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Ташкент. Студент юруниверситета погиб на строительном объекте, где он жил и работал
20:51 03.03.2021

Студент юридического университета погиб на строительном объекте, где он жил и работал
Студент 3 курса Ташкентского государственного юридического университета Баходир Бозоров упал в шахту на территории недостроенного здания, где он жил и работал, после чего скончался. Об этом Kun.uz сообщил источник с места происшествия.

"Бозоров Баходир Хушбок угли родился в 1994 году. Вчера его похоронили.

Парень учился на 3 курсе Ташкентского государственного университета. Наверное, он ни дня из трех лет учебы не провел без проблем. Последние месяцы он жил и работал на строительном объекте возле хокимията Бектемирского района.

Днем, надев наушники, он участвовал в онлайн-занятиях. С февраля, когда началась обычная учеба, полдня проводил в университете, полдня работал. Жил с мастерами в недостроенном здании, там же готовился к занятиям. В ночь на субботу (27 февраля 2021 года) он упал со второго этажа в неогороженную бетонную шахту лифта. Скорая помощь приехала нескоро. Его товарищи остановили на улице патрульную машину и попросили помощи и доставили его в больницу. Там, в отделе срочной медицинской помощи сказали, что Баходир скончался.

В воскресенье на рассвете брат покойного рассказал мне об этом по телефону. Мы прибыли в филиал республиканского научного центра неотложной медицинской помощи Ташкентской области. После оформления соответствующих документов, тело покойного было передано в судебно-медицинскую экспертизу города Ташкента.

Нам сообщили, что смерть наступила в результате перелома позвоночника, разрыва печени" - сообщает источник.

Во второй половине дня брат и дядя покойного на попутной машине транспортировали его тело в Кумкурганский район Сурхандарьинской области, где он родился и вырос.

"Страна, система высшего образования, университет потеряли прекрасного парня с чистой душой и сильной волей, который боролся со всеми трудностями и ни у кого ничего не просил.

Каков будет ответ на вопросы, оставленные Баходиром для нас, общества, системы высшего образования, университета, владельца строительного объекта?"

В Kun.uz поступила копия медицинского свидетельства о смерти из Ташкентского областного филиала медицинской экспертизы Министерства здравоохранения.

Там сообщается, что Баходир Бозоров скончался от тяжелых травм в области живота и шеи, перелома четвертого отдела позвоночника, кровоизлияния в мозг, а также, от разрыва печени и сильного кровотечения.

Напоминаем, 27 февраля в Юнусабаде нашли тела пяти студентов, проживавших на квартире в Юнусабадском районе. Смерть потерпевших произошла в результате острого отравления неизвестным веществом.

После Юнусабадской трагедии условия проживания студентов в съемном жилье начали изучать. 1 марта в Ташкентском государственном экономическом университете состоялось видеоселекторное совещание под председательством заместителя премьер-министра Узбекистана Бехзода Мусаева по вопросам мониторинга условий проживания и передвижения студентов и совершенствования работы в данном направлении.

Источник - Kun.uz
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