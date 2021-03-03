Придется ли Молдове отмечать 35-летие независимости? - А.Цуканова

18:19 03.03.2021

АРИНА ЦУКАНОВА | 03.03.2021 |



Проект "независимой Молдовы" подходит к концу. Переделка молдаван в румын поставлена на конвейер



В конце 2021 года будет отмечаться важная дата – 30-летие разрушения СССР. Пять лет назад в Америке отмечали 25-летие "без СССР" с участием "главных героев", подписавших 8 декабря 1991 года Беловежские соглашения в Вискулях, в нескольких километрах от польской границы. Ельцин до этих американских торжеств не дожил, а бывшие президенты Украины и Белоруссии – Кравчук и Шушкевич – праздновали прекращение существования Советского Союза вовсю. Сокрушались лишь о том, что начатое в Беловежской пуще не доведено до конца: Советского Союза больше нет, но "сохранилась ментальность советского человека".



Пять лет назад тем, кто "отменили" СССР, хвастать было нечем, оставалось лишь продолжать разглагольствовать о демократии, свободе и независимости, которые, как показала жизнь, сделали богатейшую УССР беднейшей на Европейском континенте, превращающей свой народ в заробитчан и убивающей под лозунгами "войны с Россией".



Самым честным политиком в 1991 году оказался президент США Джордж Буш-старший. "Несмотря на потенциальную возможность для нестабильности и хаоса, эти события явно отвечают нашим национальным интересам", – сказал он, объявляя о признании независимыми государствами России, Украины, Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии. И он был сто раз прав: разрушение СССР, превращение его осколков в очаги хаоса и нестабильности полностью отвечало американским интересам.



Тридцатилетие "без СССР" в США будет отмечаться еще шире и затейливее. К 30-летнему "юбилею" практически полностью разрушены демократией и свободой Молдавия, Украина и Грузия, сподобившиеся на идею создания под эгидой США военного союза против России на трех фронтах: осетино-абхазском, приднестровском и донбасском. Эдакий "москитный" иностранный легион, который жалит Россию с разных сторон.



США передали Украине надувную флотилию, чтобы сподручнее было воевать с Россией в Черном море, да еще и в союзе с Грузией и Молдовой



Что остается? Под напоминание о "стандартах НАТО" надо сделать армии стран-жертвенных баранов более управляемыми; под разговоры о "борьбе с коррупцией" и "продвижении реформ" установить полное внешнее управление; под напевы о "демократических ценностях" насадить в бывших советских республиках неприятие России. Речь идет о всех республиках, а с Молдавии, Грузии и Украины начнут.



…Молдавская ССР в 1991 году отказалась от участия во Всесоюзном референдуме о сохранении СССР, который проводился 17 марта. За несколько дней до этой даты, 9-12 марта, на всей территории республики внезапно провели опрос по поводу необходимости такого референдума, и почти 70% высказались против. 14 марта Верховный совет Молдавии принял решение о том, чтобы референдум о сохранении СССР не проводить, а позднее признал проведенный в ряде населенных пунктов плебисцит незаконным. Хотя, по утверждению ряда бывших молдавских политиков, большинство граждан Молдавии голосовали за сохранение СССР. "По Кишиневу почти из 105 тысяч человек против проголосовали всего 800 человек! Остальные – за. Всего по республике проголосовало более 940 тысяч человек, это примерно 31,6% от числа официально зарегистрированных избирателей, имеющих право голоса. Практически все высказались за сохранение Союза. Кто был против, те просто не пошли голосовать. Но мы совершили одну тактическую ошибку. Не все избирательные участки успели в трехдневный срок отправить результаты голосования в ЦИК. Чтобы голосование было признано состоявшимся, необходимо, чтобы к урнам пришли 25% избирателей. У нас на 25 марта получилось примерно 23,5%. 25 марта московские демократы с облегчением сбросили нас со счетов…" – рассказывал бывший депутат парламента Молдавии Петр Шорников.



