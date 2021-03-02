Планы на ветер: почему комитет ОПЕК+ не дал рекомендаций по добыче

01:53 04.03.2021

Рынок ожидает завтрашнего решения картеля по увеличению квот до 1,5 млн баррелей



Валерий Воронов



Страны ОПЕК+ могут увеличить объемы добычи нефти в ближайшие месяцы. По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, речь может идти о 0,5–1,5 млн баррелей в сутки. Точный размер должен быть определен на заседании министров стран-участниц ОПЕК+ 4 марта. В преддверии встречи министерский мониторинговый комитет картеля сохранил интригу, не дав своих рекомендаций по уровню добычи. Страны ОПЕК+ видят перспективы восстановления мировой экономики и роста спроса на энергоносители, но, с другой стороны, могут опасаться третьей волны коронавируса, роста запасов нефти, а также замедления экономических процессов в Индии и Китае, говорят эксперты. Впрочем, увеличение производства черного золота на указанные объемы не приведет к снижению котировок - они сохранятся на уровне выше $60, считают аналитики.



Отсутствие единомыслия



3 марта заседание мониторингового комитета ОПЕК+ завершилось без рекомендаций по параметрам сделки альянса после марта, сообщил "Известиям" источник, знакомый с итогами встречи. Решение по будущим уровням добычи нефти примут 4 марта все министры альянса. Как сообщалось ранее, участники соглашения рассматривали возможность ее увеличения.



- То, что нет рекомендаций, - это локальный позитив для рынков. Есть ожидание увеличения добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, а сегодня оно озвучено не было. Сохраняется интрига, это дает почву для повышенной волатильности, - сказал "Известиям" руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.



3 марта в преддверии переговоров стран картеля нефтяные котировки показали изменчивость. Цена на нефть марки Brent с 9:30 мск до 11:45 мск упала с $63,19 до $62,68 за бочку. При этом к 20:15 мск стоимость черного золота достигла отметки в $64,40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Лондонской биржи ICE.



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Но более реалистичным сценарием эксперты считают средний уровень котировок в $60 за баррель



Пока в ОПЕК+, вероятно, нет единомыслия, полагает генеральный директор "Универ Капитала" Асхат Сагдиев. Страны картеля могут остановиться на решении увеличить объемы от 0,5 млн до 1 млн баррелей в сутки, считает он. Это меньше, чем ждет рынок, но в комментариях организация может сообщить о готовности к дополнительному снижению при улучшении спроса и закреплении экономического роста, отметил эксперт.



4 марта на итоговое решение стран ОПЕК+ будет влиять баланс спроса и предложения, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.



- По прогнозам, потребление в 2021 году останется ниже уровня 2019 года на 4–6%. Кроме того, динамика пандемии также имеет серьезное значение для решений альянса, будет оцениваться и уровень запасов нефти в США, - сказал эксперт.



Изначальный план сделки ОПЕК+, оговоренный еще в апреле прошлого года, подразумевал постепенное восстановление нефтедобычи в 2021 году после ее резкого сокращения в 2020-м. С 1 мая участники картеля снизили производство черного золота на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца в сравнении с октябрем 2018 года. С августа добычу немного нарастили - сокращение составило уже 7,7 млн баррелей в сутки до конца года.



Однако из-за опасений по поводу второй волны распространения коронавируса в январе 2021 года страны нефтяного картеля решили, что в феврале и марте производство черного золота смогут нарастить только Россия и Казахстан - на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки соответственно. При этом Саудовская Аравия с 1 февраля 2021-го в одностороннем порядке сократила добычу на 1 млн баррелей в сутки.



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Возможные решения



Есть два наиболее вероятных решения ОПЕК+ по объему нефтедобычи, считает Артем Деев. Первый вариант - уже упомянутое увеличение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки. В этом случае Саудовская Аравия снимет ограничение по сокращению добычи на 1 млн баррелей на февраль и март, плюс добавляются 500 тыс. баррелей для других участников картеля, отметил аналитик.



Второй вариант - увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки на период апреля, при этом Саудовская Аравия сохранит нынешнее ограничение, считает эксперт.



Среди важных факторов, которые альянс должен учесть при определении параметров сделки, аналитик назвал перспективы третьей волны COVID-19, рост запасов нефти в США (по итогам прошлой недели они выросли на 7 млн баррелей), а также замедление экономических процессов в Индии и Китае в феврале этого года.



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- Вероятнее всего, будет принято решение повысить добычу только на 500 тыс. баррелей в сутки в апреле, чтобы отследить дальнейшую динамику. Это решение альянса не приведет к дестабилизации котировок, которые останутся в рамках $60–63 за баррель, - заключил Артем Деев.



Даже если в ОПЕК+ примет решение об увеличении нефтедобычи на 1,5 млн баррелей нефти в сутки, это не обрушит рынок, а сгладит баланс между спросом и предложением, добавил Александр Разуваев.



- Цены на нефть в 2021 году откровенно радуют. Уже в I квартале черное золото вышло в коридор $60–70 за баррель. Вероятно, что с окончанием марта дополнительные ограничения в ОПЕК+ завершатся и с апреля добыча нефти в странах альянса может увеличиться, - сказал эксперт.



По его мнению, цена на нефть в ближайшей перспективе сохранит уровень выше $60 за баррель.