|В КырПарламент доизбрали профессионального кулатуушечника Кемелова - мутузить оппонентов
08:59 03.03.2021
03 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА
В парламенте новый депутат Акыл Кемелов принес присягу
На сегодняшнем заседании парламента депутат Акыл Кемелов принес присягу. Он пришел на место экс-депутата Максата Сабирова от партии "Республика - Ата Журт".
Последний, напомним, сдал мандат на прошлой неделе.
В 2016 году Акыл Кемелов стал президентом федерации "Кулатуу эртаймаш WEF" по Иссык-Кульской области. Он является трехкратным чемпионом Кыргызстана по кулатуу, мастером спорта. Называет себя общественным деятелем и меценатом. Ему исполнилось 37 лет.
В начале заседания депутаты почтили минутой молчания депутата Алмазбека Акматова в связи с его преждевременной кончиной.
Сегодня парламент рассмотрит законопроект о назначении референдума по принятию новой Конституции.
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кулатуу - современное боевое единоборство, основанное, якобы, на древнем кыргызском воинском искусстве. В основе приемов Кулатуу, помимо ударно-рубящих движений с применением холодного оружия, используются "звериные стили" – птицы, змеи, богомола. Удары наносятся пальцами, кулаком, ребром ладони по уязвимым точкам. В полноконтактных версиях используются приемы борьбы, удары ногами.