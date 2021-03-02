У КырПолитКлоуна Текебаева опять отобрали депутатский мандат. В который раз?

23:13 03.03.2021

Омурбек Текебаев лишился депутатского мандата

514 003 марта 2021 17:58 - Мария Стрельцова

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Омурбек Текебаев лишился депутатского мандата



Сегодня Верховный суд оставил в силе прежние судебные решения по мандату Омурбека Текебаева. Об этом сообщает информационный портал super.kg со ссылкой на Верховный суд.



Верховный суд оставил в силе решение Бишкекского административного суда и Бишкекского городского суда о признании недействительным постановления ЦИК о возврате депутатского мандата О. Текебаеву.



Напомним, активист Темирлан Ормуков обращался в Административный суд Бишкека, заявляя о незаконности возврата мандата Текебаеву. 23 ноября Административный суд рассмотрел иск и признал недействительным постановление ЦИК. Бишкекский горсуд оставил в силе решение Административного суда.