Иран воспользовался доверчивостью Эрдогана, - И.Субботин

19:34 03.03.2021

Ситуация в Ираке поставила Анкару и Тегеран на грань столкновения



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

2.03.2021



Иран попытался сгладить дипломатическую напряженность, возникшую с Турцией из-за ситуации в Ираке. Официальный представитель МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде пояснил, что высказывания иранского посла в Багдаде Ираджа Масджеди были неверно интерпретированы. На днях в интервью курдской новостной сети глава дипмиссии жестко высказался о незаконности трансграничных операций турецких Вооруженных сил (ВС), чем вызвал бурю возмущения в Анкаре. Несмотря на то что этот дипломатический эпизод выглядит исчерпанным, эксперты считают, что потенциал конфликта в отношениях двух региональных партнеров по-прежнему достаточно велик.



В МИД Ирана заверили, что после переговоров Тегеран и Анкара вернулись к пониманию. "И Иран, и правительство Турции сходятся в том, что касается защиты национального суверенитета и территориальной целостности Ирака, а это является основным принципом международных отношений", – заметил Хатибзаде. По словам дипломата, скандал вокруг высказываний посла в Ираке возник из-за недоразумения, и эта ситуация благополучно разрешилась. Днем ранее Министерство иностранных дел Турции было вынуждено вызвать иранского посла в Анкаре Мохаммада Феразменда. Главе дипмиссии было заявлено, что турецкая сторона ожидает от Тегерана поддержки в вопросах, касающихся борьбы с терроризмом, а не создания препятствий.



Поводом для скандала стало интервью, которое дал курдской новостной корпорации Rudaw посол Масджеди. Он раскритиковал операции турецких ВС на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана (РПК) и призвал турецкие власти уважать международные границы. "Мы отвергаем военное вмешательство в Ирак, – пояснил посол. – И турецкие силы не должны являть собой угрозу для иракской территории". Он отметил, что безопасность иракских районов должна поддерживаться правительственными ВС и силами Иракского Курдистана. В связи с этим глава иранской дипмиссии призвал турецкую армию "вернуться на свои международные позиции и базироваться там", а безопасность территорий Ирака предоставить исключительно национальным силам.



Операции турецких ВС на севере Ирака против курдских леворадикалов проходят в одностороннем порядке: войска действуют на основе выданного турецким парламентом мандата, однако центральное правительство в Багдаде считает эти действия нарушением суверенитета и подвергает их критике вполне обоснованно. В августе 2020 года турецкий беспилотник случайно нанес удар по колонне местных пограничников к северо-востоку от города Эрбиль (столица автономного Иракского Курдистана), в результате чего погибли пятеро военнослужащих. Впрочем, в последние месяцы возникшую после этого напряженность Анкаре и Багдаду удалось сгладить: в январе Турция даже направила своих военных советников в Ирак в рамках натовской миссии.



Бывший депутат турецкого парламента, старший директор турецкой программы в американском Фонде защиты демократий Айкан Эрдемир обратил в разговоре с "НГ" внимание на то, что в 2017 году Анкара и Тегеран объединили свои силы, чтобы оказать давление на Эрбиль и подорвать референдум о независимости Иракского Курдистана. "Не далее как в прошлом году Турция и Иран нанесли скоординированные военные удары по курдским повстанцам, укрывшимся в районе тройной границы между Ираном, Ираком и Турцией. В этом же году турецко-иранское партнерство, похоже, сталкивается с препятствиями, потому что гегемонистские амбиции Анкары и Тегерана в отношении Ирака начали входить в конфликт из-за Синджара", – считает эксперт.



По словам Эрдемира, президент Реджеп Тайип Эрдоган вынашивает планы по объединению усилий с региональными властями Иракского Курдистана, чтобы установить контроль над этим районом, считающимся исторической родиной езидов, и тем самым нейтрализовать влияние РПК и нанести удар по сообщению с севером Сирии. "Из-за того, что Иран также хотел бы усилить свое присутствие в Синджаре через действующих в Ираке шиитских посредников – Силы народной мобилизации, это поставило Тегеран и Анкару на путь столкновения. Еще в 2017 году Турция даже не могла предвидеть, что ее партнерство с Ираном будет способствовать усилению иранской гегемонии в регионе за счет регионального правительства Курдистана", – говорит эксперт.



Теперь же, когда Иран и его опосредованные силы получили преимущество на региональном уровне, все попытки турецкого руководства восстановить свое военно-политическое влияние путем сотрудничества с ослабленным Эрбилем будут слишком запоздалыми, полагает собеседник "НГ". "Тегеран, похоже, использовал паранойю Анкары по поводу курдского самоопределения, чтобы получить преимущество не только в Синджаре, но и в Мосуле, и последняя попытка Эрдогана обратить вспять свершившийся факт иранского влияния может потерпеть неудачу", – заявил Эрдемир. Как только руководство Исламской Республики укрепляет позиции в каком бы то ни было районе Ближнего Востока через лояльные себе силы, оно редко делает шаг назад: доказательством тому служат примеры Ливана, Сирии и Йемена, заключает эксперт.