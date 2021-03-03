США и ЕС синхронно ввели против РФ санкции. За "навальняшу"

21:31 03.03.2021 У санкций два союзника - США и ЕС

Вашингтон и Брюссель ввели ограничения против Москвы по делу Алексея Навального



США и ЕС ввели скоординированные санкции против России из-за дела оппозиционера Алексея Навального. Под американские ограничения попали семь должностных лиц и три научно-исследовательских института, которые Вашингтон считает причастными к производству химического оружия. Основной новеллой стали не сами ограничительные меры, а именно подчеркнуто единый "санкционный голос", которым заговорили власти США и руководство Евросоюза. В Москве уже дали понять, что не оставят такие шаги без ответа.



"Заплатить за свое поведение"



"Сегодня в рамках решительной реакции американских властных структур на отравление и лишение свободы оппозиционера Алексея Навального Министерство финансов вводит санкции против семи должностных лиц высокого ранга российского правительства. В рамках этих мер Минфин присоединяется к Госдепартаменту и Министерству торговли",- сказала представитель администрации президента США, выступая на условиях анонимности во время конференц-звонка с журналистами.



Сотрудница администрации подчеркнула, что Вашингтон не ищет перезагрузки отношений с Москвой, но также не добивается и эскалации. "Мы считаем, что США вместе с партнерами должны действовать четко и вынудить Россию заплатить за свое поведение, когда оно пересекает границы, уважаемые ответственными государствами. Мы полагаем, что должны быть некие границы того, как далеко зайдут конфронтационные аспекты наших отношений",- уточнила она, подчеркнув, что меры вводятся в координации с руководством Европейского союза. Используются два основания: арест и помещение в тюрьму Алексея Навального, а также "применение химического оружия".



Санкции ввели против:



директора ФСБ Александра Бортникова,

директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова,

генпрокурора Игоря Краснова,

заместителей министра обороны Павла Попова и Алексея Криворучко,

первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко,

начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина.

Отметим, что господа Криворучко, Попов, Кириенко и Ярин фигурировали в европейском черном списке, который был одобрен (также в связи с делом Навального) в октябре прошлого года.



Что касается части с юридическими лицами, то туда вошли Государственный НИИ органической химии и технологии (ФГУП "ГосНИИОХТ"), ФГБУ "27 Научный центр" и 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны РФ. 14 компаний также будут добавлены в санкционный список Министерства торговли: ранее представитель администрации Джо Байдена говорил о 13 коммерческих компаниях, включая девять в России, три в Германии и одну в Швейцарии, а также о некоем "государственном исследовательском институте в России". Любой экспорт и реэкспорт продукции, связанной с этими организациями, будет подпадать под лицензионный режим США "с презумпцией отказа" в лицензии. Мотивировка следующая: "Все эти стороны вовлечены в разные аспекты производства элементов биологического оружия и химического оружия".



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Кроме того, CША вносят Россию в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий и вводят запрет на предоставление кредитов американскими правительственными финансовыми организациями, в том числе экспортно-импортным банком. Прекращается всякая помощь России кроме экстренной гуманитарной. Эти меры вступят в силу спустя 15 дней после уведомления о них Конгресса.



Вашингтон также пообещал продолжить "давать ответ на российские действия", в том числе на кибератаку на программное обеспечение компании SolarWinds. Вместе с тем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сотрудничество по стратегическим вопросам с Россией будет продолжено. В частности, выведут из-под режима санкций и сотрудничество в космосе.



По данным американских СМИ, европейские и американские чиновники намеренно договорились скоординировать свои действия: когда в Вашингтоне было девять утра, а в Брюсселе уже три часа дня, на профильных сайтах появилась официальная информация о санкциях.

В руководстве ЕС заявили: под ограничительные меры попали уже упомянутые Игорь Краснов и Александр Калашников, а также председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов.



Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пояснил, что санкции вводятся против тех, "кто отвечает за арест, выдвижение обвинения и приговор Алексею Навальному". Во вторник была опубликована и более подробная мотивировочная часть. "На своей должности он курирует всю деятельность ФСИН и в качестве директора несет ответственность за серьезные нарушения прав человека в России, включая случаи незаконного задержания и лишения свободы",- говорится, в частности, про Александра Калашникова.



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Вместе с ним ответственность за "серьезные нарушения прав человека" и незаконные задержания разделяют, с точки зрения ЕС, и остальные трое мужчин. Кроме того, Виктора Золотова и Игоря Краснова обвиняют в "обширном и систематическом подавлении свободы мирных собраний". Наконец, для каждого прописана связь с делом Алексея Навального. Например, господину Калашникову вменяют в вину требование со стороны ФСИН о появлении для отметки в уголовно-исполнительной инспекции и незаконное задержание Алексея Навального по прибытии в РФ. А Виктору Золотову - применение насилия против участников "акции в поддержку Навального" 23 января 2021 года.



