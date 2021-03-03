Грядет ли новая японско-русская война? - М.Делягин

20:17 03.03.2021

АНАТОЛИЙ КОШКИН | 03.03.2021 |



Воспоминания о будущем доктора Делягина



Допущение известным публицистом доктором экономических наук Михаилом Делягиным войны Японии с Россией за Курильские острова и за другие российские дальневосточные территории вызвало разноречивые отклики. Нашлись и такие, кто укоряет ученого за его прогнозы.



О чем предупреждает известный экономист? И как обосновывает он свой в известной степени сенсационный прогноз?



"Япония готовит ударный кулак не против Китая. Она слишком слаба против Китая. А для того, чтобы забрать себе не только южные Курилы, но и Сахалин, и Курилы в целом, может, даже и Камчатку. И, может, даже Приморский край. Военным путем!" – утверждает Делягин. Для этого, по его словам, Япония занимается скрытым созданием сверхсовременного военно-морского флота.



Конечно, кто-то станет иронизировать по поводу "алармизма", подвергать мысли Делягина сомнению, заявляя о несопоставимости военных потенциалов двух стран. Можно легкомысленно считать, что "для Японии будет достаточно двух ядерных бомб" или серии взрывов в прибрежной акватории, в результате чего из-за мощного цунами Японские острова уйдут под воду. Все это напоминает шапкозакидательство российских политиков и генералов накануне Японско-русской войны 1904-1905 годов.



Напомним, что до конца XIX века каких-либо признаков намерения Страны восходящего солнца противостоять в военном отношении мощной соседке на севере – России – не отмечалось. Япония не включалась в число потенциальных противников Российской империи, ее Генеральный и Главный морской штабы не имели разработанных планов войны с этим считавшимся слабым в военном отношении государством. В Петербурге видели тогда угрозу своим владениям на Дальнем Востоке не столько со стороны Японии, сколько от Великобритании. Существовал, например, план обороны на случай совместного англо-китайского нападения на российское побережье Тихого океана.



Однако Делягин не фантазирует, когда предупреждает, что японский политический класс и значительная часть населения не ограничивают притязания на российские земли "четырьмя голыми скалами в море", как рисуют южные Курильские острова с проливами и богатейшими 200-мильными экономическими зонами сторонники сдачи российских земель Японии. Понятие "северные территории" имеет в Японии и расширительное толкование. Правонационалистические организации, регулярно устраивая у посольства России в Токио шабаши, финансируемые крупным капиталом, истошно требуют все Курилы до Камчатки и Карафуто – южную половину русского острова Сахалин.



В головах японских реваншистов есть и более далеко идущие планы, осуществление которых связывают с "коллапсом" России, отрывом от нее Дальнего Востока в результате "цветной революции". И упоминание Делягиным Камчатки и русского Приморья – это "воспоминание о будущем". Давно ли политики и генералы Страны восходящего солнца на своих картах войны с СССР планировали оккупировать и включить в состав "великой японской империи" Дальний Восток и Сибирь до Омска?



Надо думать, японские власти не будут ждать у моря погоды. Они постараются приблизить "цветную революцию" в России. Ведь В. Путин не только отказывается продолжать переговоры о сдаче российских территорий, но и как Верховный главнокомандующий проявляет заботу об укреплении обороноспособности России на Дальнем Востоке, в том числе на Курилах. Об этом свидетельствует и недавнее специальное заседание СБ РФ по проблемам обеспечения безопасности в дальневосточном регионе.



Делягин говорит и о том, как будут действовать в нашей стране японские эмиссары и агенты влияния. "...Их официальные ученые, политики сделали ряд заявлений, которые свидетельствуют о том, что Япония сейчас склоняется к стратегии 1905 года, к поддержке либеральной оппозиции внутри России как способу захвата Курильских островов. В японских СМИ сейчас звучит очень сильный призыв прекратить диалог с Россией. И поддержать оппозицию на фоне ареста Навального", – говорит Михаил Делягин.



"В японских политических кругах считают, что только со сменой власти, со свержением законной власти в России Япония вернет себе южные острова. В ноябре прошлого года довольно видный японский политолог заявил, что смена министра иностранных дел Лаврова, которая в повестке дня не стоит, увеличит шансы на возвращение южных Курил… Попытка Японии вернуть "северные территории" – это ползучая тихая агрессия, которая осуществляется против нас. И то, что они собираются использовать протестное движение в России, это открытое вмешательство в наши внутренние дела",



– резюмирует Делягин.



В конце февраля в российских СМИ перепечатали такую рекомендацию, появившуюся в японских соцсетях: "Переговоры с Россией, может быть, и нужно продолжать. Но гораздо эффективнее будет, если мы направим в Россию множество агентов, которые будут добиваться ее распада изнутри!"



И у Японии есть опыт создания в 1990-е годы пятой колонны в России, в том числе из занимавших высокие правительственные посты деятелей, отстаивавших интересы не своего, а японского государства. Об этом подробно рассказано в вышедшей в 2005 году книге видного специалиста по Японии профессора Игоря Латышева "Путин и Япония. Будут ли уступки?".



Приведу пространную цитату из книги И. Латышева: "…стало наблюдаться бесцеремонное вторжение японской пропаганды в информационное пространство России. Посольство Японии в Москве, а также посланцы японской правящей Либерально-демократической партии и других организаций – поборников территориальных притязаний к России без всякого стеснения стали развертывать в столице и других российских городах свою пропагандистскую деятельность. За счет подконтрольного МИД Японии так называемого Японского фонда, а также других спонсоров японцами в эти годы издавались в большом количестве на русском языке и распространялись бесплатно среди российского населения, включая депутатов Государственной Думы, чиновников федеральных министерств и муниципальных учреждений, научных работников и представителей прессы, всевозможные книги, журналы и брошюры, в которых включение южных Курильских островов в состав России в 1945 году изображалось, как "агрессия" и "грубое нарушение международного права" и выдвигались заведомо незаконные требования безотлагательной передачи названных островов во владение Японии.



И что удивительно: эта пропагандистская антироссийская деятельность японских политиков на российской территории не встречала ни возражений, ни противодействия как в МИД , так и других государственных учреждениях России, хотя такая русофобская пропаганда не могла не причинять вреда национальным интересам русского народа…" (Игорь Латышев. Путин и Япония. Будут ли уступки? М., 2005, стр. 129-130).



Времена, конечно, изменились. Теперь агитирующим за изменение границы России в пользу другого государства грозит тюремный срок. Однако, судя по призывам Джозефа Байдена к союзникам, среди которых и Япония, попытки "расшатать" Россию для ее окончательного расчленения будут продолжаться.



Поэтому считаю предупреждение Михаила Делягина очень своевременным. Хотелось бы верить, что оно будет услышано политическим и военным руководством нашей страны.