 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 03.03.2021
23:50  В Москве задержан туркменский студент-диссидент Чолиев. Грозит экстрадиция
23:13  У КырПолитКлоуна Текебаева опять отобрали депутатский мандат. В который раз?
21:31  США и ЕС синхронно ввели против РФ санкции. За "навальняшу"
21:13  Сайлаукызы Саулекуль назначена послом Казахстана в Марокко
21:03  Немцы готовы платить за полет к "Спутнику V". Вакцинная дипломатия набирает ход
20:51  Ташкент. Студент юруниверситета погиб на строительном объекте, где он жил и работал
20:17  Грядет ли новая японско-русская война? - М.Делягин

19:55  Целый ряд факторов может подтолкнуть США и Китай к войне, - Strategist
19:37  Кто убил "отца иранской атомной бомбы". Израильский след
19:34  Иран воспользовался доверчивостью Эрдогана, - И.Субботин
19:30  Задержан за корруп начальник Финпола Бишкека Казабеков
18:19  Придется ли Молдове отмечать 35-летие независимости? - А.Цуканова
16:32  РосГлубинка. Вновь убийство целой семьи, совершенное мигрантом, - А.Сошенко
13:55  Миролюбие русских только подталкивает Штаты и Израиль к войне, - Пол Робертс
13:53  В Белоруссии непременно наступит Русская весна, - С.Артеменко
09:56  Каз-банкира-афериста Ертаева осудили еще на 9 лет за хищения в банках
09:05  Скончалась тадж-актриса Фатима Гулямова
08:59  В КырПарламент доизбрали профессионального кулатуушечника Кемелова - мутузить оппонентов
08:47  Можно ли выгнать корабли США из Черного моря?
08:42  Узбекистан решил объединить всех. Саммитом Центральной и Южной Азии
08:34  Попробуй только подумать не строем. РосДемШиза вновь переругалась, - "МК"
08:11  Афганский вице-спикер Катовзай обвинен в контрабанде 90 кг золота и $15 млн, конфискованных в Таджикистане
00:48  Человеческие жертвоприношения и странные погребальные обряды ЦентрАзии, - Н.Нуртазина
00:42  Водохранилище Рогунской ГЭС: тихая вода берега подмывает…, - К.Сирожидинов
00:27  Всюду клин: США зашли в тупик в вопросе вывода войск из Афганистана
00:16  Как Россия может защитить русских Украины
00:14  Огромный раскачок для всего человечества. Страны ОПЕК+ готовятся увеличивать добычу нефти, - "Къ"
00:10  Ссора США и Саудовской Аравии воодушевила йеменских хуситов, - Р.Мустафин
00:08  Мирзиеев тоже собрался в Москву. Меняться с Путиным касками? - "НГ"
Вторник, 02.03.2021
21:56  В Узбекистане внедрили новую систему "талабабай". Студентов вузов разделят на цвета
21:43  Выборы в Израиле: Нетаньяху среди лилипутов, - А.Эскин
21:40  Вакцинное восстание в ЕС, - "Daily Express"
20:53  Целовал насильно. Губернатора Нью-Йорка влиятельного "демократа" Куомо уличили в харассменте
20:03  Мистер Горбачев: 90 лет, а ума нет? - П.Беседин
18:14  Токаев и Жапаров выяснили, что они - родня и подписали массу бумаг
17:56  Очередной Кенбеил с 14 годами трудового стажа назначен вице-министром финансов Казахстана
16:18  Европа не хочет умирать из-за упрямства: Все больше стран выбирают "Спутник V" без одобрения от ЕС
16:13  Картина Уинстона Черчилля ""Башня мечети Кутубия" ушла с торгов за $11,6 млн
15:28  Бишкекский суд освободил главного крим-"авторитета" страны Камчы Кольбаева. Исправился?
15:21  Политическая весна 2021 года в Киргизии будет жаркой, - В.Прохватилов
13:59  Рыбак рыбака?.. Путин назвал Горбачева "выдающимся госдеятелем современности"
13:15  Китай модернизирует шахтные ядерные ракеты, - "МК"
13:04  Звездные войны. Эпизод 1. РосКосмонавты разругались с американским ЦУПом из-за ремонта МКС
11:59  Долой воров и алкоголиков! Актеры облдрамтеатра в Уральске восстали против руководства
11:50  Дали йаду за фронду. Отравлен известный памирский курбаши Мамадбокир Мамадбокиров
11:43  Баткенский непотизм. Генерал-губернатор Суваналиев опровергает назначение "окул бала" своим замом
11:37  Власти Таджикистана вернут буквы "щ" и "ц" в таджикский алфавит? - И.Фируз
11:11  Китай ставит опыт по демонтажу постправды. Постправда сопротивляется, - Д.Косырев
11:08  Слом стратегии Анаконды: к вступлению Ирана в ЕАЭС, - В.Ткачев 
11:02  Меченосцы. Оказывается, Путин тоже подарил Жапар-хану саблю. Длиной в 1 метр (фото)
11:01  Зеленский предлагает громадянам прививаться "святыми водами Ганга"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Миролюбие русских только подталкивает Штаты и Израиль к войне, - Пол Робертс
13:55 03.03.2021

