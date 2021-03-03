 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай не хочет вступать в военный союз с Россией, - В.Скосырев
08:04 04.03.2021

Пекин опасается, что его втянут в конфликт Вашингтона и Москвы
Владимир Скосырев

3.03.2021

Сотрудничать с российской армией в Китае готовы, но действовать единым фронтом против НАТО не хотят.
Создавать с Россией единый фронт против НАТО Китай не планирует, заявило Минобороны КНР. Его представитель подчеркнул, что военные связи двух стран служат опорой стратегического партнерства. Но стороны, по его словам, придерживаются принципа неучастия в блоках и не желают конфронтации ни с кем. Этот комментарий призван успокоить зарубежную прессу и китайских экспертов, которые не забыли слов президента РФ Владимира Путина о том, что российско-китайский альянс не исключен. По существу, отвергая такой вариант, Пекин дает Вашингтону понять, что все еще надеется уладить с ним противоречия.

Слово не воробей, вылетит, не поймаешь. Приводя в одном из недавних интервью эту пословицу, Путин вряд ли имел в виду собственное высказывание о российско-китайском союзе, сделанное в октябре: "Вообразить все можно.

Мы всегда исходили из того, что наши отношения достигли такой степени взаимодействия и доверия, что мы, в общем, в этом не нуждаемся, но теоретически вполне можно себе такое представить".

Как бы то ни было, идея формирования военного пакта между РФ и КНР продолжает будоражить умы аналитиков в Китае, да и на Западе. В Америке в журнале National Interest и других изданиях можно ознакомиться с советами, обращенными к Вашингтону: не надо усердствовать в давлении на Россию, а то загоним ее в лапы китайского дракона.

А в Пекине Чэн Ицзюнь, сотрудник Китайской академии общественных наук, призывает руководство государства и мысли не допускать о союзе с Россией. "Военные альянсы – наследие холодной войны, и нет никакой законной нужды в том, чтобы Китай стал их частью. НАТО было создано для противодействия СССР, а не Китаю. И пока эта организация не принесла вреда коренным интересам Китая. Если же альянс возникнет, он втянет Пекин в конфликты Европы с Россией", – предупреждает Чэн.

Другие китайские эксперты тоже не скрывают опасений, как бы Москва не убедила Пекин в том, что фронт сопротивления Западу все же создавать нужно. Последствия были бы трагическими. По словам Ни Лесюна, военного эксперта из Шанхая, "только страны, которые намереваются вести войну, объявляют о планах заключить военные союзы. Тем самым они загоняют себя в угол и лишают пространства, нужного для переговоров".

Военный специалист, живущий в Пекине, дал интервью газете South China Morning Post на условиях анонимности. И понятно, почему. Ведь он затронул в разговоре председателя КНР Си Цзиньпина. По словам эксперта, Си и Путин называют друг друга лучшими друзьями. Но лидер КНР хорошо помнит о том, как произошел раскол между Китаем и СССР. У Си есть личный контакт с Путиным, но у него есть связи и с президентом США Джозефом Байденом. "Не такой Си человек, чтобы его можно было столкнуть с собственной позиции".

Стоит отметить, что негативные комментарии китайских аналитиков об альянсе опубликовала газета, выходящая в Гонконге. А "Жэньминь жибао", центральный орган Компартии Китая, и государственные агентства раскрыли только ту часть выступления представителя Минобороны, где он толковал о позитивных аспектах военных связей КНР и РФ. Было подчеркнуто, что они основаны на "взаимном уважении, справедливости, беспристрастности, сотрудничестве и обоюдном выигрыше".

Так что же означает это заявление и почему оно сделано именно сейчас? В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин отметил: "Вопрос в том, что понимать под военным союзом. И российская, и китайская внешнеполитическая риторика долгое время строились на критике самой идеи союзов. Говорилось, что сама блоковая концепция устарела, Россия утверждала, что НАТО – устаревшая и ненужная организация. И это при том, что у самой России есть союзники по ОДКБ. Китай тоже критиковал американскую систему союзов. Поэтому сторонам невозможно признать, что они могут заключить союз. Если даже их отношения будут обладать чертами, присущими союзу, они на уровне риторики будут говорить: "Это другое, это очень тесное партнерство, взаимопомощь и дружба".

В реальности РФ и КНР связывают обязательства, прописанные в договоре 2001 года. Там говорится, что в случае возникновения угрозы для одной из сторон нужно провести консультации о способах устранения угрозы. Если посмотреть, скажем, американо-японский договор или договор НАТО, то там обязательства тоже расплывчаты. Формулировки в российско-китайском договоре тут от них не очень отличаются". Почему этот вопрос был поднят сейчас? Это, по мнению Кашина, объясняется тем, что на РФ и КНР оказывают все более сильное давление. И рассуждения о возможном союзе – способ припугнуть оппонентов.

Источник - ng.ru
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