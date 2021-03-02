Миролюбие русских только подталкивает Штаты и Израиль к войне, - Пол Робертс

13:55 03.03.2021 Миролюбие русских только подталкивает Штаты и Израиль к войне

Агрессоры атакуют сирийцев и иранцев, зная, что не получат отпор



Пол Робертс



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25 февраля вор, укравший выборы, приказал нанести воздушный удар США по Сирии, в результате которого погибли 17 иранцев. Нападения США и Израиля на Сирию продолжаются в течение многих лет и не имеют никаких последствий, кроме обвинений со стороны Сирии и России в том, что США и Израиль нарушают международное право. Совершенно очевидно, что американо-израильская повестка дня имеет приоритет над международным правом. Казалось бы, спустя столько лет Кремль мог бы заметить это и прекратить звучать как невыразительная заезженная пластинка.



После нескольких лет колебаний Россия, наконец, разрешила Сирии приобрести ракеты С-300, которые, если их разрешат использовать, способны предотвратить атаки США и Израиля. Поскольку ракеты так и не используются, Вашингтон рассматривает их как очередной блеф трусливой российской власти, которая бороться не будет.



В том, что Россия защищает нападения США и Израиля на Сирию Эндрю Корыбко, американский политолог, живущий в Москве, пытается нащупать какую-то российскую политику. Он признает, что, хотя Россия официально и рассматривает нападения Израиля и США на сирийскую территорию как нарушение международного права, "она никогда не делает чего-либо, чтобы их остановить". Как свидетельство того, что Москва "пассивно содействует этим ударам", он указывает на "объективно существующий и легко проверяемый факт, что С-300 ни единого разу так и не были использованы для защиты Сирии с тех самых пор, как их туда отправили в конце 2018 года именно с этой явной целью".



Корыбко постулирует, что терпимость Кремля к этим ударам является частью российского "великого стратегического „акта балансирования", направленного на продвижение так называемого „компромиссного политического решения" конфликта в этой стране. Решение предусматривает в конечном итоге вывод иранских войск и их союзников - таких, как „Хезболла" - в обмен на прекращение Израилем и США их стандартной агрессии против (Сирийской - С.Д.) Арабской Республики".



Другими словами, он предполагает соучастие Кремля и Израиля в изгнании иранского союзника Сирии: "Кремль продолжает отказывать Сирии в праве использовать С-300 с целью защиты своих союзников от израильских и американских нападений на них. Это наблюдение очень убедительно свидетельствует о том, что Россия придерживается макиавеллистской стратегии, в рамках которой она неофициально надеется, что израильские и американские удары приведут к принудительному уходу Ирана и „Хезболлы" из Сирии" .



Если Корыбко прав хотя бы частично, то Кремль не понимает американской и израильской агрессии. Неспособность Кремля понять врага - вот что приведет к войне, а не использование Сирией С-300 для защиты своей территории от нападения.



Если можно нападать на иранцев и "Хезболлу" в Сирии, то Вашингтон сделает вывод, что можно нападать на иранцев в Иране и на "Хезболлу" в Ливане. Это расширит насилие и нестабильность, а не уменьшит его. "Хезболла" - это все, что предотвращает новое вторжение Израиля в Ливан и раздел этой страны. Позиция, занятая Россией на Ближнем Востоке, настолько слаба, что поощряет новые нападения США/Израиля.



Другими словами, политика Кремля вместо того, чтобы разрядить ситуацию, воспламеняет ее.



Более того, какие интересы обслуживает Россия, изгоняя иранских союзников и "Хезболлу" из Сирии? Обслуживаются интересы только Вашингтона и Израиля. Политика России, как постулирует Корыбко, подразумевает, что Россия согласна с необходимостью сдерживания Ирана и "Хезболлы". Таким образом, "Хезболлу" можно атаковать в Ливане, так же как и в Сирии - а иранцев можно атаковать в Иране, так же как и в Сирии. Политика России, как ее описывает Корыбко, может быть только провалом.



Вашингтон и Израиль продолжат свои атаки, потому что знают, что, кроме слов, никаких последствий не будет.



Кремлю необходимо подумать, какая политика наименее рискованна: продолжать стрелять бесплодными словами или - ракетами, которые сделают так, что эти атаки обойдутся дорого. Самый простой и надежный способ установить мир на Ближнем Востоке - это объявить российско-китайский/иранский/сирийский пакт о взаимной обороне по образу и подобию НАТО, согласно которому нападение на одного - это нападение на всех.



На обвинение в том, что это приведет к войне, можно ответить вопросом: почему тогда НАТО не привело к войне? Если результатом нападения может быть война, то агрессор не раз задумается о целесообразности нападения. Если агрессию терпят, она разрастается до тех пор, пока ей не сопротивляются. На протяжении трех четвертей века именно это было официальным нарративом в отношении Второй мировой войны.



Кремль мог бы начать с осознания того, что 90% политики США на Ближнем Востоке определяется Израилем и израильскими агентами в США - сионистскими неоконсерваторами. Режим Байдена кишит ими. Израиль хочет Большого Израиля, а неоконсерваторы хотят гегемонии США на Ближнем Востоке, чтобы дать Израилю то, что он хочет. Израиль медленно и терпеливо украдкой овладевал Палестиной на протяжении десятилетий, а теперь хочет продвигаться быстрее. Разрушение Вашингтоном Ирака и Ливии продвинуло этот план. Разрушение Сирии продолжалось, пока Россия не вмешалась и не предотвратила это. Но Сирия по-прежнему частично разделенная страна, а Сирия, "Хезболла" на юге Ливана и Иран остаются препятствиями на пути к господству США и Израиля на Ближнем Востоке. Если это господство будет достигнуто, то Россия может ожидать подрывной деятельности Вашингтона в отношении мусульман в (Российской - С.Д.) Федерации и в бывших советских азиатских республиках.



Как американский генерал Тод Д. Уолтерс снова заявил россиянам три дня назад - очевидно, без толку - Соединенные Штаты рассматривают Россию в качестве "непреходящей экзистенциальной угрозы для Соединенных Штатов" .



Неспособность России смириться с этим фактом приведет к войне.



Автор: Пол Крэг Робертс - Paul Craig Roberts - доктор экономических наук, заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты "Уолл-стрит джорнел", журнала Businessweek и информационного агентства Scripps Howard News Service. В свое время был автором постоянной колонки в газете The Washington Times. Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.



Публикуется с разрешения автора.

Перевод Сергея Духанова.

Copyright © Paul Craig Roberts Источник - СвободнаяПресса

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