Можно ли выгнать корабли США из Черного моря?

08:47 03.03.2021 СЕРГЕЙ ГОРБАЧЕВ | 03.03.2021 |



По доброй воле коллективный Запад свои корабли из Черного моря, некогда называвшегося Русским, не уберет



Этот вопрос возникает часто и задают его разные люди. Сразу отвечу: "Нет, нельзя". И на то есть веские основания. Однако есть и обстоятельства, из которых рождаются подобные вопросы.



Вообще, существуют принципы Международного морского права. К примеру, кто против свободы мореплавания и права мирного прохода через территориальные воды других государств? Главное – не нарушать суверенитета прибрежных держав и соблюдать установленные правила. В то же время существует ряд специфических ограничений.



С вопросами мореплавания в Черном море и через Черноморские проливы связаны многочисленные войны и конфликты. Наиболее заинтересованными сторонами здесь выступали Россия (СССР) и Турция, поддерживаемая в определенные периоды западными державами. В значительной мере блок вытекавших отсюда проблем удалось решить лишь к 1936 году, когда в швейцарском городе Монтре была заключена Конвенция о режиме Черноморских проливов. Конвенция действует до сих пор. Порой раздаются голоса за пересмотр ее положений, но среди дипломатов, экспертов немного сторонников подвергать ее ревизии. Основа обеспечения стабильности в этом районе – соблюдение положений Конвенции Монтре, а также эффективность действий гаранта ее выполнения – Турецкой Республики, контролирующей Проливную зону (проливы Дарданеллы и Босфор, Мраморное море).



проливы Дарданеллы и Босфор, Мраморное море



Напомним основные положения Конвенции, касающиеся самой возможности нахождения в Черном море кораблей флотов нечерноморских держав.



Во-первых, срок нахождения здесь конкретных кораблей не может превышать трех недель. Во-вторых, есть ограничения по классам и водоизмещению кораблей, заходящих в Черное море. Так, авианосцы, линкоры и подводные лодки нечерноморских держав не имеют права прохода в него. Кроме того, хотя в конвенции этого нет, не имеют права плавания в черноморских водах корабли и суда с ядерной энергетической установкой. Этот запрет относится и к черноморским державам – Черное море является внутренним, что предъявляет особые экологические требования. В-третьих, общий тоннаж кораблей нечерноморских государств, находящихся в Черном море, не может превышать 45 тыс. тонн, при этом тоннаж плавсредств одной страны не должен быть больше 30 тыс. тонн.



Однако ничто не вечно под луной. За 85 лет через Босфор и Дарданеллы много воды утекло, что как раз и позволяет вести с переменным успехом дискуссии о роли Конвенции в современном мире.



За время после подписания этого документа мир стал ядерным, что уже в 1945 году подвергло Конвенцию мощнейшей эрозии, ведь мощь одного ядерного заряда, размещенного на корабле небольшого тоннажа, зашедшем в Черное море, многократно превышает мощь всей артиллерии любого линкора, ограниченного в праве прохода Проливной зоны. Кроме того, сомнительным представляется положение о заходе в черноморскую акваторию авианосцев, ведь сегодня большинство боевых кораблей, независимо от класса, несет летательный аппарат – вертолет, причем зачастую их на носителе размещается даже несколько. А с активным внедрением в военную сферу БПЛА практически любое плавсредство становится их носителем. К тому же тактико-технические характеристики большинства геликоптеров и дронов превышают возможности и качества самолетов, размещавшихся на авианосцах 30-х годов ХХ века. Кстати, в последние десятилетия в Черное море заходили американские и британские корабли-доки, на которых базируется несколько вертолетов. Гостили они в Одессе, участвовали в учениях, в том числе с подъемом летательных аппаратов.



Есть проблемы и с вопросами попадания, скажем так, боевых плавединиц нечерноморских держав в Черноморский бассейн, минуя Проливы. Прецеденты такого рода имели место еще в период Великой Отечественной войны, есть они и сейчас. Во время войны немцы по сухопутью, а затем по Дунаю перебросили в Черное море (в румынскую Констанцу) несколько подводных лодок. Так же действовали и итальянцы. Кроме того, их катера были доставлены в Крым по железной дороге. Во время распада Югославии в 90-е годы на Дунае появились боевые катера американского спецназа. Они беспрепятственно ходили водами Черного моря с "морскими котиками" на борту, побывали в Севастополе. Не так давно из Черного моря в Азовское на трейлерах были переброшены украинские малые бронированные катера типа "Гюрза", базирующиеся сейчас в Бердянске. Таким же образом возможно появление здесь же боевых плавсредств других стран.



Ничто, к примеру, не мешает зайти в украинский Николаев американскому боевому кораблю для фиктивного ремонта и застрять там на несколько лет; ведь в данном случае – это воды Южного Буга или Ингула, а не черноморские… Представим такой вариант: "вдруг сломался" эсминец УРО ВМС США типа "Арли Берк" и встал у заводской стенки с девятью десятками ракет на борту, часть которых, возможно, имеет ядерные боеголовки.