Миролюбие русских только подталкивает Штаты и Израиль к войне
Агрессоры атакуют сирийцев и иранцев, зная, что не получат отпор

Пол Робертс

"Свободная пресса" продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ. Это далеко не та пропаганда, которую печатают в CNN, New York Times, Washington Post, Los-Angeles Times и других "авторитетных" медиаресурсах. Если вам интересно побольше о узнать об этих авторах, можно заглянуть сюда.

25 февраля вор, укравший выборы, приказал нанести воздушный удар США по Сирии, в результате которого погибли 17 иранцев. Нападения США и Израиля на Сирию продолжаются в течение многих лет и не имеют никаких последствий, кроме обвинений со стороны Сирии и России в том, что США и Израиль нарушают международное право. Совершенно очевидно, что американо-израильская повестка дня имеет приоритет над международным правом. Казалось бы, спустя столько лет Кремль мог бы заметить это и прекратить звучать как невыразительная заезженная пластинка.

После нескольких лет колебаний Россия, наконец, разрешила Сирии приобрести ракеты С-300, которые, если их разрешат использовать, способны предотвратить атаки США и Израиля. Поскольку ракеты так и не используются, Вашингтон рассматривает их как очередной блеф трусливой российской власти, которая бороться не будет.

В том, что Россия защищает нападения США и Израиля на Сирию Эндрю Корыбко, американский политолог, живущий в Москве, пытается нащупать какую-то российскую политику. Он признает, что, хотя Россия официально и рассматривает нападения Израиля и США на сирийскую территорию как нарушение международного права, "она никогда не делает чего-либо, чтобы их остановить". Как свидетельство того, что Москва "пассивно содействует этим ударам", он указывает на "объективно существующий и легко проверяемый факт, что С-300 ни единого разу так и не были использованы для защиты Сирии с тех самых пор, как их туда отправили в конце 2018 года именно с этой явной целью".

Корыбко постулирует, что терпимость Кремля к этим ударам является частью российского "великого стратегического „акта балансирования", направленного на продвижение так называемого „компромиссного политического решения" конфликта в этой стране. Решение предусматривает в конечном итоге вывод иранских войск и их союзников - таких, как „Хезболла" - в обмен на прекращение Израилем и США их стандартной агрессии против (Сирийской - С.Д.) Арабской Республики".

Другими словами, он предполагает соучастие Кремля и Израиля в изгнании иранского союзника Сирии: "Кремль продолжает отказывать Сирии в праве использовать С-300 с целью защиты своих союзников от израильских и американских нападений на них. Это наблюдение очень убедительно свидетельствует о том, что Россия придерживается макиавеллистской стратегии, в рамках которой она неофициально надеется, что израильские и американские удары приведут к принудительному уходу Ирана и „Хезболлы" из Сирии" .

Если Корыбко прав хотя бы частично, то Кремль не понимает американской и израильской агрессии. Неспособность Кремля понять врага - вот что приведет к войне, а не использование Сирией С-300 для защиты своей территории от нападения.

