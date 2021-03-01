Кто убил "отца иранской атомной бомбы". Израильский след

19:37 03.03.2021

В деле о гибели Мохсена Фахризаде актуальным становится израильский след



Об авторе: Николай Дмитриевич Плотников – заведующий Центром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, доктор политических наук; Валерий Иванович Захаров – ведущий специалист ЦНАИ ИВ РАН, кандидат философских наук.

1.03.2021



27 ноября 2020 года в 70 км к востоку от Тегерана был убит иранский ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде. Сразу как в самом Иране, так и специалистами по борьбе с терроризмом была выдвинута версия, что такое дерзкое нападение с использованием высокотехнологичного оборудования могла совершить только спецслужба, обладающая суперсовременными технологиями. В их числе называли внешние разведки Израиля (Моссад) и США (Центральное разведывательное управление).



Как известно, любое тайное рано или поздно становится явным. Вот и в случае с Фахризаде в ряде европейских и ближневосточных СМИ в последнее время стали появляться публикации, посвященные обстоятельствам его убийства. Суммируя их, можно сделать ряд предположений. Оговоримся сразу, что для однозначных утверждений необходимы дополнительные факты.



По всей видимости, операцию от начала и до конца подготовила и осуществила израильская Моссад без какого-либо участия американцев. Ей предшествовала другая операция этой же израильской спецслужбы, проведенная 31 января 2018 года, в результате которой был похищен иранский ядерный архив. Его материалы свидетельствовали о ключевой роли Фахризаде в осуществлении ядерной программы Тегерана. Он был не только крупным ученым, разработчиком боевого ядерного заряда, но и руководил всей программой в целом, включая кадровые и финансовые вопросы и создание прикрытий в проектах двойного назначения. Фахризаде имел доступ к высшему политическому руководству, пользовался непререкаемым авторитетом в военных и академических кругах и обладал аппаратным влиянием во властных коридорах. Равноценную замену ему сейчас найти невозможно.



В Моссаде сразу поняли все значение Фахризаде для Ирана, но политическое решение о его ликвидации было принято только в марте 2020 года. В Иран, как сообщают западные исследователи, была направлена группа оперработников Моссада (примерно 20 человек). Операция тщательно готовилась в течение восьми месяцев. С помощью местной агентуры было организовано постоянное наблюдение за ученым и его окружением, детально отслеживались все маршруты и время передвижения Фахризаде. Покушение было осуществлено на шоссе, ведущем из Тегерана в режимную загородную резиденцию "Абсард". По пятницам ученый проезжал по этой дороге на свою виллу.



Орудием убийства было сложное, дистанционно управляемое устройство. По всей видимости, оно доставлялось в Иран в течение нескольких месяцев по частям. Затем его собрали и установили на автомашину, которую перед акцией припарковали на обочине дороги. Устройство вместе со взрывчаткой для самоликвидации весило примерно 1 т.



Когда машина Фахризаде прошла контрольную точку, по ней был открыт огонь. 13 пуль поразили ученого, при этом его жена, сидевшая с ним рядом, не пострадала. По данным иностранных источников, кроме Фахризаде, никто не был убит или ранен. Автомобиль с установленной на нем установкой, поразившей ученого, самоподорвался, что усилило неразбериху на месте происшествия.



По оценкам израильских спецслужб, убийство Фахризаде якобы отодвинуло сроки завершения работ над иранским ядерным оружием на пять лет. По другим оценкам – на два года.



Судя по утечкам, спецслужбами Израиля на будущее якобы запланированы дальнейшие ликвидации видных иранцев, а также диверсии на критически важных объектах, связанных с иранской ядерной программой. Иран ранее заявлял о пожаре на ядерной установке в Натанзе в результате израильской кибератаки и диверсиях на других аналогичных предприятиях.



В израильских спецслужбах отрицают политическую составляющую операции по устранению Фахризаде. Она якобы не имела ничего общего с президентскими выборами в США, а момент ее проведения – всего лишь случайное совпадение с ними. Решение о ликвидации иранского ученого было продиктовано, как сообщают цитируемые неназванные источники в Моссаде, только вопросом безопасности Израиля.



По всей видимости, появившиеся утечки об обстоятельствах убийства Мохсена Фахризаде – это целенаправленные попытки кое-кого в Тель-Авиве отвлечь внимание мировой общественности от истинных целей операций спецслужб Израиля за пределами своей страны. Расчет наверняка делается на то, чтобы помешать США вернуться к "ядерной сделке" с Ираном, спровоцировав его на жесткие ответные действия не только против Израиля, но и против США, в частности в Ираке и в Сирии, а также против Саудовской Аравии и ОАЭ. Если бы это израильтянам удалось, то администрация Джозефа Байдена вполне могла бы пересмотреть свои планы по "ядерной сделке" с Ираном.



Судя по ряду признаков, Израиль при нынешнем руководстве страны намерен и дальше проводить в отношении Ирана политику на грани войны всеми доступными средствами. Нельзя исключать того, что, если ситуация с продвижением атомного проекта станет критической, Израиль атакует иранские ядерные объекты и ни у кого на это не будет спрашивать разрешения.



У израильских "ястребов" по-прежнему много влиятельных сторонников в Вашингтоне. Они обвиняют президента Байдена в политике умиротворения режима аятолл и настаивают на силовом сдерживании Ирана. Недавний ракетный обстрел базы ВВС США в Северном Ираке, по их утверждениям, свидетельствует о том, что Иран не будет уважать международные соглашения и продолжит свою региональную экспансию. Подстрекательская политика Израиля не только шантажирует администрацию Байдена, но и подрывает усилия Тегерана по сохранению ядерного соглашения, одновременно укрепляя позиции в Иране сторонников жесткой линии, выступающих против любых договоренностей с Соединенными Штатами.