За узбекского профессора Оллакулова, пытавшегося создать независимую полит-партию, взялись узб-"правоохранители"

01:50 04.03.2021

ТЕРМЕЗСКИЙ ПРОФЕССОР, ПЫТАВШИЙСЯ СОЗДАТЬ НЕПОДКОНТРОЛЬНУЮ ВЛАСТЯМ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ, ЗАДЕРЖАН В ТАШКЕНТЕ И ДОПРОШЕН В АНДИЖАНЕ



Понедельник, 01 Марта 2021



28 февраля в узбекском сегменте интернета распространилась видеозапись, запечатлевшая произошедшее двумя днями ранее задержание в своей квартире в Юнусабадском районе Ташкента известного своей политической активностью узбекского ученого-экономиста профессора и бывшего ректора Термезского госуниверситета Хидирназара Оллакулова, инициатора создания в Узбекистане социал-демократической (оппозиционной) партии "Правда и прогресс". Кроме того, он изъявил желание баллотироваться на предстоящих осенью этого года президентских выборах, и составить конкуренцию Шавкату Мирзиееву.



"Это не операция по обезвреживанию террористов. Это не Минск, это Ташкент. Это захват дома профессора Хидирназара Оллакулова в день, когда должен был состояться съезд новой партии, которую он хотел зарегистрировать", - говорится в предисловии к видеопубликации.



Шокирующие кадры силового захвата оппозиционного политика, чья "вина" заключалась лишь в его критическом осмыслении роли действующего президента и вполне укладывающемся в конституционные нормы намерении создать новое партийное объединение, напоминают детектив-боевик.



Напомним, что история произошла 26 февраля, и первым о ней через прямую онлайн-трансляцию в Фейсбуке и на Ютубе известил общественность сам политик, демонстрируя, как "в лучших традициях жанра" его квартиру в столичном спальном районе штурмуют не менее двух десятков нацгвардейцев. На видео хорошо слышно, как в дверь снаружи без умолку стучат, пинают и звонят, а сам обороняющийся комментирует происходящий произвол.



Тот факт, что ученый-экономист был задержан буквально накануне запланированного на 26 февраля съезда своей незарегистрированной партии "Правда и прогресс", который должен был состояться в одном из центральных свадебных залов Ташкента "Оксарай", по мнению пользователей соцсетей, не нуждается в особых комментариях.



Как сообщали независимые СМИ, о проведении мероприятия было известно всем его участникам, на него были приглашены также представители международных организаций и дипломатических миссий.



По словам 65-летнего Хидирназара Оллакулова, накануне ему вручили повестку с приглашением в Балыкчинское РОВД Андижанской области в качестве допрашиваемого по конкретному уголовному делу (какое именно - поначалу не уточнялось) к 9 часам утра на 26 февраля.



"Каким образом я бы мог добраться в Балыкчи в течение считанных часов, если на улице непогода. Помимо этого, приглашены люди для участия в нашем партийном курултае (съезде - ред.). Считаю, что все это вместе взятое является действиями, направленными на уничижение моих политических прав", - цитирует оппозиционного политика "Озодлик".

Ведя трансляцию из осажденного силовиками дома, Оллакулов говорит, что и "другие его соратники-активисты в это самое время окружены в своих домах-квартирах, не имея даже возможности выйти на улицу".



На видеокадрах видно, как, едва открыв дверь, ученый чуть не оказался в тисках агрессивных атакующих, ему с трудом удалось вырваться и захлопнуть дверь.



28 февраля Хидирназар Оллакулов уже из своего дома подтвердил в беседе с медиакорпорацией, что двумя днями ранее после обеда его, применив силовые методы, принудительно увезли из Ташкента сотрудники Андижанского областного УВД. Утром 27-го они спешно провели медицинское освидетельствование (чтобы избежать дальнейших обвинений в применении к нему физического насилия и пыток - ред.) и позже доставили в Булакбашинский районный ОВД (Почему не в Балыкчинский, как указывалось в повестке? Это осталось загадкой - ред.), где продержали на допросе у следователя до 10 часов вечера, не допустив к нему даже положенного по закону адвоката.



Со слов лидера инициативной группы социал-демократов, он был доставлен в Булакбашинский РОВД в качестве свидетеля в рамках уголовного дела, открытого по статье 141-2 УК (нарушение законодательства о раскрытии сведений о личности).



Примечательно, что первоначальный статус свидетеля Хидирназара Оллакулова следом был заменен на "правонарушителя": оказалось, его подозревают в публикации информации о местном жителе в интернете без его разрешения (ч. 1 ст. 141 УК РУз), а также в нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 46 КоАО). При этом кем же является этот "несчастный пострадавший", - не разглашается.



После допроса "диссидента отпустили домой, но обвинения, выдвинутые против него, все еще остаются в силе.



А вот по-настоящему пострадали от преследования оппозиционера близкие члены его семьи: "Озодлик" подробно описывает, как Юнусабадский районный административный суд приговорил его дочь Нилуфар Аллакулову, ее мужа Акрома Базарова и внука Шахриера Таджиева, обвиненных в "нарушении общественного порядка" и "попытке оказать групповую помощь" отцу, к штрафам в размере от 3-кратного базового расчета и до 5-кратного (1 БРВ - 245.000 сумов - $22). При этом все члены семьи были избиты (у внука зафиксировано сотрясение мозга), а на их автомобиль, стоявший возле Булакбашинского РОВД в Андижане в ожидании выхода отца после допроса, вдруг "случайно" наехала лошадь, измяв машину…



Банкетный зал закрылся на ремонт



Инициатор создания новой партии считает, что главная цель власти - не допустить организации СДП "Правда и прогресс", не укладывающейся в программу видения правительственных функционеров, - в настоящий момент увенчалась успехом. Однако профессор надеется, что, несмотря ни на какие преграды, "в ближайшее время съезд партии все равно будет созван и проведен". К слову, зал для свадебных торжеств "Оксарай", где должны были встретиться участники съезда по созданию СДП, спешно закрылся "на ремонт".



Показательно, что данная информация, оказалась подчеркнуто незамеченной официально "свободными" СМИ Узбекистана, что лишний раз показывает парализующую силу самоцензуры.



Напомним, в 2020 году ученый-экономист Хидирназар Оллакулов публично объявил о своем намерении участвовать в предстоящих в октябре 2021 года президентских выборах. Он не раз критиковал неумелое управление страной Шавкатом Мирзиеевым, отметив плачевное состояние экономики богатой ресурсами республики, 70-75 процентов населения которой сегодня находится на грани нищеты.



Соб. инф.