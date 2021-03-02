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Сайлаукызы Саулекуль назначена послом Казахстана в Марокко
21:13 03.03.2021

Сайлаукызы Саулекуль назначена послом Казахстана в Марокко

Сайлаукызы Саулекуль назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Марокко, сообщает zakon.kz.

Соответствующий указ подписал президент.

Родилась 22 октября 1968 года в Алматы. Окончила Алматинский педагогический институт иностранных языков, Дипломатическую Академию МИД РК. Специалист в области международных отношений.

Свою трудовую деятельность начала в 1992 году преподавателем французского языка Алматинского государственного университета им. Абая. В 1993 году переходит на дипломатическую службу в МИД в качестве референта отдела переводческого обеспечения. Работала в Центральном аппарате МИД РК на различных должностях, а также была командирована в Посольства Казахстана во Франции, Израиле, Бельгии, Вьетнаме. В 2012-2015 годы возглавляет Институт дипломатии при Академии государственного управления при Президенте РК.

До назначения Послом Казахстана в Марокко являлась заместителем директора Департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки МИД РК.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника IІ класса.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
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