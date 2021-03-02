|Умер слепой поэт из Актобе Валерий Мартыненко
10:16 04.03.2021
В субботу, 27 февраля умер известный актюбинский поэт Валерий Мартыненко, о котором неоднократно писала газета "Диапазон" @gazeta_diapazon.
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Валерий Николаевич Мартыненко родился в 1955 году. В 38 лет, в 1993 году из-за диабета он потерял зрение.
–У Николая Островского есть такие слова: "Умейте жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделайте ее полезной". С таким девизом я и живу, - говорил Валерий Мартыненко нашему корреспонденту в 2016 году.
Валерий Мартыненко служил в Афганистане, трудился рабочим, окончил филфак пединститута и был учителем. Стихи он начал писать еще в школе и говорил, что его вдохновителями и наставниками актюбинские поэты Константин Деркаченко и Виктор Ширко.
Поэт выпустил семь сборников стихов: "Ветер надежды", "Костер на снегу", "Однажды и на всю жизнь", "Журавлиная печаль", "Колокольный звон", "Все, как есть..." и "По велению сердца". Все они вышли благодаря помощи спонсоров, актюбинских предпринимателей.
Завтра, 2 марта, в 12.00 состоятся похороны Валерия Мартыненко. Адрес: Актобе, ул.Тургенева, 76, корпус 1.
Из сборника стихов "Колокольный звон"
Кто я, зачем, для чего я
В мир этот грешный пришел,
Так уязвимый сегодня –
Суетный, нервный, большой.
Всеми ветрами взъерошен,
Злыми умами распят,
Он в настоящем и прошлом
Сам не похож на себя.
Памяти журналиста и поэта Геннадия Мавлюдова
Я уже твой голос не услышу,
Было с ним теплей мне и светлей,
На один твой тихий стало тише
На один твой меньше на земле.
Одиноко, Генка, одиноко
Стало без тебя и как тут быть?
Ты хотел стать птицей,
чтоб высоко в заоблачье парить.
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