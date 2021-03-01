Скончалась тадж-актриса Фатима Гулямова

09:05 03.03.2021

В Душанбе на 86-м году жизни ушла из жизни известная актриса театра и кино Фотима Гулямова.



Шахбоз Абдураззоков, сын актрисы, на своей страничке в Фейсбуке написал, что Фотима Гулямова скончалась 1 марта. Актер и режиссер Нурулло Абдуллоев сообщил, что похороны известной актрисы пройдут в Душанбе 2 марта.



Фотима Гулямова почти 60 лет провела на сцене Государственного таджикского театра драмы имени Лахути, где сыграла более 100 ролей.



Семья Фотимы Гулямовой – театральная: сын – Барзу Абдураззаков, известный в Центральной Азии театральный режиссер, брат - Исфандиер Гулямов, популярный актер и режиссер театра и кино, сестра – Соджида Гулямова, окончившая в 1960 году таджикскую студию ГИТИСа (курс Б.Бибикова и О.Пыжовой), более 35 лет работала режиссером на таджикском ТВ.



Муж Фотимы Гулямовой – Народный артист Таджикистана Хабибулло Абдураззоков ушел из жизни в январе этого года.



Хабибулло Абдуразоков

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Фотима Гулямова в конце 2019 года в беседе с Радио Озоди рассказывала, что ее отец, эмигрировавший из Ирана в советский Таджикистан вместе с великим поэтом Абдулкасымом Лохути, долгие годы работал директором школы в Шахринавском районе и привил детям любовь к книгам.



"Я мечтала стать актрисой, но отец порекомендовал поступить в педагогический институт. Я так и сделала. Но когда училась на третьем курсе, начался набор в таджикскую студию Государственного института театрального искусства - ГИТИС (курс Б.Бибикова и О.Пыжовой). Там я училась в одном курсе вместе с Махмуджоном Вохидовым, Хошимом Гадо и Марьям Исоевой", - рассказывала Фотима Гулямова. Вернувшись в Таджикистан, молодая актриса некоторое время работала в худжандском драмтеатре имени Пушкина, а в 1961 году перешла на работу в Государственный таджикский театр драмы имени Лахути, на сцене которого сыграла более 100 ролей.



Нур Табаров, известный таджикский драматург пояснил, что выпускников ГИТИС-а из Худжанда в Душанбе привез сам Турсунбой Улджабаев, тогдашний первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана.



Таджикские зрители старшего поколения хорошо помнят сыгранные Фотимой Гулямовой роли в театре: Хонзода в спектакле "Бай и батрак" по пьесе Хамза Ниязи в постановке Ходжикула Рахматуллаева, Ганирия - в "Короле Лире" Шекспира (постановка Т. Ахмадханова), Аманда - в "Стеклянном зверинце" по пьесе Уильямса (постановка Барзу Абудураззакова), Нигина в "Рудаки" по пьесе С. Улугзода (постановка Х. Рахматуллаева), Гурдофарид в спектакле "Рустам и Сухроб" Фирдавси и многие другие. По словам Нура Табарова, каждая роль актрисы в театральных постановках становилась ярким, незабываемым событием: Фотима Гулямова полностью растворялась в создаваемых ею сценических образах. Но актрису любят и потому, что несколько поколений детей выросло на ее детских передачах по Таджикскому телевидению.



Фотима Гулямова рассказывала, что трое ее детей выросли в театре – когда она выходила на сцену, малыши спали в гримерке. "Когда Барзу (известный в регионе театральный режиссер Барзу Абдураззаков – Ред.) окончил школу, я порекомендовала ему факультет восточных языков университета, но он мне ответил: "Мама, запах кулис я помню с детства, как я могу стать востоковедом?".



Сам Барзу Абдураззаков говорил, что готов поцеловать ноги матери за все, что она дала ему в этой жизни.