Мартовским событиям 1991 года предшествовал взятый молдавскими властями курс на румынизацию. 31 августа 1989 года, несмотря на протесты и забастовки в Приднестровье, Верховный совет Молдавской ССР принял закон "О возврате молдавскому языку латинской графики", а 23 июня 1990 года Молдавия объявила о своем суверенитете и приступила к замене символики на румынскую. Даже гимном стал румынский Desteapta-te, Romane! ("Проснись, румын!"). К этому времени во власть вошли унионисты "Народного фронта", впоследствии ставшие организаторами инициатив по румынизации Молдавии.



Итогом принятия языкового закона, предоставлявшего государственный статус только молдавскому языку наряду с признанием его тождественным румынскому и отказом от кириллицы в пользу латиницы, явился выход из состава Молдавии Гагаузии и Приднестровья (19 августа и 2 сентября 1990 года соответственно). А в октябре 1990 года ставший президентом Молдавии Мирча Снегур призвал создавать добровольческие отряды для борьбы с "сепаратистами".



В 2014 году все повторилось на Украине. За одним важным исключением: в 1990-м в Гагаузии и Приднестровье кровопролитие остановили Советская армия и внутренние войска МВД СССР.



В Декларации о независимости Республики Молдова, принятой 27 августа 1991 года парламентом, "образованным в результате свободных и честных выборов", сказано, что Закон СССР от 2 августа 1940 года "Об образование союзной Молдавской ССР" – неконституционный, а Советский Союз – "оккупант", чьи войска необходимо вывести с "национальной территории" Молдовы, включающей, кстати, и Буковину с Бессарабией.



С самого начала проект "Республика Молдова" был задуман за океаном и осуществлен руками унионистов как составляющий проекта "Великая Румыния". И тридцать лет спустя новый президент Молдовы Майя Санду – уже гражданка Румынии, именующая молдаван "бессарабцами". Проект близок к завершению. Румынизация молдавского государства ускоряется, начиная с массовой выдачи румынских паспортов (в Бухаресте это называют "восстановлением гражданства") и заканчивая созданием румынского большинства во всех ветвях власти РМ.



"В Молдове только тот, кто не хотел, не получил еще румынское гражданство. Даже тем, кто не хотел, пришлось приложить некоторые усилия, чтобы избежать получения", – с юмором писало издание Point.md еще семь лет назад. В 2018 году выяснилось, что 17,3% граждан РМ имеют гражданство Румынии. Ежегодно Бухарест получает более 100 тысяч заявок от молдаван, желающих стать румынами.



В конце января 2020-го депутат от блока ACUM Юрий Реницэ, бывший посол Молдовы в Румынии, призвал Бухарест поскорее решить вопрос с выдачей румынских паспортов 230 тысячам молдаван, стоявшим за документами в очереди. По его словам, только в 2017-2019 годах было подано 295220 заявок на получение румынского гражданства, из них удовлетворено 176015.



"Пандемия" несколько замедлила "ползучую румынизацию" Молдавии, которую точнее назвать "галопирующей", но в октябре 2020 года консульский отдел посольства Румынии в Кишиневе и консульства в Бельцах и Кагуле возобновили кипучую "деятельность по принятию присяги на верность Румынии". На местных иммиграционных форумах писали, что в Кишиневе одновременно принимали присягу 200 человек, а в Бельцах в январе 2021 года присягали Румынии те, кто получил документы о гражданстве в марте 2020 года.



Переделка молдаван в румын поставлена на конвейер. Впереди референдум о слиянии Молдовы с Румынией (о поглощении Молдавии Румынией). Любое обострение, например в Приднестровье, может ускорить процесс: не зря же присягала на верность Румынии Майя Санду. Отмечать 40-летие (а скорее всего, и 35-летие) "независимой" Молдовы, видимо, не придется.