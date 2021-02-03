США решили не ссориться с Турцией, - "НГ"

00:23 04.03.2021

Администрация Байдена, несмотря на разногласия, намерена и далее сотрудничать с Эрдоганом



Геннадий Петров

3.02.2021



Эрдогану пока не стоит опасаться гнева США.

При всем недовольстве политикой Реджепа Тайипа Эрдогана Белый дом собирается и далее сотрудничать с Турцией, без содействия которой американцы не могут обойтись в Сирии. Такой вывод следует из заявления главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса. Оно последовало за письмом, которое направили госсекретарю Энтони Блинкену американские конгрессмены, требующие ужесточения курса в отношении Турции.

Судя по заявлению Прайса, администрация Байдена не настроена на конфронтацию с Эрдоганом, по крайней мере пока. "У нас есть общие интересы с турецкими партнерами касательно Сирии. Мы продолжим конструктивно работать с Турцией для достижения наших общих интересов в дальнейшем", – сказал пресс-секретарь Госдепа.



Воздержаться от критики Турции Прайс решил в тот самый момент, когда, казалось бы, от Белого дома ждут противоположного. Во-первых, вызывающе действуют сами турецкие власти. Так, глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил 3 марта, что, несмотря на давление США, его страна не намерена разрывать переговоры с РФ о приобретении второго полка системы ПВО С-400. Именно покупка этих новейших российских систем вызвала серьезный кризис в американо-турецких отношениях и стала причиной введения санкций со стороны Соединенных Штатов. Кроме того, в той же Сирии турки активизировали свою деятельность против курдской группировки "Отряды народной самообороны". В Вашингтоне ее считают союзником, в Анкаре – сирийским ответвлением смертельного врага: Рабочей партии Курдистана (РПК). Как сообщает турецкое агентство Anadolu, за февраль в Турции и за ее пределами "нейтрализовано" 126 представителей этих организаций. На собственно турецкой территории за тот же период по подозрению в связях с РПК задержано 487 человек, 80 из них арестовано.



Во-вторых, активных действий против Эрдогана от администрации Байдена требуют в Конгрессе. Более 170 законодателей, как республиканцев, так и демократов, подписали письмо, адресованное Блинкену, в котором его настоятельно призывают обратить внимание на нарушения прав человека в Турции. "Президент Эрдоган и его Партия справедливости и развития использовали свои почти два десятилетия у власти, чтобы ослабить судебную систему Турции, поставить политических союзников на ключевые военные и разведывательные посты, подавить свободу слова и свободу печати и незаконно заключить в тюрьму политических оппонентов, журналистов и представителей меньшинств", – сказано в письме.



По данным, приводимым конгрессменами, получается, что с 2016 года, момента подавления попытки переворота в Турции, репрессии в этой стране приобрели массовый характер. Утверждается, что под стражу были взяты более 80 тыс. человек. Причем под арест попали даже трое турок – сотрудников Госдепартамента. Большой резонанс в США, но не за пределами страны получило дело протестантского пастора, американского гражданина Эндрю Брансона. Его арестовали в Турции несколько лет назад по целому букету обвинений, в числе которых связь с РПК. Эрдоган не особенно скрывал, что на самом деле рассматривает Брансона как кандидата на обмен. По мысли турецкого лидера, за освобождение пастора США должны были передать проповедника Фетхуллаха Гюлена. Его турецкие власти считают вдохновителем и организатором попытки переворота 2016 года. Гюлен сейчас находится в США, где ему предоставили политическое убежище.



Обмен не состоялся. В 2018 году после долгих переговоров и введения американских санкций против ряда турецких должностных лиц Брансона освободили. Однако в Конгрессе до сих пор высказываются мнения, что Эрдоган легко отделался. Среди инициаторов нынешнего письма Блинкену – конгрессмен Сет Мултон, выступавший в поддержку Брансона.



Заявление Прайса похоже на своеобразный ответ американским законодателям, доказательство того, что ссора с Турцией для Байдена нежелательна.



"Какой-то кардинальный пересмотр отношений двух стран маловероятен. Определенная корректировка отношений двух стран, но больше вербальная, возможна", – предположил в беседе с "НГ" руководитель Центра "Европа – Ближний Восток" Института Европы РАН Александр Шумилин.



Эксперт полагает, что американская политика на турецком направлении будет тесно связана с тем, как будет действовать в отношении Эрдогана Евросоюз. Пока нет признаков того, что в Брюсселе решили всерьез ссориться со страной, от которой зависит решение многих актуальных для Европы проблем – например, проблемы нелегальной миграции из Ближнего Востока, которая пока сдерживается благодаря лагерям беженцев в Турции. Ярким свидетельством того, что ЕС настроен на переговоры, а не на противостояние с официальной Анкарой, стали онлайн-переговоры Эрдогана и его давнего критика, президента Франции Эмманюэля Макрона. Турецкий лидер назвал их успешными.