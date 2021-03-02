РосГлубинка. Вновь убийство целой семьи, совершенное мигрантом, - А.Сошенко

16:32 03.03.2021

Долго ли "наслаждаться" жуткими преступлениями мигрантов?

Андрей Сошенко



28 февраля четырех членов одной семьи нашли убитыми в Нижегородской области. Преступников, по предварительным данным, зовут Темиров Шомансон, Адабекян Вазген и еще неизвестный, они работали на участке семьи Малаховых. Подозреваемые пытались скрыться и сейчас задержаны. Расправы избежали 13-летняя дочь Малаховых, в момент убийства она была на тренировке, и отец - он находится в командировке. По версии следствия, Темиров пришел в дом Малаховых, где был нанят рабочим, и убил всех кто находился в коттедже - двое пенсионеров были задушены, их невестка - изнасилована и зарезана, мальчик убит. Затем подозреваемый собрал все ценное и попытался скрыться. В какой степени причастны к зверскому убийству двое других, также наемных сотрудников, которые помогали ему бежать - выясняет следствие.



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Как отмечает иной источник, в поселке Кудьма Нижегородской области жертвами преступников стали пожилая супружеская пара и мать с маленьким сыном, на их телах были обнаружены множественные ножевые ранения, у женщины - следы изнасилования, а у мальчика - удушения. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался мигрант, выходец из Узбекистана, помогавший семье по хозяйству и недовольный своей зарплатой. Совершив расправу, он попытался уехать в Москву…



В голову тяжело умещается такой "букет" тягчайших преступлений.



Кто-то из толерантов может сказать: "Что ж такого, всякое случается на просторах страны, была, например, банда Цапка (кущевская история), безжалостно убившая людей, а Цапки – совсем не мигранты из Средней Азии или Кавказа…"



Все так. Но вспомним о шуме, стоявшем в центральных СМИ по этой кущевской банде, являющейся почти единичным прецедентом по всей России того времени и современности. Но до сих пор снимают какие-то передачи на эту тему, рассуждают что-то о шовинизме и фашизме, подспудно представляя это как характерный пример русских "братков". А по массовым и из раза в раз повторяющимся преступлениям мигрантов, – тишина. И преступление, совершенное 28 февраля в Нижегородской области, совсем не единичное. Например, в ноябре прошлого года в Московской области мигрант-таджик убил доцента РЭУ имени Плеханова, ее мать, тяжело ранил 6-летнюю дочку. Были и иные недавние схожие преступления.



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Вновь напомню о статистике, о чем говорил в материале "Какое "смешение кровей" нужно России?" В начале 2020 года, до пандемии, фиксировался по стране резкий рост числа изнасилований и покушений на изнасилование. По словам замначальника Управления уголовного розыска Москвы Трубникова, сказанным в 2019 году, 90 процентов насильников – выходцы из стран Азии: Таджикистана, Узбекистана, Киргизии. Причем многие мигранты оказываются педофилами. "Эта проблема стоит даже выше, чем проблема изнасилований", – заявил Трубников. По России в целом доля насильников-азиатов – 75 процентов!



Численность трудовых мигрантов из стран СНГ к концу 2020 года, как известно, из-за пандемии сократилась на 40-50 %. Соразмерно этой цифре в конце 2020 года снизилось число умышленных убийств, грабежей, разбойных нападений и изнасилований. А по московскому региону преступность сократилась значительно существеннее. Как правильно пишут, "как тут не предположить, что одно напрямую связано с другим?.. Так и тянет связать одно с другим: 40% мигрантов уехали, и преступлений тоже стало меньше примерно на 40%".



В нескольких недавних материалах писал о тенденции "точечного въезда" и "новом импульсе" для мигрантов, якобы необходимом России. Маловато, значит, еще преступлений в России по логике инициаторов возвращения миграционных потоков к уровню 2019 года. По резонансным убийствам русских парней летом 2019 года пишу постоянно. По ним до сих пор судами не наказаны убийцы, центральные СМИ о них и не вспоминают.



И вновь со стороны электронных СМИ – полное молчание по массовым убийствам теперь в поселке Кудьма Нижегородской области. Можно себе представить, какой шум бы стоял о фашизме, шовинизме, нетерпимости и подобных вещах, если бы какой-то русский, например, нанес тяжкие увечья какому-нибудь мигранту. А тут - тишина. Ну, конечно, "точечному въезду мигрантов" и "новому импульсу" в миграционном потоке мигрантов в Россию ничего не должно мешать. А что с безопасностью и правом на жизнь русских? Это – такая мелочь по сравнению с одержимостью наполнения русских территорий страны мигрантами.