Сайлаукызы Саулекуль назначена послом Казахстана в Марокко

21:13 03.03.2021

Сайлаукызы Саулекуль назначена послом Казахстана в Марокко



Сайлаукызы Саулекуль назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Марокко, сообщает zakon.kz.



Соответствующий указ подписал президент.



Родилась 22 октября 1968 года в Алматы. Окончила Алматинский педагогический институт иностранных языков, Дипломатическую Академию МИД РК. Специалист в области международных отношений.



Свою трудовую деятельность начала в 1992 году преподавателем французского языка Алматинского государственного университета им. Абая. В 1993 году переходит на дипломатическую службу в МИД в качестве референта отдела переводческого обеспечения. Работала в Центральном аппарате МИД РК на различных должностях, а также была командирована в Посольства Казахстана во Франции, Израиле, Бельгии, Вьетнаме. В 2012-2015 годы возглавляет Институт дипломатии при Академии государственного управления при Президенте РК.



До назначения Послом Казахстана в Марокко являлась заместителем директора Департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки МИД РК.



Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника IІ класса.