Ввести ограничительные меры против граждан РФ за действия, совершенные за пределами ЕС, позволил новый санкционный механизм, появившийся в конце прошлого года. В европейской прессе его сразу же назвали "европейским "актом Магнитского"" (по аналогии с таким же американским законом): он позволяет вводить персональные санкции против нарушителей прав человека в разных странах.



"Не сюрприз"



Что показательно, роли фигурантов списка прописаны четко, однако основное уголовное преследование господина Навального СКР осуществлял не сейчас, а несколько лет назад в рамках так называемого дела "Ив Роше", по которому он был осужден условно. Новое уголовное преследование господина Навального инициировала ФСИН, но не в лице ее директора Калашникова - в конце декабря в розыск оппозиционера лично объявил начальник московского управления ведомства Сергей Мороз.



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В Шереметьево, куда прилетел из Германии Алексей Навальный, его, по официальным данным, задержали сотрудники МВД, а все дальнейшие решения по судьбе оппозиционера принимали суды, а не руководители правоохранительных органов. К судьям же претензий никто не предъявил. Генпрокуратура действительно не раз предупреждала о том, что планируемые акции в поддержку господина Навального являются незаконными, отмечая: они проводились в условиях пандемии коронавируса и без соответствующих разрешений.



Надзорные органы же действовали в рамках своих полномочий - ст. 25.1 закона "О прокуратуре" предписывает ей "при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях" направлять предостережения о "недопустимости нарушения закона". Действия ОМОНа во время акций оценивал уже СКР, отказавшийся возбуждать уголовные дела о превышении бойцами должностных полномочий (ст. 286 УК), но возбудивший десятки дел в отношении сторонников господина Навального по ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК. Законность их уголовного преследования подтвердила прокуратура. Впрочем, правозащитники - как внутри страны, так и представляющие международные организации - с такой трактовкой событий в РФ, последовавших за арестом Алексея Навального, категорически не согласны.



Официально в российских ведомствах санкции не комментируют.



Как полагают источники "Ъ", в связи с введением персональных санкций определенные проблемы могут возникнуть прежде всего у генпрокурора Игоря Краснова, через ведомство которого осуществляется международно-правовое сотрудничество всех силовиков.

Зарубежных активов ни у кого из силовиков, оказавшихся под санкциями, нет, но генпрокурор в силу занимаемой должности должен периодически встречаться с иностранными коллегами, подписывая различные соглашения. Однако даже если господин Краснов станет невъездным в страны ЕС и США, это не означает, что теперь они откажутся выдавать обвиняемых и подозреваемых, а также участвовать в обмене информацией по уголовным делам. На этот счет заключены соответствующие договоры, кроме того, страны действуют по принципу взаимности. Определенные сложности, отметим, были и раньше, при предшественнике господина Краснова Юрии Чайке - Британия и США фактически игнорировали все запросы, поступающие из России. При этом следует отметить, что непосредственно бумаги поступают за границу далеко не всегда за подписью генпрокурора, а обычно - за подписью его заместителя, курирующего главное международно-правовое управление, или начальника этого главка.



Еще один участник санкционного списка - председатель СКР Александр Бастрыкин - уже находится под санкциями с 2017 года в связи с принятием "закона Магнитского". Тогда главного следователя страны объявили персоной нон грата США и Великобритания. Однако генерал юстиции России не только выезжал в рабочие командировки за рубеж, но и участвовал в официальных мероприятиях различных международных правоохранительных структур, в частности, Интерпола. Посещая сессии Генассамблеи международной полицейской организации, он встречался и с ее руководителями.



Тем временем реакция российских политиков на новые санкции была ожидаемо бурной.

"Решение ЕС и США - это классическая подтасовка, подбрасывание "улик" в нерасследованную ситуацию с целью подтвердить свою "единственно верную" версию происшедшего. "Виновные" не определяются, а произвольно назначаются без какого-либо учета принципа презумпции невиновности",- заявил "РИА Новости" глава международного комитета Совета федерации Константин Косачев.



В Москве заранее пообещали жестко отреагировать на западные санкции. "Для нас это не сюрприз, мы уже комментировали неоднократно. Евросоюз продолжает идти абсолютно неправовым путем, это абсолютно тупиковый путь, который разрушающе действует на двусторонние отношения и никоим образом не отвечает интересам самих европейских стран",- заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко еще до публикации европейского черного списка. "Им пора задуматься, а достигают ли они какой-то цели, продолжая эту политику... Является ли эта политика эффективной и достигает ли она своей цели. Ответ будет очевиден, цели эта политика не достигает",- попытался приподняться над вопросом пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.



"Реагировать будем однозначно. Никто не отменял правила дипломатии, одно из правил - это взаимность",- куда менее двусмысленно предупредил Сергей Лавров.



Алексей Наумов, Галина Дудина, Николай Сергеев



Газета "Коммерсантъ" №36 от 03.03.2021, стр. 1 Источник - kommersant.ru

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