топить. Или как у соседей – загонять в какой-нибудь Дом профсоюзов и подпирать дверь поленом. Но это у нас еще впереди.



Шикарный аргумент – на той стороне государство, и совестливому человеку нужно быть на стороне слабых – можно было бы и не рассматривать. Далеко не всегда правы те, кто слабее. Очевидно, что бородатые сторонники халифата и жизни по шариату в нашей стране слабее государства. Поддержим? Будет халифат, иншалла? Нет, не хотите жить по шариату?..



То есть дело не в государстве и том, кто сильнее, а кто слабее. Дело исключительно в том, кто вам нравится или противен.



Волна ненависти могла бы пойти на спад, но тут писатель Татьяна Толстая, мама дизайнера, начала публиковать у себя в соцсети стихи Вяземского. Вот, например, такие:



Вы гласность любите, но в одиночку, с правом,



Чтоб голос ваш один руководил толпу;



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Последний пост со стихами она сопроводила текстом: "Ну, и, чтобы у одноклеточных окончательно мозги перекосило, – прекрасное, чистое, классическое соло Вяземского".



Да, наши "либералы" узнали себя. Иначе с чего бы под этими постами появилось такое количество пропитанных злобой комментариев? И, конечно, советов покаяться за сына (хорошо хоть не потребовали отречься). Толстой припомнили даже родство с Алексеем Толстым, который сотрудничал со сталинским режимом. Ну правильно, все по заветам: семья врага народа не может быть лояльной и должна быть вырезана до седьмого колена.



Замглавреда модного журнала и, как он себя позиционирует, открытый гей Ренат Давлетгильдеев выступил с отповедью Толстой: "одноклеточные" – зацепило. Пристыдил, что писательница "возмущалась равенству цвета кожи в кино и, хихикая в кулачок, предлагала выпустить на сцену Большого безногих балерин". (Это ведь нормально, когда королева Англии в фильме – черная?) Привел более ранние стихи Вяземского, в которых поэт, еще не ставший царским цензором, поносит "русского бога". Вот, мол, смотрите – лучше надо классику знать. Однако мировая история показывает, что если люди с возрастом умнеют, то из либералов превращаются в консерваторов. Ну а нет – так нет.



Это, конечно, печально (поскольку неизбежно), но когда белокроссовочные редакторки, сектанты инклюзивности и прочие борцы за свободу принесут нам эту свободу – нынешнее государственное подавление инакомыслия покажется нам просто детскими шалостями.



Дм.Попов