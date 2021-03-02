Алтайская гастроль. Явление Мишустина с министрами повергло в шок придорожных буфетчиц, - "МК"

12:07 04.03.2021

Премьер не принял бальзам на душу даже в день рождения



Михаил Мишустин встретил 55-летний юбилей по-деловому: в Горно-Алтайске, куда из-за ненастья ему пришлось добираться не самым привычным для высокопоставленных чиновников способом и где у него состоялась целая серия встреч и совещаний. И даже поздравления от коллег по СНГ, судя по таймингу, он принимал на объектах, отвлекшись только на разговор с Путиным, поздравившим премьера по телефону.



Премьер не принял бальзам на душу даже в день рождения



Сибирская весна преподнесла неожиданные сюрпризы. Повышение температуры, которое в Москве обычно приводит к оттепели, на Алтае обернулось продолжительным снегопадом, сильными заносами и - как следствие - нелетной погодой. До следующей точки маршрута правительственной делегации во главе с Михаилом Мишустиным пришлось 250 км трястись по Чуйскому тракту, соединяющему Алтайский край с одноименной республикой. Буфетчицы придорожного трактира оказались в легком шоке, когда компот и суп у них заказали не знакомые дальнобойщики, а второе лицо в государстве с министрами, внезапно появившиеся из кромешной темноты.



Следующий рабочий день премьера начался с посещения горно-алтайского предприятия, специализация которого в свете юбилея главы кабмина выглядела многообещающе. Журналисты уже потирали руки в надежде сразу выпить за здоровье именинника, но оказалось, что местные настойки и бальзамы не содержат алкоголя и употребляются исключительно в оздоровительных целях. Зато вылечить ими можно что угодно - от головной боли до простатита.



Хозяин завода, как и многие алтайские предприниматели, поставил на поток традиционные промыслы местных жителей, которые сдают на предприятие лекарственные травы, мед, смолу и панты маралов. А также самое ценное сырье под названием мумие. Его происхождение науке до сих пор доподлинно не известно (по самой распространенной версии, основу биомассы составляют прессованные экскременты летучих мышей), но польза сомнения не вызывает: в мумие содержится вся таблица Менделеева, а также многие витамины и аминокислоты. Мишустину показали, как темная тягучая масса превращается в обычные таблетки и упаковывается в аптечные блистеры. Несмотря на экзотический провенанс, стоимость мумие в рознице вполне себе бюджетная; правда, в Москве и в других далеких от Сибири городах нетрудно наткнуться на подделку.



В следующем зале на глазах премьера разливали по бутылкам знаменитый горно-алтайский бальзам, рецептура которого была утверждена еще во времена Советского Союза, а партии бутылок регулярно отправлялись высокопоставленным адресатам. С виду бальзам похож на темный ром. Но в отличие от 40-градусного напитка он не разрушает, а укрепляет физические и духовные силы человека. У пожилых членов Политбюро бальзам пользовался особой популярностью из-за содержащегося в нем пантогематогена: считается, что это вещество, получаемое из крови оленей, обладает сильными омолаживающими свойствами.



Но Мишустина ни бальзамы, ни настойки, ни даже чудодейственное мумие особо не заинтересовали. В качестве сувенира он взял с собой пастилку из жевательной смолы, которую алтайцы используют для очистки и укрепления зубов. А на стенде с продукцией местных производителей обратил внимание на травяной чай: "Это из чаги? А приобрести можно? Просто так я не заберу, но купить хотелось бы". В отличие от Медведева, который на такой случай обычно держал в кармане несколько купюр, денег у Мишустина, по всей видимости, с собой не оказалось. Но еще больше сплоховали сами предприниматели. "Что нам стоило взять и подарить ему этот чай? И колбасу! И мочалку! День рождения у человека, а мы его даже не поздравили! Растерялись", - сокрушались они после того, как глава кабмина покинул территорию предприятия. В итоге сошлись во мнении, что поздравления и подарки будут переданы через республиканскую администрацию.



Первые публичные поздравления в адрес премьера прозвучали в местном лицее. Старшеклассники обратились к Мишустину на алтайском языке и вручили ему книгу местного классика Лазаря Кокышева, рассказывающую о нелегкой судьбе женщины-труженицы. В преддверии 8 Марта подарок получился, можно сказать, с намеком. В ответ премьер пообещал помочь с реконструкцией и расширением лицея, в котором учатся и живут дети из отдаленных уголков республики. Правительство, по его словам, найдет деньги на новый учебный корпус со спортзалом, если местные власти возьмут на себя строительство нормального общежития. Так будет справедливо. Когда разговор зашел о планах на будущее, выяснилось, что многие школьники не прочь попробовать себя в стремительно развивающейся в республике сфере туризма.



Путешествия на Горный Алтай весь прошлый год пиарили на всех возможных уровнях, и это вместе с пандемией принесло свои плоды. Такого количества туристов, как в этом сезоне, здесь не видели никогда, и это стимулирует местных предпринимателей развиваться - строить новые гостиницы, закупать современные подъемники, прокладывать трассы и пешеходные маршруты. На совещании в Горно-Алтайском музее, где хранится таинственная мумия скифской принцессы, представители отрасли попросили Мишустина обратить внимание на республиканский аэропорт. Он не имеет не только международного статуса, но и современной взлетной полосы. А гарантийный срок эксплуатации существующего аэродрома заканчивается в 2022 году. "Без нормального аэропорта будет трудно рассчитывать на увеличение турпотока", - заявили они.



По словам премьера, вопросы обновления инфраструктуры будут решаться в рамках нацпроекта по туризму, основные параметры которого должны быть подготовлены к апрелю. Также правительству предстоит разобраться с ценами на билеты: в противном случае курортам Горного Алтая будет сложно конкурировать с более привычными для москвичей и питерцев Альпами.



Елена ЕГОРОВА