Арли Берк



Наверное, есть смысл вспомнить, что в феврале-марте 2014 года в Черном море вместо 21 суток в течение 33 суток находился американский эсминец "Тэйлор". Он якобы наскочил на мель, повредив винт, и потерял ход при заходе в турецкий порт Самсун.



Возникают вопросы и по количеству тоннажа плавединиц нечерноморских держав, одномоментно находящихся в Черном море. Так, в январе этого года через Проливы прошел американский танкер USNS Laramie (T-AO-203) класса Henry J.Kaiser. Одновременно с ним в акватории находились эсминцы УРО Donald Cook и Porter типа "Арли Берк". Их общее водоизмещение – под 50 тысяч тонн, что по всем параметрам превышает ограничения Конвенции как для военных плавсредств всех нечерноморских держав. Данный танкер имеет все признаки военного корабля, начиная от окраски корпуса, бортового номера и заканчивая наличием в составе экипажа военнослужащих. И тут есть как минимум поле для дискуссии в отношении нарушения одного из принципиальных положений Конвенции.



Весьма беспокоящим является проект Эрдогана по строительству параллельного проливу Босфор канала "Стамбул".



Так что нужно делать, чтобы материализовать неудовольствие присутствием американцев и их союзников в "нашем" Черном море?



Ответ на этот вопрос непрост. Вспоминается такая история (байка). Когда в 1961 году в Бельгийском Конго был убит борец с колониализмом Патрис Лумумба, Хрущев якобы дал команду маршалу Малиновскому отправить к африканским берегам советскую эскадру. На это министр обороны вместе с главкомом ВМФ адмиралом Горшковым вроде бы ответили: "На подготовку к походу нужно лет десять – для начала эту эскадру нужно построить". То, что ВМФ СССР мало что может в Мировом океане, в следующем году продемонстрировал Карибский кризис: максимум, что смог послать Советский Союз к берегам Острова Свободы, это четыре дизельные подводные лодки, три из которых американцы принудили к всплытию в водах Атлантики. Однако уже в 1969 году поход черноморских кораблей в Гавану и к Мексиканскому заливу в Штатах наделал переполох – шутка ли, русские демонстрируют свои флаг и ракеты у берегов Флориды! А вскоре наши субмарины постоянно стали "тереться" об американские берега. К слову, в ту пору американцы в Черное море не заходили.



Вынудить геостратегических конкурентов России убраться из Черного моря и не допускать провокаций в других морях можно лишь адекватными действиями, основанными на морской мощи государства. Один из путей – перенос зон напряженности и противостояния в дальнюю морскую и океанскую зоны, что потребует от наших оппонентов растягивания сил. Опять же пример: во времена существования 5-й Средиземноморской эскадры ВМФ СССР (1967-1992 гг.) Восточное Средиземноморье если было не нашей вотчиной, то уж точно находилось под нашим контролем. О зоне напряженности в Черном море тогда и помыслить никто не мог. Сейчас в Средиземном море есть наши корабли, но они составляют группировку из нескольких единиц, а не эскадру из полусотни вымпелов – боевых кораблей, подводных лодок, вспомогательных судов...



И заметьте: как только в начале 1990-х годов наши корабли перестали ходить за Босфор, "случились" Югославия, Ливия, Сирия…



При этом, как бы ни оценивать политику Эрдогана, российско-турецкие отношения должны быть стабильными, прогнозируемыми и партнерскими. Иначе Конвенцию Монтре начнут ревизовать (в том числе в Анкаре), а канал "Стамбул" ускоренно строить.



Естественно, Черноморскому флоту, Южному военному округу, 4-й армии ВВС и ПВО требуется отслеживать силы флотов, направляющих в Черное море и воздушное пространство над ним корабли и летательные аппараты. От политиков и дипломатов требуются победы на международных площадках. От общественников и журналистов – поддержание информационного дирижабля на должном уровне и под высоким давлением. Давно надо понять: по доброй воле коллективный Запад свои корабли из Черного моря, некогда называвшегося Русским, не уберет. Это для НАТО и ЕС, увы, уже внутренняя акватория. И от этого никуда не деться… Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614750420

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Первый Президент Казахстана встретился с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым

- В Мажилисе состоялась встреча Н.Нигматулина с Президентом Кыргызстана

- А. Мамин: свыше 4 трлн тенге инвестиций планируется привлечь в АПК РК до 2025 года

- Правительство рассмотрело меры по развитию первичной медико-санитарной помощи

- Н.Нигматулин: надо обеспечить доступность и открытость закупок квазигосударственного сектора

- А. Мамин провел переговоры с Президентом Кыргызстана С. Жапаровым

- Готовность госорганов к весенним паводкам обсудили сенаторы

- Кадровые перестановки

- Сенаторы рассмотрели представление Главы государства об освобождении от должностей судей Верховного суда РК