Если можно нападать на иранцев и "Хезболлу" в Сирии, то Вашингтон сделает вывод, что можно нападать на иранцев в Иране и на "Хезболлу" в Ливане. Это расширит насилие и нестабильность, а не уменьшит его. "Хезболла" - это все, что предотвращает новое вторжение Израиля в Ливан и раздел этой страны. Позиция, занятая Россией на Ближнем Востоке, настолько слаба, что поощряет новые нападения США/Израиля.

Другими словами, политика Кремля вместо того, чтобы разрядить ситуацию, воспламеняет ее.

Более того, какие интересы обслуживает Россия, изгоняя иранских союзников и "Хезболлу" из Сирии? Обслуживаются интересы только Вашингтона и Израиля. Политика России, как постулирует Корыбко, подразумевает, что Россия согласна с необходимостью сдерживания Ирана и "Хезболлы". Таким образом, "Хезболлу" можно атаковать в Ливане, так же как и в Сирии - а иранцев можно атаковать в Иране, так же как и в Сирии. Политика России, как ее описывает Корыбко, может быть только провалом.

Вашингтон и Израиль продолжат свои атаки, потому что знают, что, кроме слов, никаких последствий не будет.

Кремлю необходимо подумать, какая политика наименее рискованна: продолжать стрелять бесплодными словами или - ракетами, которые сделают так, что эти атаки обойдутся дорого. Самый простой и надежный способ установить мир на Ближнем Востоке - это объявить российско-китайский/иранский/сирийский пакт о взаимной обороне по образу и подобию НАТО, согласно которому нападение на одного - это нападение на всех.

На обвинение в том, что это приведет к войне, можно ответить вопросом: почему тогда НАТО не привело к войне? Если результатом нападения может быть война, то агрессор не раз задумается о целесообразности нападения. Если агрессию терпят, она разрастается до тех пор, пока ей не сопротивляются. На протяжении трех четвертей века именно это было официальным нарративом в отношении Второй мировой войны.

Кремль мог бы начать с осознания того, что 90% политики США на Ближнем Востоке определяется Израилем и израильскими агентами в США - сионистскими неоконсерваторами. Режим Байдена кишит ими. Израиль хочет Большого Израиля, а неоконсерваторы хотят гегемонии США на Ближнем Востоке, чтобы дать Израилю то, что он хочет. Израиль медленно и терпеливо украдкой овладевал Палестиной на протяжении десятилетий, а теперь хочет продвигаться быстрее. Разрушение Вашингтоном Ирака и Ливии продвинуло этот план. Разрушение Сирии продолжалось, пока Россия не вмешалась и не предотвратила это. Но Сирия по-прежнему частично разделенная страна, а Сирия, "Хезболла" на юге Ливана и Иран остаются препятствиями на пути к господству США и Израиля на Ближнем Востоке. Если это господство будет достигнуто, то Россия может ожидать подрывной деятельности Вашингтона в отношении мусульман в (Российской - С.Д.) Федерации и в бывших советских азиатских республиках.

Как американский генерал Тод Д. Уолтерс снова заявил россиянам три дня назад - очевидно, без толку - Соединенные Штаты рассматривают Россию в качестве "непреходящей экзистенциальной угрозы для Соединенных Штатов" .

Неспособность России смириться с этим фактом приведет к войне.

Автор: Пол Крэг Робертс - Paul Craig Roberts - доктор экономических наук, заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты "Уолл-стрит джорнел", журнала Businessweek и информационного агентства Scripps Howard News Service. В свое время был автором постоянной колонки в газете The Washington Times. Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.

Публикуется с разрешения автора.
Перевод Сергея Духанова.
Copyright © Paul Craig Roberts

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614768900
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат принял поправки в Закон о науке
- При Мажилисе создан Межпартийный совет
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин встретился с руководством Chevron
- 30 иностранных фармпроизводителей локализуют свое производство в РК – А. Мамин
- Кадровые перестановки
- Вице-премьеры Казахстана и Узбекистана обсудили совместные меры по предотвращению распространения COVID-19
- Почему граждане Казахстана не хотят учить казахский язык?
- Оболочка и содержание. Часть вторая
- Казахстан увеличит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  