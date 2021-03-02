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|У КырПолитКлоуна Текебаева опять отобрали депутатский мандат. В который раз?
23:13 03.03.2021
Омурбек Текебаев лишился депутатского мандата
514 003 марта 2021 17:58 - Мария Стрельцова
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Омурбек Текебаев лишился депутатского мандата
Сегодня Верховный суд оставил в силе прежние судебные решения по мандату Омурбека Текебаева. Об этом сообщает информационный портал super.kg со ссылкой на Верховный суд.
Верховный суд оставил в силе решение Бишкекского административного суда и Бишкекского городского суда о признании недействительным постановления ЦИК о возврате депутатского мандата О. Текебаеву.
Напомним, активист Темирлан Ормуков обращался в Административный суд Бишкека, заявляя о незаконности возврата мандата Текебаеву. 23 ноября Административный суд рассмотрел иск и признал недействительным постановление ЦИК. Бишкекский горсуд оставил в силе решение Административного суда.