Немцы готовы платить за полет к "Спутнику V". Вакцинная дипломатия набирает ход

21:03 03.03.2021

Материал комментируют:



Александр Камкин

Геннадий Онищенко

Екатерина Духина



Немецкий национальный авиаперевозчик Lufthansa планирует запустить специальные авиарейсы в Москву, чтобы пассажиры из других стран могли прилететь в российскую столицу и привиться препаратом "Спутник V", пишет Business New Europe.



Германия столкнулась с нехваткой вакцин, только 4% населения вакцинированы и кому-то придется дожидаться своей очереди на прививку до 2022 года, пишет издание. Однако некоторые обеспеченные немцы не хотят ждать и готовы купить специальный тур в Москву, чтобы привиться "Спутником V", который британский медицинский журнал The Lancet признал безопасной и эффективной вакциной.



По информации журнала, открывать специальный центр вакцинации для этого не планируется, так как в Домодедово существует такой пункт, и он доступен как для российских граждан, так и для иностранцев, имеющих вид на жительство в России.



Сейчас ведутся переговоры о регулярных рейсах из Франкфурта-на-Майне для желающих привиться. В российском аэропорту для таких пассажиров создадут специальную зону, где они смогут, не пересекая границу, вакцинироваться и сразу вылететь обратно, а через несколько недель снова вернуться для получения второй дозы препарата, поясняет издание.



Стоимость такого медицинского тура, по словам источника Business New Europe, составит около € 1,000.



В издании подчеркивают, что пока вопрос о медицинских турах обсуждается заинтересованными сторонами и профильными ведомствами. Судя по всему, идея об авиатурах за прививкой "Спутником V" уже некоторое время "летает" в воздухе. Не так давно в интервью "Свободной прессе" ее высказал и известный немецкий политолог Александр Рар.



Видимо, в ближайшее время идея может обрести вполне реальные очертания. Однако открытым остается вопрос официального признания российского сертификата о вакцинации и самой вакцины Евросоюзом. Пока брюссельские чиновники и ответственные ведомства не спешат с решением этих вопросов.



Ведущий научный сотрудник исследований института Европы РАН Александр Камкин считает, что появление идеи прививочных туров обусловлено высокой оценкой вакцины "Спутник V", которую дают, в том числе международные эксперты.



- Около месяца назад мне довелось изучать исследование, где "Спутник V" поставили на третье место после пфайзеровской и другой американской вакцины, AstraZeneca, кстати, в рейтинге намного ниже стоит. Доказана эффективность нашей вакцины, очевидна более низкая стоимость по сравнению с американскими вакцинами. Наша вакцина также не запятнана в скандалах вокруг вакцин. Играет роль и транспортная доступность Москвы из Германии.



В ряде государств уже приняли решение о закупке российской вакцины, в том числе в Европе. Думаю, что немцы опасаются, как бы не случился очередной локдаун весной этого года, поэтому рассматривается и вариант Люфтганзы.



"СП": - Не последуют ли новые обвинения в том, что Россия использует вакцину в политических целях?



- Россию постоянно обвиняют, что она разрушает единство Европы, что поставки российского газа - это тоже оружие, нацеленное на дестабилизацию. Сейчас утверждают, что российская вакцина угрожает безопасности Европы. Это, конечно, вздор.



Есть одно "но". Мощностей российских производителей пока не хватает для повальной вакцинации в сжатые сроки, она проводится поэтапно. Впрочем, я не склонен полагать, что подобные прививочные туры будут носить столь массовый характер, что "полки российских аптек" опустеют. Речь может идти о нескольких тысячах человек, потому что билеты не из дешевых.



Скорее всего, прилетать будут те, кто не доверяет американским фармпроизводителям или по каким-то причинам предпочитают российскую вакцину. На доступность нашей вакцины для граждан России это не повлияет.



Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро "Духина и партнеры" Екатерина Духина отмечает, что мир стремительно меняется и вакационные паспорта скоро станут новой реальностью, войдут в законодательство многих стран.



- По-другому решить вопрос с пандемией никогда ни у кого не получалось. Пример, который унес жизнь многих миллионов людей в начале прошлого века (1918−1920, испанский грипп - ред.), показал, что вакцинация - единственное средство, способное справиться с подобного рода эпидемиями.



Вопрос внесения "Спутника V" в состав сертифицированных вакцин Евросоюза - это вопрос достаточно короткого периода времени. Для меня это абсолютно очевидно, поэтому, возможно, и Люфтганза смотрит в будущее.



"СП": - Не приведет ли это к скандалам, связанным с обвинениями России в использовании вакцины в политических целях? Кроме того, вакцинация россиян также идет медленно, производство пока только налаживается, а свои граждане, как заявляет руководство страны, в приоритете.



- С началом пандемии и вакцин в мире появилось такое понятие как вакцинодипломатия. Каждый гражданин, не важно, какой страны, вправе решать вопросы, относящиеся к его частности жизни самостоятельно, без оглядки на свое государство и на то, как оно расценивает сертификацию того или иного лекарства.



У меня вызывает недоумение то, что российские граждане не торопятся в прививочные пункты, хотя это может спасти много жизней. Если власти нашей страны сочтут возможным прививать здесь не только своих, но и иностранных граждан, то почему бы и нет. Я считаю, что это прекрасный пример вакцинодипломатии, который мы могли бы показать всему миру.



А вот врач врач-эпидемиолог, академик РАН, депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко видит серьезные препятствия на пути прививочных туров.



- Чтобы любому человеку сделать прививку, существует определенный порядок: он осматривается врачом с учетом его медицинской карты за многие годы - какие есть заболевания, какие прививки сделаны, потом врач измеряет давление, температуру, смотрит состояние на данный момент и решает, можно ли делать прививку. Это международный порядок, а не просто "я захотел".



После прививки следует запись в медицинских документах о прививке, выдается сертификат о вакцинации. К пресловутому разговору о выдаче паспортов (о вакцинации - ред.): на самом деле уже не одно десятилетие существует международная форма документа, где фиксируется любая прививка.



Люфтганза, конечно, может привезти сюда людей, но у нас нет их документов, у наших врачей нет данных о здоровье тех, кто приедет. Если только они приедут со своими медицинскими картами. Конечно, молодого парня можно привить и без этого, не особо вникая в его анамнез, но что касается пожилых, а они первые, кого надо прививать, то это риск и может быть даже трагический исход. Люфтганза привезет, но возьмутся ли наши врачи?



Проще привезти вакцину в Германию или другую страну. На днях премьер Словакии говорил разумные вещи - если есть возможность защитить людей, то давайте их защитим. А сегодня президент Словакии выдала целый ряд сентенций о том, что это нарушает этику взаимоотношений внутри Евросоюза, которые не зарегистрировал российскую вакцину. Пусть это будет на ее совести этой. А в Словакии есть своя национальная система регистрации лекарственных препаратов.



Китайцы сделали семь вакцин и спокойно прививают и себя, и некоторые другие страны обеспечили. Остальные играют.



3 марта 2021