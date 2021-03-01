В КырПарламент доизбрали профессионального кулатуушечника Кемелова - мутузить оппонентов

08:59 03.03.2021

03 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

В парламенте новый депутат Акыл Кемелов принес присягу



На сегодняшнем заседании парламента депутат Акыл Кемелов принес присягу. Он пришел на место экс-депутата Максата Сабирова от партии "Республика - Ата Журт".



Последний, напомним, сдал мандат на прошлой неделе.



В 2016 году Акыл Кемелов стал президентом федерации "Кулатуу эртаймаш WEF" по Иссык-Кульской области. Он является трехкратным чемпионом Кыргызстана по кулатуу, мастером спорта. Называет себя общественным деятелем и меценатом. Ему исполнилось 37 лет.



В начале заседания депутаты почтили минутой молчания депутата Алмазбека Акматова в связи с его преждевременной кончиной.



Сегодня парламент рассмотрит законопроект о назначении референдума по принятию новой Конституции.



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кулатуу - современное боевое единоборство, основанное, якобы, на древнем кыргызском воинском искусстве. В основе приемов Кулатуу, помимо ударно-рубящих движений с применением холодного оружия, используются "звериные стили" – птицы, змеи, богомола. Удары наносятся пальцами, кулаком, ребром ладони по уязвимым точкам. В полноконтактных версиях используются приемы борьбы, удары ногами.